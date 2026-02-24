Goal.com
Alisson Liverpool 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

A Juventus planeja uma jogada ambiciosa para contratar o astro do Liverpool, Alisson, apesar das negociações com o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario

A Juventus está se preparando para uma grande mudança entre os postes neste verão, após perder a confiança em Michele Di Gregorio. Os Bianconeri estão supostamente vasculhando a Premier League em busca de um substituto de alto nível, com Alisson Becker, do Liverpool, surgindo como um alvo surpreendente ao lado de Guglielmo Vicario, do Tottenham. Embora Di Gregorio tenha chegado do Monza com grandes expectativas, uma sequência de resultados ruins deixou a diretoria da Velha Senhora convencida de que uma contratação de nível mundial é necessária para restaurar a tradicional solidez defensiva do clube.

  • Di Gregorio sob fogo cruzado enquanto a Juve planeja reformulação na posição de goleiro

    A situação em Turim chegou a um ponto crítico após vários erros graves. De acordo com o La Gazetta dello Sport, Di Gregorio foi considerado um risco e um grande ponto de discórdia no clube depois que seus erros recentes custaram pontos à equipe na Série A e na Liga dos Campeões. Com o substituto Mattia Perin supostamente pressionando por uma vaga de titular em outro clube e o veterano terceiro goleiro Carlo Pinsoglio considerando a aposentadoria, o clube agora está supervisionando uma reformulação completa do departamento de goleiros. A reportagem afirma que essa busca por um novo goleiro confiável levou a Juventus de volta à Premier League, onde está acompanhando de perto a situação de Alisson em Anfield, em meio a especulações crescentes sobre seu futuro no Liverpool.

  • Alisson Liverpool 2025-26Getty

    O sonho de Alisson Becker

    Alisson, cujo contrato com o Liverpool expira em 2027, é visto como o candidato ideal para trazer a experiência e autoridade tão necessárias ao Allianz Stadium. O brasileiro de 33 anos não é estranho ao futebol italiano, tendo jogado anteriormente pela Roma, e tem a vantagem adicional de ter trabalhado sob o comando do atual técnico da Juve, Luciano Spalletti, na capital. Naquela época, Alisson era o “goleiro da copa”, enquanto Wojciech Szczesny era o titular na liga, mas desde então ele se tornou um dos melhores goleiros do futebol mundial durante sua passagem pelo Merseyside.

    A logística de uma negociação pelo jogador do Liverpool pode ser facilitada pelo fato de que os Reds já garantiram seu sucessor de longo prazo, Giorgi Mamardashvili. A Juve espera que a situação contratual de Alisson e sua história com Spalletti possam diminuir as barreiras para um retorno sensacional à Itália. Se o clube garantir os estimados 60 milhões de euros da qualificação para a Liga dos Campeões, poderá ter força financeira para atrair o vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões para longe da Inglaterra, a fim de liderar sua nova defesa.


  • Vicario continua sendo um alvo

    Embora Alisson represente a “oportunidade” mais badalada, Vicario, do Tottenham, continua no topo da lista. O relatório sugere que a Juve passou a considerar o astro do Spurs como prioridade para substituir Di Gregorio, que comete muitos erros. As negociações já começaram, com novos contatos feitos com a equipe do jogador de 29 anos nos últimos dias. Os Bianconeri estão empenhados em vencer a disputa pela sua contratação, à frente do rival Inter, que também procura um substituto a longo prazo para Yann Sommer.

    Vicario estaria aberto a um retorno à Série A, especialmente com o Spurs lutando para manter uma disputa consistente pelos principais títulos. O Tottenham avalia o jogador da seleção italiana entre € 25 milhões e € 30 milhões, um valor que se encaixa nos parâmetros do orçamento da Juve. Além disso, seu salário atual de aproximadamente € 4,5 milhões por temporada não é visto como um obstáculo para a Velha Senhora. O clube acredita que a contratação de um jogador como Vicario não só resolveria seus problemas em campo, mas também ajudaria a reconstruir o núcleo “Azzurri” dentro do elenco.

  • Di Gregorio JuventusGetty Images

    Spalletti defende seu criticado goleiro titular

    Apesar da pressão crescente e da busca clínica por um sucessor, Spalletti tentou publicamente proteger Di Gregorio das críticas mais severas. Falando sobre as dificuldades recentes do goleiro, o técnico da Juve observou que o jogador “não tem mais responsabilidade do que os outros”, embora ele mesmo tenha sido forçado a admitir que o número 1 “está passando por um momento difícil, assim como toda a equipe”. Esses comentários surgiram no momento em que os torcedores no Allianz Stadium começaram a expressar sua frustração, vaiando o goleiro durante a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Como no último sábado.

    Se as negociações com a dupla da Premier League não se concretizarem, Marco Carnesecchi, do Atalanta, continua sendo uma alternativa de alta qualidade. No entanto, o preço de € 40-50 milhões do jovem o torna uma opção nacional mais cara. Por enquanto, todos os olhos estão voltados para Alisson e Vicario, enquanto a Juventus busca corrigir uma transferência de verão que não saiu como planejado. O dossiê do goleiro está em aberto e, com a janela de transferências de verão se aproximando, os Bianconeri estão determinados a garantir que não entrem em outra campanha com uma fraqueza tão evidente na defesa.

0