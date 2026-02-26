Getty
“A Inglaterra é a razão pela qual ainda jogo futebol” – Ellie Roebuck fala abertamente sobre o AVC que sofreu aos 24 anos, superando as dúvidas em sua recuperação e o “choque” ao ser convocada novamente para a seleção feminina
Roebuck sofreu um infarto no lobo occipital durante a temporada 2023-24, o que a deixou incapaz de jogar futebol ou mesmo trabalhar na academia por cerca de seis meses. É um tipo de derrame causado por uma artéria entupida no cérebro, que estava relacionado a um pequeno defeito cardíaco. A goleira descobriu mais tarde que tinha um pequeno orifício no coração após ser submetida a uma cirurgia, que acabou se fechando.
Isso a tirou do restante da temporada pelo Manchester City e deu início a uma longa jornada de recuperação para a jogadora que disputou 11 partidas pela seleção inglesa, fez parte da equipe que venceu a Euro 2022 e chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023, que aconteceu poucos meses antes do diagnóstico de Roebuck ser confirmado.
“Foi muito louco, depois da Copa do Mundo e de jogar por um dos melhores clubes do país”, disse ela esta semana, falando à England Football sobre os últimos dois anos após ser convocada novamente para a seleção inglesa. “Receber essa notícia foi muito difícil. Você é jogada no desconhecido, sem saber como será. Eu seria capaz de jogar futebol novamente? Ou não?”
Demais, muito cedo: Roebuck explica por que a transferência para o Barça “não deu muito certo”
Roebuck deixaria o Manchester City no final da temporada 2023-24 e, apesar de tudo o que havia passado, assinou contrato com o Barcelona, que acabara de conquistar seu segundo título da Liga dos Campeões em três temporadas. No entanto, ela ainda estava lutando para se recuperar após o tempo fora dos gramados e o impacto psicológico de tudo o que havia acontecido.
“Era interminável”, disse ela. “Mesmo agora, ainda há momentos em que penso: ‘Não sei se vale a pena ou não’, mas essa é a mentalidade que tenho que manter para seguir em frente. Houve semanas difíceis, não posso mentir. Foi mais uma questão mental do que qualquer outra coisa, e provavelmente foi por isso que a mudança para o Barcelona não correu muito bem, porque eu simplesmente não estava mentalmente preparada para estar num clube que compete na Liga dos Campeões. A carga foi provavelmente um pouco excessiva, demasiado cedo, mas era um sonho, por isso queria dar o meu melhor. Definitivamente, houve momentos, mesmo naquele primeiro ano no Barça, em que eu simplesmente não sabia se seria capaz de atingir o nível novamente.
A motivação por trás de tudo isso: jogar pela Inglaterra novamente
Mas havia uma grande força motriz por trás do desejo de Roebuck de continuar jogando e lutando contra essas dúvidas: representar seu país. “Para ser sincera, é por isso que jogo futebol”, disse ela. “Pode-se falar sobre ganhar troféus e medalhas, mas acho que representar seu país, com esse grupo de meninas também, tenho algumas amigas muito especiais aqui, desde o momento em que tudo aconteceu, tem sido minha maior prioridade.
“Fosse possível ou não, essa é provavelmente a razão pela qual ainda jogo futebol, para jogar pelo meu país. É a coisa mais importante na minha carreira no futebol. É a minha principal prioridade.”
Por que a convocação “surpreendente” da Inglaterra é uma das “maiores conquistas” de Roebuck
Agora, Roebuck está de volta à seleção inglesa, incluída na equipe de Wiegman para os jogos contra a Ucrânia e a Islândia em março, após uma série de partidas como titular no Aston Villa, clube pelo qual assinou contrato no verão passado. A jogadora de 26 anos foi incluída como substituta por lesão em novembro, então já estava no ambiente recentemente, mas esta é sua primeira convocação completa desde outubro de 2023, algo que a deixa incrivelmente orgulhosa, mesmo que ela tenha ficado “chocada” quando isso aconteceu. “Eu não esperava por isso”, admitiu Roebuck. “Fiquei muito feliz.
Ainda diria que voltar a este campo de treino é uma das minhas maiores conquistas, acima de todas as medalhas e tudo o mais, porque sei o que foi necessário nos últimos dois anos e meio e o desgaste que isso causou nas pessoas à minha volta. Nem todos os dias são dias de sol e arco-íris.
Não quero ser tratada de forma diferente por causa de tudo o que aconteceu. O que importa é o desempenho, e sei que isso por si só diz muito, ser escolhida, porque sei o quanto Sarina se concentra em ter um bom desempenho e estar à altura do padrão da equipe. Então, para mim, esse é provavelmente o maior elogio.”
