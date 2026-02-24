A Juventus planeja uma jogada ambiciosa para contratar o astro do Liverpool, Alisson, apesar das negociações com o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario

Alisson, cujo contrato com o Liverpool expira em 2027, é visto como o candidato ideal para trazer a experiência e autoridade tão necessárias ao Allianz Stadium. O brasileiro de 33 anos não é estranho ao futebol italiano, tendo jogado anteriormente pela Roma, e tem a vantagem adicional de ter trabalhado sob o comando do atual técnico da Juve, Luciano Spalletti, na capital. Naquela época, Alisson era o “goleiro da copa”, enquanto Wojciech Szczesny era o titular na liga, mas desde então ele se tornou um dos melhores goleiros do futebol mundial durante sua passagem pelo Merseyside.

A logística de uma negociação pelo jogador do Liverpool pode ser facilitada pelo fato de que os Reds já garantiram seu sucessor de longo prazo, Giorgi Mamardashvili. A Juve espera que a situação contratual de Alisson e sua história com Spalletti possam diminuir as barreiras para um retorno sensacional à Itália. Se o clube garantir os estimados 60 milhões de euros da qualificação para a Liga dos Campeões, poderá ter força financeira para atrair o vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões para longe da Inglaterra, a fim de liderar sua nova defesa.