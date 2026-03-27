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cm grafica almeno credo gattuso italia 2025 26 16 9Getty Images
Renato Maisani

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A Itália avança com o mínimo de esforço, mas contra a Bósnia será preciso dar mais de si

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Itália
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina

A seleção italiana chega à final que vale a classificação para a Copa do Mundo, mas o desempenho contra a Irlanda do Norte não será suficiente em Zenica.

O primeiro obstáculo foi superado, mas — e já sabíamos disso desde o início — o verdadeiro desafio será o próximo. Em parte porque a Bósnia é claramente superior à Irlanda do Norte, mas sobretudo porque esta seleção não contará com o apoio que a torcida de Bergamo não deixou de demonstrar.


A Irlanda do Norte, apesar dos inevitáveis receios ligados ao trauma contra a Macedônia, mostrou ser realmente insignificante: uma Itália nada irresistível dominou completamente adversários de nível absolutamente inferior.


Contra a Bósnia, a história será diferente: conhecemos bem Kolasinac, Dzeko e Muharemovic, mas não são só eles que precisamos ficar de olho. Afinal, a equipe de Barbarez conseguiu sair ilesa do campo de um País de Gales certamente mais cotado e considerado por muitos o favorito antes do jogo, e com certeza dará tudo de si para realizar o sonho da Copa do Mundo.

  • E a Itália? Contra a Irlanda do Norte, os Azzurri conseguiram o máximo com o mínimo de esforço, mas isso certamente não será suficiente em Zenica. Será preciso mais e, além do desempenho individual, a equipe de Gattuso precisa melhorar em termos de intensidade, que, especialmente no primeiro tempo, deixou a desejar.

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  • Circular a bola mais rapidamente, jogar mais pela vertical e evitar correr riscos excessivos na defesa: essas são as três principais medidas que a equipe de Gattuso deverá adotar na Bósnia. Os riscos que Donnarumma, Barella e Bastoni correram na fase de construção do jogo a partir da defesa devem ser evitados a todo custo, pois, em uma partida decisiva, cada jogada vale o triplo e, muitas vezes, não há tempo suficiente para se recuperar.

  • Concentração e eficácia, portanto, são as palavras-chave para alcançar um objetivo que há muito, há tempo demais, não é alcançado, mas que agora está a um passo de ser alcançado.

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