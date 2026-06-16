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A história de um nome rejeitado criou um herói inesquecível

Especiais e Opinião
Vozinha
Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo
Cabo Verde
Espanha
EUA

Uma história que começou com Valdano e terminou com Vuzinja!

Quando o árbitro apitou o fim da partida no estádio de Atlanta, os olhares não estavam voltados para as estrelas da Espanha nem para os números e estatísticas, mas sim para um homem que se erguia diante do gol como se carregasse os sonhos de toda uma nação sobre os ombros.

As câmeras capturaram a imagem do goleiro da seleção de Cabo Verde, Fozinha, que não conseguiu conter as lágrimas depois que sua seleção conseguiu um empate histórico sem gols contra a Espanha, uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026.

Naquele momento, as lágrimas não eram apenas uma expressão de alegria por um resultado positivo, mas sim o resumo de uma longa jornada de sofrimento, paciência e fé no sonho. Uma jornada que começou em pequenas ilhas no meio do Oceano Atlântico e terminou no maior palco do futebol mundial.

Enquanto as lágrimas escorriam dos olhos do experiente goleiro de quarenta anos, as arquibancadas de Atlanta se transformavam em um enorme quadro de comemoração. Milhares de torcedores vindos de Cabo Verde comemoraram como se tivessem conquistado o próprio título, abraçando-se, dançando e cantando, enquanto os jogadores corriam pelo campo em direção uns aos outros em uma cena emocionante e rara.

Até mesmo a torcida neutra não conseguiu resistir ao encanto da história. Todos sentiram que o que aconteceu ultrapassava os limites do futebol, e que uma pequena seleção escreveu um capítulo excepcional da história da Copa do Mundo.

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    A noite da vida contra o campeão europeu

    A seleção de Cabo Verde entrou em campo ciente do tamanho do desafio que a aguardava contra a Espanha, campeã europeia e uma das seleções mais completas em termos técnicos.

    Mas o que aconteceu em campo superou todas as expectativas. Desde os primeiros minutos, a Espanha impôs seu domínio habitual, controlou a posse de bola e ameaçou o gol em mais de uma ocasião, mas Fuzinha esteve presente em todas as vezes.

    O experiente goleiro fez uma exibição excepcional, considerada a melhor de sua carreira no futebol, defendendo sete chances claras de gol e fechando todas as brechas para os atacantes espanhóis, saindo com o gol invicto e levando a seleção de seu país ao resultado mais importante da história de suas participações internacionais.

    Cada defesa era recebida com gritos estrondosos da torcida, como se Cabo Verde tivesse marcado um novo gol. Com o passar do tempo, a confiança começou a se instalar entre os jogadores, enquanto a tensão aumentava nas fileiras da seleção espanhola.

    E quando a partida terminou empatada em 0 a 0, todos sentiram que a seleção de Cabo Verde havia conquistado algo semelhante a uma vitória.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lágrimas pela família

    Depois de ser eleito o melhor jogador da partida, Fozinia revelou o verdadeiro motivo por trás de suas lágrimas comoventes.

    O experiente goleiro disse que seus pensamentos foram direto para seus avós, que tiveram um papel fundamental em sua vida, mas partiram antes de ver esse momento histórico.

    Ele explicou que a lembrança deles estava fortemente presente em sua mente no momento do fim da partida, afirmando que eles foram tudo para ele durante sua infância.

    E não parou por aí, pois ele também falou sobre sua mãe, que não conseguiu viajar para os Estados Unidos devido a problemas relacionados à obtenção do visto a tempo.

    Ele gostaria que ela estivesse presente nas arquibancadas para compartilhar esse momento com ele, mas as circunstâncias impediram isso, o que tornou seus sentimentos ainda mais intensos e marcantes.

    Ele acrescentou que o segredo da força da seleção de Cabo Verde reside nos laços humanos e familiares que unem os jogadores, afirmando que a união é a verdadeira arma que deu à equipe a capacidade de resistir a uma das seleções mais fortes do mundo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um sonho que dura décadas

    Para Fuziniya, participar da Copa do Mundo não foi apenas uma etapa passageira, mas sim um sonho que ele perseguia desde a infância. Esse sonho levou muitos anos para se tornar realidade.

    O goleiro nasceu com o nome de Josimar Dias e teve uma trajetória pouco convencional em comparação com a maioria dos jogadores de futebol que chegam à Copa do Mundo.

    Ao contrário das estrelas que iniciam a carreira profissional ainda jovens, Fozinha só teve sua primeira experiência profissional aos 25 anos, em 2012.

    Ele sabia que o caminho havia se tornado mais difícil e que muitos achavam que sua chance de chegar aos níveis mais altos já havia se perdido. Mesmo assim, ele se recusou a desistir.

    Mais tarde, ele admitiu que pensou mais de uma vez em se afastar da seleção nacional, mas sempre se agarrou ao sonho de participar da Copa do Mundo.

    Essa fé inabalável no sonho foi o que o manteve em campo durante todos esses anos, até que chegou o momento pelo qual esperou por décadas.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    O participante mais velho na estreia

    Quando Fozina disputou sua primeira partida oficial pela seleção de seu país na Copa do Mundo, ele não era apenas mais um novato a estrear no torneio.

    Aos 40 anos e 12 dias, ele entrou para a história como um dos jogadores mais velhos a estrear em uma Copa do Mundo.

    Nessa conquista, ele só foi precedido pelo lendário goleiro egípcio Essam El-Hadary, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com uma idade ainda mais avançada.

    Em vez de ser um obstáculo, a idade se transformou em fonte de força e experiência, o que se refletiu claramente em seu desempenho contra a seleção espanhola. Ele provou que a paixão e a determinação são capazes de desafiar o tempo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De uma pequena ilha para o mundo

    Cabo Verde fica a centenas de quilômetros da costa oeste do continente africano e é um pequeno país formado por um arquipélago de ilhas dispersas, o que torna as oportunidades de desenvolvimento de talentos no futebol limitadas em comparação com as grandes nações.

    Fozinha cresceu na cidade de Mindelo, e foi lá que começou sua primeira batalha contra as circunstâncias. Ele era um dos goleiros mais destacados da região, mas enfrentava um problema constante: sua baixa estatura em comparação com os padrões tradicionais para goleiros.

    Apesar de seu bom nível, ele era ignorado em muitas ocasiões devido a esse preconceito. Mas a frustração não o dominou. E, como muitos caboverdianos, decidiu viajar para Portugal em busca de uma oportunidade melhor.

    Essa decisão foi o ponto de virada mais importante de sua vida, pois abriu para ele as portas do profissionalismo e de experiências em vários países, incluindo Eslováquia, Angola, Moldávia e Chipre, antes de se estabelecer na Portugal, onde atualmente defende as cores do Clube de Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um nome que carrega uma história do futebol

    Até mesmo o nome de Fozinha está, de alguma forma, ligado ao mundo do futebol. Seu pai queria batizá-lo em homenagem ao famoso astro argentino Jorge Valdano, um dos maiores nomes da seleção argentina e do Real Madrid.

    Mas as autoridades locais rejeitaram o nome proposto. No fim, ele recebeu o nome de Josimar, em homenagem ao zagueiro brasileiro que brilhou na Copa do Mundo de 1986.

    E, quase quatro décadas depois, o nome ligado à Copa do Mundo voltou a aparecer no mesmo cenário, mas desta vez por meio de uma nova história criada pelo próprio.

    A fama de Fozinha não se limitou apenas ao gramado. Após sua atuação heroica contra a Espanha, ele se tornou um fenômeno popular nas redes sociais.

    Em poucas horas, o número de seguidores dele no Instagram saltou de dezenas de milhares para milhões, depois que ele se tornou o assunto do momento entre os fãs em todo o mundo.

    E quando foi informado desse número impressionante, ele não escondeu sua surpresa, afirmando que não conseguia compreender a magnitude do interesse que recebeu após a partida.

    Mas, para ele, a conquista coletiva continuou sendo mais importante do que qualquer glória pessoal. Ele enfatizou repetidamente que o prêmio de melhor jogador da partida pertencia a todos os seus companheiros, pois o que foi alcançado foi resultado de um trabalho coletivo e de sacrifícios compartilhados.

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    Uma noite que se tornou de todos

    O herói desta história não foi apenas Fozinha. Toda a seleção de Cabo Verde foi a heroína desta noite histórica.

    Os jogadores defenderam com grande coragem, deram um exemplo notável de disciplina, organização e sacrifício, e conseguiram neutralizar um dos ataques mais fortes do torneio. Já a torcida desempenhou um papel não menos importante.

    Desde o primeiro minuto até o apito final, os torcedores continuaram cantando, torcendo e agitando bandeiras, acreditando que sua equipe era capaz de causar uma surpresa.

    E quando a partida terminou, a seleção de Cabo Verde deixou de ser apenas uma pequena seleção em busca de reconhecimento e se transformou em uma história que inspirou milhões.

    No mundo do futebol, dominado pelas grandes potências, essa seleção vinda de pequenas ilhas no Oceano Atlântico veio para lembrar a todos que os sonhos não se medem pelo tamanho dos países ou pelo número de habitantes, mas pela fé e pela determinação.

    No centro dessa história estava Fozinha, o goleiro de 40 anos, chorando sob as luzes de Atlanta, depois de provar que os sonhos podem demorar muito para se realizar, mas nunca morrem.

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