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Rudiger Real MadridGetty Images
Gianluca Minchiotti

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A Juventus está de olho em Rudiger? Arbeloa: “Ele é um jogador fundamental para nós”

O técnico do Real Madrid fala sobre o zagueiro alemão, cujo contrato está prestes a expirar

"Ele é um exemplo para os jovens jogadores, um jogador fundamental para nós. Estou muito feliz por ter Rudiger no time." Foi assim que Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, se pronunciou sobre o presente e o futuro de Antonio Rudiger, zagueiro alemão nascido em 1993, cujo contrato com os Blancos expira no final da temporada e pelo qual a Juventus teria demonstrado interesse.


  • A JUVENTUS SOBRE RUDIGER

    A Juventus já pensa na próxima janela de transferências e mantém contato com vários jogadores, especialmente aqueles que estão por sair de graça. Segundo o Tuttosport, entre eles, o clube bianconero estaria sonhando com uma grande contratação: Antonio Rüdiger, cujo contrato com o Real Madrid está chegando ao fim.


    O zagueiro alemão, nascido em 1993, tem contrato até 30 de junho de 2026 e, até o momento, não houve sinais concretos de renovação com os Blancos. Nesta temporada, o ex-jogador do Chelsea ficou fora de vários jogos devido a uma lesão na coxa, inicialmente, e depois a alguns problemas no joelho, e está gradualmente recuperando a regularidade. A Juve, por sua vez, está acompanhando vários nomes para a defesa, entre os quais, por exemplo, Marcos Senesi, mas não quer se limitar ao argentino: justamente por isso, segundo o Tuttosport, o clube bianconero teria iniciado contatos para sondar o terreno com Rudiger.


    A Juventus, segundo o Tuttosport, estaria avaliando a fórmula e os detalhes para atender às exigências do zagueiro, que continua sendo muito cobiçado tanto na Premier League quanto na Arábia Saudita. Na Continassa, a ideia seria propor um contrato de dois anos, embora os valores do salário continuem sendo um ponto importante, já que o alemão ganha cerca de 7 milhões líquidos por ano.



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  • Fala Arbeloa

    Nestas últimas horas, Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, também se pronunciou sobre o futuro de Rudiger: “Ele é um exemplo para os jovens jogadores, um jogador fundamental para nós. Estou muito feliz por ter Rudiger no time”, relata Fabrizio Romano.


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