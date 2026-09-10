A "influência do Marrocos" salvou Infantino? Os adversários mudam o plano da derrubada para "aparar as unhas"

Há apenas três semanas, derrubar Gianni Infantino do trono da Fifa era só uma questão de tempo. Mas por trás das portas fechadas das reuniões em Rabat e Nyon, todos os cálculos viraram de cabeça para baixo. O presidente que seus adversários acreditavam estar acabado voltou para revelar uma rede de lealdades construída ao longo de dez anos, uma rede que alguns descreveram como "impossível de quebrar" e que hoje lhe garante votos suficientes para permanecer no cargo.

Essa reviravolta dramática não deixou ao campo da oposição europeia outra escolha a não ser mudar o palco da batalha. Depois de o objetivo ter sido derrubar o homem mais poderoso do futebol, a nova meta tornou-se mais realista e perigosa: não derrubar Infantino, mas aparar as garras da própria presidência e despojá-lo de seus poderes absolutos.

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