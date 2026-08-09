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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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A hora da verdade e o Barcelona: uma semana decisiva no destino de Álvarez

Especiais e Opinião
La Liga
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
Espanha
Argentina

O Barcelona aguarda um pedido secreto de Álvarez: qual é a história?

O atacante argentino Julián Álvarez se junta, nesta segunda-feira, à pré-temporada de seu clube, o Atlético de Madrid, com o objetivo de tentar pressionar o Atléti a abrir as portas para negociar sua transferência ao Barcelona.

Álvarez havia manifestado publicamente, durante a Copa do Mundo, seu desejo de se transferir para as fileiras do Barcelona.

O jornal Sport mencionou, em uma reportagem, que, desde o Mundial, houve apenas alvoroço, e a única resposta oficial do Atlético à oferta do Barcelona foi uma queixa junto à Fifa e à Federação Espanhola, sob a alegação de negociação com um jogador vinculado a um contrato em vigor durante o período protegido.

Também foram emitidas declarações do diretor-executivo do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, e do presidente do clube, Enrique Cerezo, para deixar claro que não permitirão a saída de Julián neste verão.

Diego Simeone, técnico do Atléti, concluiu esta semana afirmando: "A situação está clara, o clube tomou uma decisão".

Já o Barcelona, que respondeu ao movimento de Álvarez apresentando sua primeira oferta e anunciando publicamente seu interesse em seus serviços, optou pelo silêncio nas últimas semanas. 

O clube catalão está ciente de que o negócio é extremamente difícil e, por isso, conduziu todos os seus passos com máxima precisão.

Deco viajou a Madrid para se reunir com o empresário do atacante, e os jornalistas do Sport e do Jijantes conseguiram flagrar o encontro, mas o clube não quis, com exceção dessa visita, entrar em quaisquer polêmicas ou trocas de declarações.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez não vai se rebelar contra o Atlético de Madrid

    Mas isso vai mudar a partir desta segunda-feira.

    Desde que Julián manifestou abertamente seu desejo de deixar o estádio Metropolitano, o dia 10 de agosto ficou marcado com uma marca vermelha na agenda dos dirigentes do Barcelona, e o motivo é o retorno do jogador argentino aos treinos do Atlético.

    O Aranha iniciará sua pré-temporada com os exames médicos e físicos de praxe, e a expectativa em torno do jogador atingiu seu ponto máximo.

    Salvo uma grande surpresa, Álvarez agirá como o profissional que sempre foi, e por isso deu o máximo de si na temporada passada, poucos meses antes da Copa do Mundo, para ajudar sua equipe, na qual ainda é jogador, e não entrará em rebelião contra o clube.

    Mas espera-se que ele tenha uma reunião primeiro com Simeone e, depois, com os dirigentes do clube ao longo desta semana, na tentativa de esclarecer a situação e reafirmar seu desejo de mudar de ares, como já havia dito há um mês e meio, e se transferir para o Spotify Camp Nou.

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelona conta com a movimentação de Álvarez

    No Barcelona, sabem naturalmente que a negociação será extremamente complexa. A postura do Atlético de Madrid tem sido, até agora, bastante inflexível, mas o clube catalão aposta que um novo pedido de Julián para sair, desta vez de forma privada e sigilosa, possa levar os dirigentes do Atlético a repensar a situação e abrir as portas para a negociação.

    Caso isso ocorra, o clube catalão apresentará uma nova proposta para fechar a contratação de seu maior alvo neste verão, com o objetivo de reforçar o ataque.

    E se há algo que Deco provou durante a atual janela de transferências, é que se movimenta de maneira brilhante nos bastidores, tendo conseguido concretizar as contratações de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, além do empréstimo de Ronald Araújo ao Liverpool em tempo recorde, tudo isso longe dos holofotes e com muita discrição.

    Naturalmente, os dirigentes do Barcelona trabalham em alternativas a Julián Álvarez, diante das dificuldades que o Atlético de Madrid impõe à negociação, mas nenhuma dessas alternativas será acionada antes de se saber o que acontecerá com a Aranha.

    Os próximos dias serão absolutamente decisivos para definir o futuro de Julián e encerrar essa novela.

    Ainda faltam semanas para o fechamento da janela de transferências, mas, se o Atlético de Madrid não recuar em sua postura, o Barcelona terá de considerar outras opções.

    O técnico Flick não poderia ter sido mais claro do que nunca ao afirmar que precisa de um centroavante de altíssimo nível para disputar a próxima temporada, especialmente se a saída de Ferran Torres se concretizar, a fim de ter chances de brigar por todos os títulos.

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