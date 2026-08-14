A joia do Barcelona rouba a mente de Flick

Os períodos de pré-temporada do Barcelona sempre revelam novos nomes e jogadores da academia do clube, que talvez iniciem os preparativos longe dos holofotes, antes de conseguirem, gradualmente, garantir um lugar nos planos do treinador.

No verão passado, por exemplo, Dro e Jofre Torrents conseguiram superar diversos testes, chegando assim ao início da temporada oficial dentro do grupo habitual da equipe principal.

O jornal Sport noticiou: "Após um mês completo do início do atual período de pré-temporada no Barcelona, vários jogadores da academia do clube ainda seguem trabalhando sob o comando do treinador Hansi Flick".

Entre eles estão Orian Goren e Ebrima Tunkara. Os dois jogadores, nascidos em 2009 e 2010 respectivamente, são considerados alguns dos talentos mais promissores nos quais a instituição catalã deposita grandes esperanças, dentre todos os jogadores que estão sendo formados nos corredores de La Masia.

Quando a temporada terminou, os jogadores foram informados da necessidade de se juntarem aos treinos da equipe principal a partir do mês de julho.

Já no caso de Goren, sua temporada terminou tarde, pois ele não apenas participou até as etapas finais da Champions com o time de Pol Planas, como também manteve sua atividade antes do início de suas férias, ao se juntar à equipe nas disputas da Copa da Catalunha.