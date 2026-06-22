A inteligência artificial responde: Será que o Marrocos e o Egito podem se enfrentar na Copa do Mundo de 2026?

A máquina não tem emoções nem sentimentos; por isso, o Kooora decidiu fazer várias perguntas polêmicas à inteligência artificial e apresentar as respostas sem qualquer intervenção editorial.

A pergunta que fazemos no episódio de hoje da série desperta o entusiasmo dos torcedores árabes neste momento, e é: “Será que o Egito e o Marrocos podem se enfrentar na Copa do Mundo de 2026?”

Até o momento, entre as seleções árabes participantes, apenas o Marrocos e o Egito conseguiram somar 4 pontos na Copa do Mundo e, portanto, já garantiram sua vaga na próxima fase do torneio.

(Observação): Todas as respostas, incluindo eventuais erros linguísticos ou de informação, foram reproduzidas exatamente como foram geradas pela inteligência artificial.

Resposta

Sim, existe a possibilidade de a seleção do Egito enfrentar o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, caso ambas se classifiquem na fase de grupos, devido à distribuição dos grupos e aos percursos das fases eliminatórias estabelecidos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). A seleção do Marrocos está no Grupo 3, enquanto a seleção do Egito está no Grupo 7.

De acordo com o novo formato da competição, que conta com 48 seleções, classificam-se para as oitavas de final o primeiro e o segundo colocados de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas. Com base no calendário aprovado, o Egito e o Marrocos não podem se enfrentar nas oitavas de final, mas podem se deparar a partir das fases seguintes, dependendo da classificação final de cada um em seu grupo: