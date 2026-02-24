Getty
A Juventus planeja uma jogada ambiciosa para contratar o astro do Liverpool, Alisson, apesar das negociações com o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario
Di Gregorio sob fogo cruzado enquanto a Juve planeja reformulação na posição de goleiro
A situação em Turim chegou a um ponto crítico após vários erros graves. De acordo com o La Gazetta dello Sport, Di Gregorio foi considerado um risco e um grande ponto de discórdia no clube depois que seus erros recentes custaram pontos à equipe na Série A e na Liga dos Campeões. Com o substituto Mattia Perin supostamente pressionando por uma vaga de titular em outro clube e o veterano terceiro goleiro Carlo Pinsoglio considerando a aposentadoria, o clube agora está supervisionando uma reformulação completa do departamento de goleiros. A reportagem afirma que essa busca por um novo goleiro confiável levou a Juventus de volta à Premier League, onde está acompanhando de perto a situação de Alisson em Anfield, em meio a especulações crescentes sobre seu futuro no Liverpool.
O sonho de Alisson Becker
Alisson, cujo contrato com o Liverpool expira em 2027, é visto como o candidato ideal para trazer a experiência e autoridade tão necessárias ao Allianz Stadium. O brasileiro de 33 anos não é estranho ao futebol italiano, tendo jogado anteriormente pela Roma, e tem a vantagem adicional de ter trabalhado sob o comando do atual técnico da Juve, Luciano Spalletti, na capital. Naquela época, Alisson era o “goleiro da copa”, enquanto Wojciech Szczesny era o titular na liga, mas desde então ele se tornou um dos melhores goleiros do futebol mundial durante sua passagem pelo Merseyside.
A logística de uma negociação pelo jogador do Liverpool pode ser facilitada pelo fato de que os Reds já garantiram seu sucessor de longo prazo, Giorgi Mamardashvili. A Juve espera que a situação contratual de Alisson e sua história com Spalletti possam diminuir as barreiras para um retorno sensacional à Itália. Se o clube garantir os estimados 60 milhões de euros da qualificação para a Liga dos Campeões, poderá ter força financeira para atrair o vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões para longe da Inglaterra, a fim de liderar sua nova defesa.
Vicario continua sendo um alvo
Embora Alisson represente a “oportunidade” mais badalada, Vicario, do Tottenham, continua no topo da lista. O relatório sugere que a Juve passou a considerar o astro do Spurs como prioridade para substituir Di Gregorio, que comete muitos erros. As negociações já começaram, com novos contatos feitos com a equipe do jogador de 29 anos nos últimos dias. Os Bianconeri estão empenhados em vencer a disputa pela sua contratação, à frente do rival Inter, que também procura um substituto a longo prazo para Yann Sommer.
Vicario estaria aberto a um retorno à Série A, especialmente com o Spurs lutando para manter uma disputa consistente pelos principais títulos. O Tottenham avalia o jogador da seleção italiana entre € 25 milhões e € 30 milhões, um valor que se encaixa nos parâmetros do orçamento da Juve. Além disso, seu salário atual de aproximadamente € 4,5 milhões por temporada não é visto como um obstáculo para a Velha Senhora. O clube acredita que a contratação de um jogador como Vicario não só resolveria seus problemas em campo, mas também ajudaria a reconstruir o núcleo “Azzurri” dentro do elenco.
Spalletti defende seu criticado goleiro titular
Apesar da pressão crescente e da busca clínica por um sucessor, Spalletti tentou publicamente proteger Di Gregorio das críticas mais severas. Falando sobre as dificuldades recentes do goleiro, o técnico da Juve observou que o jogador “não tem mais responsabilidade do que os outros”, embora ele mesmo tenha sido forçado a admitir que o número 1 “está passando por um momento difícil, assim como toda a equipe”. Esses comentários surgiram no momento em que os torcedores no Allianz Stadium começaram a expressar sua frustração, vaiando o goleiro durante a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Como no último sábado.
Se as negociações com a dupla da Premier League não se concretizarem, Marco Carnesecchi, do Atalanta, continua sendo uma alternativa de alta qualidade. No entanto, o preço de € 40-50 milhões do jovem o torna uma opção nacional mais cara. Por enquanto, todos os olhos estão voltados para Alisson e Vicario, enquanto a Juventus busca corrigir uma transferência de verão que não saiu como planejado. O dossiê do goleiro está em aberto e, com a janela de transferências de verão se aproximando, os Bianconeri estão determinados a garantir que não entrem em outra campanha com uma fraqueza tão evidente na defesa.
