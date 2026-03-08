Getty
A liquidação total do Tottenham devido ao rebaixamento pode começar com a venda do craque para o Newcastle
Howe espera reencontrar seu ex-aluno
Muito dependerá da situação do Tottenham na Premier League, mas Solanke é bem conhecido por Eddie Howe, que já trabalhou com o atacante no Bournemouth. O técnico do Newcastle é um admirador de longa data do jogador de 28 anos, tendo sido ele quem o trouxe para a costa sul em uma transação milionária. De acordo com o Daily Mail, Howe o considera o perfil ideal para reforçar as opções de ataque do St James' Park. O Newcastle enfrenta um verão de mudanças e está avaliando possíveis novas contratações para o ataque, já que Will Osula, autor de um golaço contra o Manchester United na semana passada, é cobiçado por vários clubes, incluindo Crystal Palace e Aston Villa. Com possíveis saídas no horizonte, Howe está empenhado em garantir um artilheiro comprovado da Premier League para liderar seu ataque na próxima temporada.
Crise se agrava no norte de Londres
O Tottenham enfrenta duas semanas decisivas, com o técnico Igor Tudor sob crescente pressão para obter resultados positivos nos próximos jogos contra o Atlético de Madrid e, mais importante, contra o Liverpool, ex-time de Solanke, nos próximos sete dias. A possibilidade de o clube cair para a segunda divisão pela primeira vez em 49 anos é agora uma dura realidade para a diretoria.
Após a derrota para o Crystal Palace na quinta-feira, que deixou o time apenas um ponto à frente do West Ham United, 18º colocado, e diante da perspectiva de rebaixamento pela primeira vez em meio século, Solanke disse: “Acabamos de ter uma grande conversa. Sabemos que a posição em que estamos definitivamente não é onde queremos estar, então precisamos descobrir como vamos sair dessa situação o mais rápido possível.”
Um verão de mudanças no St James’ Park
Para o Newcastle, a potencial aquisição de Solanke representaria uma declaração de intenções significativa. Espera-se que os Magpies sejam ativos no mercado, pois buscam construir um elenco capaz de se classificar consistentemente para as competições europeias. Reunido com Howe, o internacional inglês Solanke poderia encontrar a estabilidade e o sistema tático de que precisa para retornar à sua melhor forma. As próximas semanas serão decisivas não apenas para a história do Tottenham, mas também para a trajetória profissional de várias estrelas de alto nível atualmente envolvidas na briga contra o rebaixamento.
Em última análise, qualquer transferência do atacante dos Três Leões dependerá da capacidade do Tottenham realizar um milagre no final da temporada. Caso caiam para a segunda divisão, os londrinos terão dificuldades para manter um jogador do calibre de Solanke, especialmente com o Newcastle à espreita.
O que vem a seguir para Solanke?
Solanke espera ser titular do Spurs, que enfrenta duas semanas intensas de jogos antes da pausa para os jogos internacionais. A viagem a Liverpool fica entre os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, enquanto o time recebe o Nottingham Forest, seu rival na luta contra o rebaixamento, no dia 22 de março.
