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BogaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Juventus resgata Boga

Juventus
Mercado da bola
J. Boga

Primeira contratação do novo diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali

A Juventus decidiu exercer a opção de compra de Jeremie Boga, que chegou por empréstimo em janeiro ao clube da Bianconeri vindo do Nice. A notícia foi divulgada por Gianluca Di Marzio.


Recordamos os termos do acordo firmado em janeiro entre a Juventus e o Nice:A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o clube OGC Nice para a aquisição temporária, a título gratuito, até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Jérémie Boga. O acordo prevê, além disso, a faculdade por parte da Juventus de adquirir a título definitivo os direitos sobre as atuações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 4,8 milhões, pagáveis em duas".

exercícios".



  • Boga, marfinense nascido em 1997, disputou 16 partidas e marcou 4 gols nos seus primeiros cinco meses na Juventus. Giovanni Carnevali, novo diretor executivo do clube bianconero, já trabalhou com Boga no Sassuolo, de 2018 a janeiro de 2022, quando o atacante foi transferido para a Atalanta por um valor total de 22 milhões de euros.

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