A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a conquista do título pela seleção espanhola, após sua vitória na final sobre a Argentina por 1 a 0.

O torneio contou com o destaque de um grande número de jogadores, mas, por outro lado, alguns outros apresentaram um desempenho decepcionante, apesar de brilharem em seus clubes.

O Koora apresenta uma lista de jogadores que tiveram um desempenho medíocre na Copa do Mundo, apesar das expectativas de que brilhassem, devido ao excelente desempenho que vinham apresentando em seus clubes.