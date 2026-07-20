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A lista negra da Copa do Mundo mancha a reputação de Ronaldo, Hakimi e Álvarez

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
A. Hakimi
J. Alvarez
R. Mahrez
B. Fernandes
Marrocos
Argélia
Portugal
J. Neves
J. Kimmich
C. Ronaldo
Marrocos
Argélia

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a conquista do título pela seleção espanhola, após sua vitória na final sobre a Argentina por 1 a 0.

O torneio contou com o destaque de um grande número de jogadores, mas, por outro lado, alguns outros apresentaram um desempenho decepcionante, apesar de brilharem em seus clubes.

O Koora apresenta uma lista de jogadores que tiveram um desempenho medíocre na Copa do Mundo, apesar das expectativas de que brilhassem, devido ao excelente desempenho que vinham apresentando em seus clubes.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Julian Álvarez

    As expectativas apontavam para que Álvarez se destacasse na Copa do Mundo de 2026, especialmente com os rumores de sua transferência para o Barcelona neste verão.

    No entanto, o jogador de 26 anos teve um desempenho medíocre na Copa do Mundo, marcando apenas um gol em oito partidas.

    O desempenho abaixo do esperado de Álvarez na Copa do Mundo ocorreu apesar de seu brilhantismo pelo Atlético de Madrid nesta temporada, na qual disputou 49 partidas, marcou 20 gols, deu 9 assistências e ajudou o time a chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bruno Fernandes

    O astro português Bruno Fernandes teve uma temporada excepcional com seu clube, o Manchester United, que terminou a Premier League na terceira colocação.

    Bruno foi eleito o melhor jogador da Premier League na temporada 2025-2026, tendo marcado 9 gols e dado 22 assistências em 37 partidas pelo United. 

    No entanto, o jogador português teve um desempenho discreto na Copa do Mundo, onde não conseguiu deixar uma marca significativa ao longo de 5 partidas.

    Bruno não conseguiu marcar nenhum gol e se limitou a dar uma única assistência, antes da eliminação de sua seleção nas oitavas de final para a Espanha.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ashraf Hakimi

    O capitão marroquino Ashraf Hakimi chegou à Copa do Mundo de 2026 carregando as ambições dos Leões do Atlas de chegar o mais longe possível.

    As expectativas apontavam para um grande desempenho de Hakimi na Copa do Mundo, após seu excelente desempenho pelo Paris Saint-Germain, na campanha que levou ao título do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.

    No entanto, o “Leão Marroquino” não atingiu o nível esperado na Copa do Mundo, limitando-se a marcar um gol e dar duas assistências decisivas, sem conseguir liderar os Leões a superar o obstáculo da França nas quartas de final.

    Ashraf Hakimi disputou 32 partidas nesta temporada pelo Paris, marcou 3 gols e deu 9 assistências.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    João Neves

    João Neves não correspondeu às expectativas em relação a ele na Copa do Mundo de 2026, após uma atuação medíocre em cinco partidas pelos Marítimos no torneio.

    Nevez marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência, não conseguindo levar a Portugal à vitória sobre a Espanha nas oitavas de final.

    No entanto, o desempenho de Neves foi excelente com seu clube, o Paris Saint-Germain, nesta temporada, tendo desempenhado um papel fundamental na conquista da defesa do título da Liga dos Campeões.

    O meio-campista português disputou 38 partidas pelo Paris nesta temporada, marcou 7 gols e deu 4 assistências.

  • imago-sport-1026864355.jpgZUMA Press Wire

    Riyad Mahrez

    A trajetória de Riyad Mahrez com a seleção da Argélia chegou ao fim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Suíça.

    Mahrez chegou à fase final da Copa do Mundo carregando as ambições dos Guerreiros do Deserto de chegar longe, após seu grande desempenho pelo Al-Ahli da Arábia Saudita, clube que ele levou a conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia nas duas últimas temporadas.

    Ao longo de 44 partidas pelo Al-Ahli, Mahrez marcou 8 gols e deu 15 assistências, enquanto pela seleção argelina marcou apenas dois gols na Copa do Mundo, além de dar uma assistência decisiva.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Joshua Kimmich

    Kimmich foi eliminado rapidamente da Copa do Mundo com a seleção alemã, nas oitavas de final, derrotado pelo Paraguai nos pênaltis.

    As expectativas apontavam que Kimmich, de 31 anos, teria uma Copa do Mundo de destaque, após seu excelente desempenho pelo Bayern de Munique nesta temporada, mas o astro alemão decepcionou.

    Ao longo de quatro partidas na Copa do Mundo de 2026, Kimmich se limitou a dar duas assistências.

    Por outro lado, Kimmich disputou 49 partidas pelo Bayern de Munique nesta temporada, marcou dois gols, deu 13 assistências e desempenhou um papel importante na classificação do time bávaro para as semifinais da Liga dos Campeões, antes de ser eliminado pelo Paris Saint-Germain.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cristiano Ronaldo

    A última participação de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa na Copa do Mundo foi um choque para os fãs do “Don” português.

    Muitos esperavam que a seleção portuguesa chegasse longe nesta edição, considerando que seria a “última dança” de Ronaldo com os marítimos.

    Mas as coisas não saíram como se esperava, e a seleção portuguesa foi eliminada precocemente nas oitavas de final pela Espanha.

    Ao longo das cinco partidas da Copa do Mundo, Ronaldo marcou apenas três gols e não deu nenhuma assistência.

    Por outro lado, o craque português disputou 37 partidas nesta temporada pelo Al-Nassr, marcou 30 gols, deu 5 assistências e contribuiu para a conquista do título da Liga Roshen da Arábia Saudita por sua equipe. 