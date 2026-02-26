“A Inglaterra é a razão pela qual ainda jogo futebol” – Ellie Roebuck fala abertamente sobre o AVC que sofreu aos 24 anos, superando as dúvidas em sua recuperação e o “choque” ao ser convocada novamente para a seleção feminina

Roebuck sofreu um infarto no lobo occipital durante a temporada 2023-24, o que a deixou incapaz de jogar futebol ou mesmo trabalhar na academia por cerca de seis meses. É um tipo de derrame causado por uma artéria entupida no cérebro, que estava relacionado a um pequeno defeito cardíaco. A goleira descobriu mais tarde que tinha um pequeno orifício no coração após ser submetida a uma cirurgia, que acabou se fechando.

Isso a tirou do restante da temporada pelo Manchester City e deu início a uma longa jornada de recuperação para a jogadora que disputou 11 partidas pela seleção inglesa, fez parte da equipe que venceu a Euro 2022 e chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023, que aconteceu poucos meses antes do diagnóstico de Roebuck ser confirmado.

“Foi muito louco, depois da Copa do Mundo e de jogar por um dos melhores clubes do país”, disse ela esta semana, falando à England Football sobre os últimos dois anos após ser convocada novamente para a seleção inglesa. “Receber essa notícia foi muito difícil. Você é jogada no desconhecido, sem saber como será. Eu seria capaz de jogar futebol novamente? Ou não?”