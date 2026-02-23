Getty Images Sport
A Juventus recorre ao goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, após perder a confiança em Michele Di Gregorio, propenso a erros
Di Gregorio vaiado enquanto os torcedores perdem a paciência
A situação chegou a um ponto crítico em Turim, com relatos de que Di Gregorio é um problema que o técnico Luciano Spalletti deve resolver imediatamente, considerando até mesmo uma mudança para o próximo confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. A frustração entre a torcida foi palpável durante a recente derrota por 2 a 0 para o Como, onde o goleiro foi vaiado por uma torcida que parece ter perdido a paciência. Com a defesa já devastada por lesões e rotação, a comissão técnica está cautelosa com um goleiro que não transmite mais segurança à sua linha defensiva, levando à busca por uma alternativa confiável antes da janela de transferências do verão.
Guglielmo Vicario surge como prioridade máxima
Liderando a lista de possíveis substitutos está Guglielmo Vicario, de acordo com o La Gazzetta dello Sport. O astro do Tottenham Hotspur passou as últimas três temporadas na Premier League, estabelecendo-se como um dos jogadores mais consistentes da Europa. No entanto, o jogador de 29 anos estaria aberto a um retorno à Série A, especialmente porque o Spurs tem enfrentado dificuldades para conquistar títulos, apesar da vitória na Liga Europa. A Juve já havia cogitado a ideia de contratar Mike Maignan em uma transferência gratuita, mas a renovação do contrato do francês com o AC Milan fechou essa porta, deixando Vicario como o principal alvo de um clube desesperado para restaurar seu prestígio entre os postes.
Financeiramente, o negócio parece viável dentro da atual estrutura salarial da Juventus. Vicario ganha atualmente cerca de € 4,5 milhões por temporada em Londres, um valor que se encaixa confortavelmente no orçamento dos Bianconeri. Espera-se que o Tottenham exija uma taxa entre € 25 milhões e € 30 milhões, uma avaliação razoável, dado que seu contrato expira em 2028. No entanto, a Juve não está sozinha em sua busca. O rival do Derby d'Italia, o Inter, também está acompanhando a situação de perto, enquanto se prepara para a vida após Yann Sommer, preparando o terreno para uma disputa acirrada durante todo o verão pela assinatura do jogador da seleção italiana.
A alternativa Atalanta e a identidade italiana
Caso a contratação de Vicario não se concretize, a Juventus tem Marco Carnesecchi, do Atalanta, como alternativa de alta qualidade. O jogador de 25 anos tem sido indiscutivelmente o goleiro de destaque da divisão nesta temporada, mas seu preço seria mais elevado. O time de Turim provavelmente exigirá entre € 30 milhões e € 40 milhões por seu valioso ativo. Investir em Carnesecchi representaria uma solução de longo prazo para a Velha Senhora, potencialmente garantindo a posição por uma década, embora um gasto tão significativo provavelmente dependa do clube garantir as receitas lucrativas associadas à qualificação para a Liga dos Campeões.
Essa busca por talentos italianos faz parte de uma estratégia mais ampla da Continassa para restabelecer um núcleo “azzurri” dentro do elenco. Atualmente, apenas Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli são titulares italianos regulares ao lado de Di Gregorio. Ao visar Vicario ou Carnesecchi, a Juventus espera fortalecer a identidade nacional do vestiário. A direção do clube acredita que ter uma espinha dorsal italiana é essencial para lidar com as pressões da Série A, especialmente agora que a equipe entra em um período de transição sob a orientação de Spalletti, após as recentes decepções em campo.
Revolução total no departamento neste verão
É improvável que as mudanças se limitem ao goleiro titular. A Juventus se prepara para uma revolução total no setor neste verão. Mattia Perin, cujo contrato vai até 2027, manifestou o desejo de encontrar um clube onde possa ser o titular, enquanto o veterano terceiro goleiro Carlo Pinsoglio pode optar pela aposentadoria aos 36 anos. Esse vácuo levou o departamento de olheiros a monitorar várias opções da Série A para preencher as vagas de reserva, incluindo Ivan Provedel, da Lazio, Lorenzo Montipò, do Verona, e Wladimiro Falcone, do Lecce.
Outros nomes em discussão incluem Federico Ravaglia, do Bologna, e Emil Audero, cujo status como ex-jogador das categorias de base da Juventus proporcionaria uma vantagem significativa para o registro na lista de jogadores da UEFA. Há também interesse em Christos Mandas, do Bournemouth, que já foi avaliado durante a janela de janeiro. À medida que a temporada se aproxima do fim, o “dossiê dos goleiros” permanece em aberto na Juventus. Seja Vicario ou outro candidato, uma coisa é certa: a era de Di Gregorio como indiscutível número um está seriamente ameaçada, já que o clube busca reconstruir sua defesa.
