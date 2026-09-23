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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter não tem pressa para renovar com Calhanoglu: ele segue com contrato perto do fim

Inter de Milão
H. Calhanoglu

O meio-campista segue com contrato até o fim da temporada

Já se passaram 10 dias desde que o novo diretor esportivo da Inter, Dario Baccin - em sua primeira aparição pública no novo cargo, no pré-jogo da partida depois vencida por 5 a 3 contra a Udinese - havia confirmado à imprensa o início dos contatos e das negociações para as renovações de contrato de dois dos jogadores mais importantes do atual elenco, cujos vínculos se encerravam em 30 de junho de 2027: Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.

Se, no caso do lateral italiano, a cláusula de renovação automática até 2028 (que foi acionada) reduziu a urgência de uma conversa, para o meio-campista turco a necessidade de chegar a um acordo, se o objetivo é mantê-lo ainda em Milão, está começando a se tornar urgente. Mas em que ponto está a negociação?


  • AS PALAVRAS DE BACCIN

    Os contatos, sobretudo por telefone, com seu agente Gordon Stipic existiram, e Baccin de fato confirmou isso justamente naquela primeira entrevista: "Temos um elenco forte, estamos conduzindo as conversas com tranquilidade e, quando tivermos novidades, certamente faremos vocês saberem, mas não há pressa. Temos as ideias claras e os jogadores querem ficar. Queremos manter este time no mais alto nível possível, respeitando os limites financeiros"

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  • A Inter não tem pressa

    A frase-chave dessas declarações, porém, é a mesma que, segundo a Sky Sport, a Inter segue reforçando também aos agentes do jogador: "não há pressa".

    A Inter está ciente da importância do turco para a forma de jogar desta equipe, mas avalia de maneira geral todo o impacto que esse jogador tem, não apenas no aspecto técnico.

    Calhanoglu, de qualquer forma, tem 32 anos e fará 33 em fevereiro, começou a ter muitos problemas físicos ao longo das últimas duas temporadas e, sobretudo, é um dos 3 jogadores com o salário mais alto de todo o elenco, superando 6,5 milhões de euros por ano.

  • Proposta abaixo do esperado

    A outra frase-chave da entrevista de Dario Baccin é a que ressalta a necessidade de "respeitar os parâmetros financeiros", e é aí que entra em cena uma nova política para as renovações de contrato de jogadores com mais de 30 anos: chega de contratos longos, propostas preferencialmente anuais com opção e, sobretudo, uma grande parte do custo salarial atrelada a bônus por desempenho, e não à parte fixa.

    Em essência, foi apresentado a Calhanoglu um contrato de 1 ano + 1 ano adicional opcional, com valores de parte fixa muito mais baixos em relação aos atuais 6,5 milhões, mas também muitos bônus ligados principalmente às presenças, justamente para se resguardar do número crescente de lesões que ele vem sofrendo.

    Nessas condições, as partes hoje estão distantes, mas não há nenhuma pressa para chegar a um acordo agora, nem por parte da Inter, nem por parte do jogador, que de qualquer forma está muito bem em Milão, mas que há tempos escuta as propostas para um rico retorno ao seu país, a Turquia.

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