A Itália avança com o mínimo de esforço, mas contra a Bósnia será preciso dar mais de si

O primeiro obstáculo foi superado, mas — e já sabíamos disso desde o início — o verdadeiro desafio será o próximo. Em parte porque a Bósnia é claramente superior à Irlanda do Norte, mas sobretudo porque esta seleção não contará com o apoio que a torcida de Bergamo não deixou de demonstrar.





A Irlanda do Norte, apesar dos inevitáveis receios ligados ao trauma contra a Macedônia, mostrou ser realmente insignificante: uma Itália nada irresistível dominou completamente adversários de nível absolutamente inferior.





Contra a Bósnia, a história será diferente: conhecemos bem Kolasinac, Dzeko e Muharemovic, mas não são só eles que precisamos ficar de olho. Afinal, a equipe de Barbarez conseguiu sair ilesa do campo de um País de Gales certamente mais cotado e considerado por muitos o favorito antes do jogo, e com certeza dará tudo de si para realizar o sonho da Copa do Mundo.