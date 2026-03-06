A lenda do Leeds United explica o valor do Elland Road, que vale mais do que qualquer transferência, e por que isso pode ajudar a manter os Whites na Premier League

A glória do título do campeonato foi saboreada na temporada passada, quando acumulou 100 pontos e garantiu o retorno à primeira divisão com estilo, conquistando troféus. Manter-se competitivo entre a elite do futebol inglês nunca seria fácil.

No entanto, o Leeds montou um elenco que combina habilidade para mudar o rumo das partidas com energia ilimitada — com o barulho que vem das arquibancadas íngremes durante todos os jogos em casa ajudando a proporcionar o que há de mais valioso: ganhos marginais.

Como o time ainda não está em posição de igualar o poder de compra dos rivais, que não pensam duas vezes antes de investir bilhões de libras em um número relativamente pequeno de janelas de transferências, ele precisa ser criativo na busca por pontos preciosos.

O valor foi encontrado no mercado de contratações — através de jogadores como Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson e Anton Stach —, mas o melhor negócio do Leeds foi dar à sua fiel torcida algo para comemorar.