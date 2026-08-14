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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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A joia do Barcelona rouba a mente de Flick

La Liga
Barcelona
H. Flick
O. Goren
Espanha

Os períodos de pré-temporada do Barcelona sempre revelam novos nomes e jogadores da academia do clube, que talvez iniciem os preparativos longe dos holofotes, antes de conseguirem, gradualmente, garantir um lugar nos planos do treinador. 

No verão passado, por exemplo, Dro e Jofre Torrents conseguiram superar diversos testes, chegando assim ao início da temporada oficial dentro do grupo habitual da equipe principal. 

O jornal Sport noticiou: "Após um mês completo do início do atual período de pré-temporada no Barcelona, vários jogadores da academia do clube ainda seguem trabalhando sob o comando do treinador Hansi Flick".

Entre eles estão Orian Goren e Ebrima Tunkara. Os dois jogadores, nascidos em 2009 e 2010 respectivamente, são considerados alguns dos talentos mais promissores nos quais a instituição catalã deposita grandes esperanças, dentre todos os jogadores que estão sendo formados nos corredores de La Masia.

Quando a temporada terminou, os jogadores foram informados da necessidade de se juntarem aos treinos da equipe principal a partir do mês de julho.

Já no caso de Goren, sua temporada terminou tarde, pois ele não apenas participou até as etapas finais da Champions com o time de Pol Planas, como também manteve sua atividade antes do início de suas férias, ao se juntar à equipe nas disputas da Copa da Catalunha.

  • imago-sport-1080669171.jpgDeFodi Images

    Jorrin é obrigado a encurtar seu período de férias

    Oriol foi obrigado a encurtar seu período de férias, mas por um motivo feliz, pois, além de Ibrima, os dois jogadores mais jovens sob o comando do técnico alemão no dia 13 de julho passaram pelos exames médicos.

    Aquela foi uma oportunidade de ouro para este jovem jogador, que chegou ao Barcelona em 2022 e que já reside em La Masia há alguns meses, um ambiente ideal onde respira futebol por todos os lados, ao mesmo tempo em que recebe sua educação acadêmica em um meio adequado ao seu desenvolvimento.

    Oriol continuou superando as diferentes etapas ao longo das últimas semanas e, após o retorno da pré-temporada na Inglaterra, veio o primeiro corte, quando Ibrahim Diarra, Àlex González e Óscar Gistau passaram para o Barcelona Atlètic.

    Já Oriol permaneceu no ambiente do time principal e viajou no fim de semana passado para a Itália a fim de participar do torneio triangular na cidade de Údine, tendo disputado 30 minutos diante da Udinese, depois de já ter jogado meia hora contra o Birmingham.

    Aquilo funcionou como uma experiência ideal e uma oportunidade importante para ganhar bagagem para um jogador que, como mencionamos, acabou de completar 17 anos, mas que joga com uma maturidade notável e conta com uma visão de jogo diferenciada e uma ousadia em campo que fazem dele um jogador especial.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080669277.jpgDeFodi Images

    Jörgen continua a acumular experiências

    Após o retorno da Itália, Jorhan segue adquirindo experiência ao lado de Flick, e a ideia, ou o roteiro traçado para ele, é que seja um elemento importante nesta temporada com o Barça Atlètic sob o comando de Belletti, com a possibilidade de também atuar pelo time sub-19 na disputa da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis.

    A situação será avaliada ao longo da temporada, mas o certo é que Flick o mantém sob observação, e não se deve descartar a possibilidade de ver o jogador fazer sua estreia pelo time principal durante a temporada.

    Por ora, Jorhan segue trabalhando duro, aproveita da melhor forma a oportunidade que recebeu e oferece a Flick mais motivos para não tirar os olhos dele e não perdê-lo de seus planos.

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