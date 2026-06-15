A imprensa espanhola critica a Roja: “Fiasco”, “Estreia de pesadelo”

O Marca abre com um contundente “Bajonazo Mundial”, destacando o abrupto fim das ambições espanholas logo na primeira partida da competição.





O AS chega a falar de “Petardazo”, descrevendo uma Espanha que “naufraga em sua estreia mundial contra Cabo Verde” e ressaltando que nem mesmo a entrada de Lamine Yamal conseguiu mudar o rumo da partida em Atlanta.





O Mundo Deportivo resume a atuação da Furia Roja com um elocuente “Decepcionante”, sintetizando em uma única palavra o desempenho da seleção.





O Sport também insiste nas dificuldades ofensivas da Roja: “A Espanha se desespera contra Cabo Verde e não passa do empate na estreia”, titula o jornal catalão.





Um coro de críticas que retrata a decepção da opinião pública espanhola após o 0 a 0 na estreia, resultado que complica imediatamente o caminho da Roja na fase de grupos da Copa do Mundo.







