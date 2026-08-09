A hora da verdade e o Barcelona: uma semana decisiva no destino de Álvarez

O atacante argentino Julián Álvarez se junta, nesta segunda-feira, à pré-temporada de seu clube, o Atlético de Madrid, com o objetivo de tentar pressionar o Atléti a abrir as portas para negociar sua transferência ao Barcelona.

Álvarez havia manifestado publicamente, durante a Copa do Mundo, seu desejo de se transferir para as fileiras do Barcelona.

O jornal Sport mencionou, em uma reportagem, que, desde o Mundial, houve apenas alvoroço, e a única resposta oficial do Atlético à oferta do Barcelona foi uma queixa junto à Fifa e à Federação Espanhola, sob a alegação de negociação com um jogador vinculado a um contrato em vigor durante o período protegido.

Também foram emitidas declarações do diretor-executivo do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, e do presidente do clube, Enrique Cerezo, para deixar claro que não permitirão a saída de Julián neste verão.

Diego Simeone, técnico do Atléti, concluiu esta semana afirmando: "A situação está clara, o clube tomou uma decisão".

Já o Barcelona, que respondeu ao movimento de Álvarez apresentando sua primeira oferta e anunciando publicamente seu interesse em seus serviços, optou pelo silêncio nas últimas semanas.

O clube catalão está ciente de que o negócio é extremamente difícil e, por isso, conduziu todos os seus passos com máxima precisão.

Deco viajou a Madrid para se reunir com o empresário do atacante, e os jornalistas do Sport e do Jijantes conseguiram flagrar o encontro, mas o clube não quis, com exceção dessa visita, entrar em quaisquer polêmicas ou trocas de declarações.