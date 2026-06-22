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Hussein Hamdy

Traduzido por

A inteligência artificial responde: Será que o Marrocos e o Egito podem se enfrentar na Copa do Mundo de 2026?

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Cenários emocionantes

A máquina não tem emoções nem sentimentos; por isso, o Kooora decidiu fazer várias perguntas polêmicas à inteligência artificial e apresentar as respostas sem qualquer intervenção editorial.

A pergunta que fazemos no episódio de hoje da série desperta o entusiasmo dos torcedores árabes neste momento, e é: “Será que o Egito e o Marrocos podem se enfrentar na Copa do Mundo de 2026?”
Até o momento, entre as seleções árabes participantes, apenas o Marrocos e o Egito conseguiram somar 4 pontos na Copa do Mundo e, portanto, já garantiram sua vaga na próxima fase do torneio.

(Observação): Todas as respostas, incluindo eventuais erros linguísticos ou de informação, foram reproduzidas exatamente como foram geradas pela inteligência artificial.

Resposta

Sim, existe a possibilidade de a seleção do Egito enfrentar o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, caso ambas se classifiquem na fase de grupos, devido à distribuição dos grupos e aos percursos das fases eliminatórias estabelecidos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). A seleção do Marrocos está no Grupo 3, enquanto a seleção do Egito está no Grupo 7.

De acordo com o novo formato da competição, que conta com 48 seleções, classificam-se para as oitavas de final o primeiro e o segundo colocados de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas. Com base no calendário aprovado, o Egito e o Marrocos não podem se enfrentar nas oitavas de final, mas podem se deparar a partir das fases seguintes, dependendo da classificação final de cada um em seu grupo:

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Primeira possibilidade: se enfrentarem nas oitavas de final

    As duas seleções podem se enfrentar nesta fase em um único caso, desde que ambas se classifiquem como os melhores terceiros. Se o Marrocos se classificar como um dos melhores terceiros do Grupo 3 e for colocado na chave da partida nº 74, e o Egito se classificar como um dos melhores terceiros do Grupo 7 e for colocado na chave da partida nº 77, caso o Marrocos e o Egito vençam suas partidas nas oitavas de final, eles se enfrentarão diretamente nas oitavas de final, na partida nº 89.

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  • Segunda possibilidade: se enfrentarem nas quartas de final

    As duas seleções poderão se enfrentar nesta fase se o Egito se classificar como um dos melhores terceiros colocados do Grupo 7, disputar a partida nº 77 e vencer, e depois vencer nas oitavas de final (partida nº 89); e, por outro lado, se o Marrocos se classificar como vice-campeão do Grupo 3, disputar a partida nº 75 e vencer, e depois vencer nas oitavas de final (partida nº 90). Nesse caso, os vencedores se enfrentariam nas quartas de final, na partida nº 97.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terceira possibilidade: um confronto nas semifinais

    Existem vários caminhos que podem levá-los a se enfrentarem nas semifinais, sendo os mais prováveis aqueles que dependem da liderança e do segundo lugar nos grupos:

    Primeiro cenário: se o Egito terminar em primeiro lugar no Grupo 7 (seguindo o caminho da partida nº 82, depois da nº 94 e, por fim, das quartas de final nº 98), e o Marrocos terminar em segundo lugar no Grupo 3 (seguindo o caminho da partida nº 75, depois da nº 90 e, por fim, das quartas de final nº 97). O vencedor da chave do Egito enfrenta o vencedor da chave do Marrocos na semifinal, na partida nº 101.

    Segundo caso: se o Marrocos terminar em primeiro lugar no Grupo 3 (seguindo o caminho da partida nº 76, depois da nº 91 e, em seguida, das quartas de final nº 99), e o Egito terminar em segundo lugar no Grupo 7 (seguindo o caminho da partida nº 88, depois da nº 95 e, em seguida, das quartas de final nº 100). O vencedor da chave do Marrocos enfrenta o vencedor da chave do Egito na outra semifinal, na partida nº 102.

  • Quarta possibilidade: se enfrentarem na final ou na disputa pelo terceiro lugar

    As seleções podem se enfrentar no final da campanha na Copa do Mundo caso sigam caminhos totalmente opostos e se classifiquem juntas para as quatro últimas fases. Por exemplo, se o Egito liderar o Grupo 7 e o Marrocos liderar o Grupo 3, e cada um vencer todas as suas partidas eliminatórias consecutivas, eles se enfrentarão na final da competição pelo título (partida nº 104). Já se chegarem às semifinais e forem derrotadas, elas se enfrentarão na disputa pelo terceiro e quarto lugares (jogo nº 103).

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