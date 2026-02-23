A Juventus recorre ao goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, após perder a confiança em Michele Di Gregorio, propenso a erros

Liderando a lista de possíveis substitutos está Guglielmo Vicario, de acordo com o La Gazzetta dello Sport. O astro do Tottenham Hotspur passou as últimas três temporadas na Premier League, estabelecendo-se como um dos jogadores mais consistentes da Europa. No entanto, o jogador de 29 anos estaria aberto a um retorno à Série A, especialmente porque o Spurs tem enfrentado dificuldades para conquistar títulos, apesar da vitória na Liga Europa. A Juve já havia cogitado a ideia de contratar Mike Maignan em uma transferência gratuita, mas a renovação do contrato do francês com o AC Milan fechou essa porta, deixando Vicario como o principal alvo de um clube desesperado para restaurar seu prestígio entre os postes.

Financeiramente, o negócio parece viável dentro da atual estrutura salarial da Juventus. Vicario ganha atualmente cerca de € 4,5 milhões por temporada em Londres, um valor que se encaixa confortavelmente no orçamento dos Bianconeri. Espera-se que o Tottenham exija uma taxa entre € 25 milhões e € 30 milhões, uma avaliação razoável, dado que seu contrato expira em 2028. No entanto, a Juve não está sozinha em sua busca. O rival do Derby d'Italia, o Inter, também está acompanhando a situação de perto, enquanto se prepara para a vida após Yann Sommer, preparando o terreno para uma disputa acirrada durante todo o verão pela assinatura do jogador da seleção italiana.