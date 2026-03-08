A liquidação total do Tottenham devido ao rebaixamento pode começar com a venda do craque para o Newcastle

O Tottenham enfrenta duas semanas decisivas, com o técnico Igor Tudor sob crescente pressão para obter resultados positivos nos próximos jogos contra o Atlético de Madrid e, mais importante, contra o Liverpool, ex-time de Solanke, nos próximos sete dias. A possibilidade de o clube cair para a segunda divisão pela primeira vez em 49 anos é agora uma dura realidade para a diretoria.

Após a derrota para o Crystal Palace na quinta-feira, que deixou o time apenas um ponto à frente do West Ham United, 18º colocado, e diante da perspectiva de rebaixamento pela primeira vez em meio século, Solanke disse: “Acabamos de ter uma grande conversa. Sabemos que a posição em que estamos definitivamente não é onde queremos estar, então precisamos descobrir como vamos sair dessa situação o mais rápido possível.”