A lenda do Leeds United explica o valor do Elland Road, que vale mais do que qualquer transferência, e por que isso pode ajudar a manter os Whites na Premier League
Algo para comemorar: Leeds atende às expectativas de sua apaixonada torcida
A glória do título do campeonato foi saboreada na temporada passada, quando acumulou 100 pontos e garantiu o retorno à primeira divisão com estilo, conquistando troféus. Manter-se competitivo entre a elite do futebol inglês nunca seria fácil.
No entanto, o Leeds montou um elenco que combina habilidade para mudar o rumo das partidas com energia ilimitada — com o barulho que vem das arquibancadas íngremes durante todos os jogos em casa ajudando a proporcionar o que há de mais valioso: ganhos marginais.
Como o time ainda não está em posição de igualar o poder de compra dos rivais, que não pensam duas vezes antes de investir bilhões de libras em um número relativamente pequeno de janelas de transferências, ele precisa ser criativo na busca por pontos preciosos.
O valor foi encontrado no mercado de contratações — através de jogadores como Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson e Anton Stach —, mas o melhor negócio do Leeds foi dar à sua fiel torcida algo para comemorar.
Por que a atmosfera do Elland Road vale mais do que qualquer transferência
O ex-astro do Leeds, McAllister, que conquistou títulos, admite isso, com o lendário meio-campista escocês - falando em parceria com o Grosvenor Casino - dizendo ao GOAL, quando questionado se um Elland Road animado vale mais do que uma transferência milionária: “Com certeza. Elland Road é um lugar fantástico para jogar futebol e acho que quando os torcedores veem que há um grupo de jogadores naquele campo — você pode debater os níveis dos jogadores que o Leeds tem no momento em comparação com os jogadores que eles tiveram no passado —, mas assim que a torcida sente que está vivendo o início do jogo e que as pessoas que entram durante o jogo estão dando tudo de si, você recebe um apoio incrível.
“Em primeiro lugar, é isso que eles querem ver. Obviamente, eles querem ver um futebol atraente, querem ver pessoas demonstrando seu talento individual e outras coisas, mas acho que, no momento, eles estão em uma luta e têm uma diferença para as equipes abaixo deles. Minha sensação é que eles têm o suficiente, mas só terão o suficiente se a torcida permanecer com eles, e acho que Daniel entende isso. Acho que ele provou isso este ano.”
Ajuste tático: Farke silenciou os rumores sobre sua saída com decisões corajosas
McAllister acrescentou sobre o ajuste tático que tem ajudado o Leeds nesta temporada, com Farke — que em determinado momento enfrentou questionamentos sobre seu futuro — provando que não tem medo de tomar grandes decisões enquanto opera sob os holofotes: “Houve aquela mudança no Etihad, onde eles passaram a jogar com três zagueiros, quando estavam levando uma surra [contra o Manchester City], e simplesmente mudaram e começaram a passar a bola para Calvert-Lewin um pouco mais rápido. Isso mudou a temporada deles.
“Foi interessante assistir ao jogo contra o Sunderland na outra noite. Achei que eles estavam um pouco cautelosos e talvez tentando proteger o empate, em vez de ir para cima do Sunderland. O Sunderland não fez um grande jogo, então acho que eles vão aprender com isso. Acho que se forem um pouco mais ousados, passarem a bola para Calvert-Lewin e fizerem alguns bons passes para ele, ele será mais um catalisador, junto com a torcida, para manter o Leeds na Premier League.”
Jogos do Leeds em 2025-26: reta final crucial para os Whites
A derrota do Leeds por 1 a 0 contra o Sunderland deixou o time na 15ª posição da tabela, três lugares e outros tantos pontos acima da zona de rebaixamento, com nove jogos restantes no calendário. O time ainda tem pela frente a maioria dos times que estão ao seu redor na tabela, incluindo Wolves, Burnley, West Ham, Tottenham, Brighton e Crystal Palace.
No entanto, a atenção está prestes a mudar para a FA Cup, com os Whites esperando que sua lendária atmosfera em casa os ajude a passar pela quinta rodada contra o Norwich, da Championship, no domingo, e chegar às quartas de final.
