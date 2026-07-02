Juve: Thuram pode financiar a dupla contratação: Kessie e Lobotka na mira





A Juventus avalia uma excelente opção para reforçar o meio-campo. Após o Acordo de Conciliação com a UEFA e as restrições orçamentárias, os bianconeri podem arcar com apenas uma contratação entre Franck Kessie e Stanislav Lobotka, a menos que ocorra uma venda importante.





O principal candidato, segundo o Tuttosport, é Khéphren Thuram, que está sendo acompanhado pelo Liverpool, PSG e Galatasaray. A Juve avalia o jogador em mais de 40 milhões de euros e, caso receba uma oferta desse valor, daria sinal verde para a saída. O dinheiro arrecadado permitiria negociar simultaneamente tanto Kessie quanto Lobotka.



