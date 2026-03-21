A Juventus está de olho em Rudiger? Arbeloa: “Ele é um jogador fundamental para nós”

A Juventus já pensa na próxima janela de transferências e mantém contato com vários jogadores, especialmente aqueles que estão por sair de graça. Segundo o Tuttosport, entre eles, o clube bianconero estaria sonhando com uma grande contratação: Antonio Rüdiger, cujo contrato com o Real Madrid está chegando ao fim.





O zagueiro alemão, nascido em 1993, tem contrato até 30 de junho de 2026 e, até o momento, não houve sinais concretos de renovação com os Blancos. Nesta temporada, o ex-jogador do Chelsea ficou fora de vários jogos devido a uma lesão na coxa, inicialmente, e depois a alguns problemas no joelho, e está gradualmente recuperando a regularidade. A Juve, por sua vez, está acompanhando vários nomes para a defesa, entre os quais, por exemplo, Marcos Senesi, mas não quer se limitar ao argentino: justamente por isso, segundo o Tuttosport, o clube bianconero teria iniciado contatos para sondar o terreno com Rudiger.





A Juventus, segundo o Tuttosport, estaria avaliando a fórmula e os detalhes para atender às exigências do zagueiro, que continua sendo muito cobiçado tanto na Premier League quanto na Arábia Saudita. Na Continassa, a ideia seria propor um contrato de dois anos, embora os valores do salário continuem sendo um ponto importante, já que o alemão ganha cerca de 7 milhões líquidos por ano.







