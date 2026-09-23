A outra frase-chave da entrevista de Dario Baccin é a que ressalta a necessidade de "respeitar os parâmetros financeiros", e é aí que entra em cena uma nova política para as renovações de contrato de jogadores com mais de 30 anos: chega de contratos longos, propostas preferencialmente anuais com opção e, sobretudo, uma grande parte do custo salarial atrelada a bônus por desempenho, e não à parte fixa.

Em essência, foi apresentado a Calhanoglu um contrato de 1 ano + 1 ano adicional opcional, com valores de parte fixa muito mais baixos em relação aos atuais 6,5 milhões, mas também muitos bônus ligados principalmente às presenças, justamente para se resguardar do número crescente de lesões que ele vem sofrendo.

Nessas condições, as partes hoje estão distantes, mas não há nenhuma pressa para chegar a um acordo agora, nem por parte da Inter, nem por parte do jogador, que de qualquer forma está muito bem em Milão, mas que há tempos escuta as propostas para um rico retorno ao seu país, a Turquia.