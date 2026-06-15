A Juventus resgata Boga

A Juventus decidiu exercer a opção de compra de Jeremie Boga, que chegou por empréstimo em janeiro ao clube da Bianconeri vindo do Nice. A notícia foi divulgada por Gianluca Di Marzio.





Recordamos os termos do acordo firmado em janeiro entre a Juventus e o Nice: “A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o clube OGC Nice para a aquisição temporária, a título gratuito, até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Jérémie Boga. O acordo prevê, além disso, a faculdade por parte da Juventus de adquirir a título definitivo os direitos sobre as atuações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 4,8 milhões, pagáveis em duas".

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