Já se passaram 10 dias desde que o novo diretor esportivo da Inter, Dario Baccin - em sua primeira aparição pública no novo cargo, no pré-jogo da partida depois vencida por 5 a 3 contra a Udinese - havia confirmado à imprensa o início dos contatos e das negociações para as renovações de contrato de dois dos jogadores mais importantes do atual elenco, cujos vínculos se encerravam em 30 de junho de 2027: Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.
Se, no caso do lateral italiano, a cláusula de renovação automática até 2028 (que foi acionada) reduziu a urgência de uma conversa, para o meio-campista turco a necessidade de chegar a um acordo, se o objetivo é mantê-lo ainda em Milão, está começando a se tornar urgente. Mas em que ponto está a negociação?