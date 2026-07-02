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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Juventus decidiu: fora Thuram, para dar lugar a Kessie e Lobotka

Juventus
Mercado da bola
K. Thuram-Ulien
F. Kessie
S. Lobotka

O clube da Juventus está pensando em uma excelente transferência para reformular o meio-campo

Juve: Thuram pode financiar a dupla contratação: Kessie e Lobotka na mira


A Juventus avalia uma excelente opção para reforçar o meio-campo. Após o Acordo de Conciliação com a UEFA e as restrições orçamentárias, os bianconeri podem arcar com apenas uma contratação entre Franck Kessie e Stanislav Lobotka, a menos que ocorra uma venda importante.


O principal candidato, segundo o Tuttosport, é Khéphren Thuram, que está sendo acompanhado pelo Liverpool, PSG e Galatasaray. A Juve avalia o jogador em mais de 40 milhões de euros e, caso receba uma oferta desse valor, daria sinal verde para a saída. O dinheiro arrecadado permitiria negociar simultaneamente tanto Kessie quanto Lobotka.


  • A negociação envolvendo o eslovaco é a mais complicada: o Napoli busca renovar o contrato, que vence em 2027 (com cláusula de rescisão de 25 milhões válida apenas para transferências para o exterior), mas, caso ele saia, dificilmente o deixaria ir para um concorrente direto por menos de 30 a 35 milhões. Kessie, por outro lado, representa uma oportunidade diferente: o principal obstáculo continua sendo o salário, embora o marfinense, ex-jogador do Milan, tenha se mostrado aberto a uma redução significativa no salário para voltar à Série A, após a lucrativa experiência na Arábia Saudita.


    Enquanto isso, a Juve preferiria evitar a saída de Andrea Cambiaso, já que Bremer não parece disposto a deixar Turim. Por isso, Thuram se tornou o principal candidato a financiar o mercado de transferências da Juve e permitir que Luciano Spalletti conte com um meio-campo de nível superior.




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