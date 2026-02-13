Goal.com
Liverpool WSL escape GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Translated by

A grande fuga do Liverpool está em andamento! As contratações de janeiro são fundamentais para as esperanças do Reds de permanecer na Superliga Feminina

Apenas quatro equipes na história da Superliga Feminina tiveram que esperar mais tempo pela primeira vitória da temporada do que o Liverpool nesta temporada. Sem vitórias em 12 partidas, apenas Yeovil Town, Doncaster Rovers Belles, Everton e Reading tiveram sequências mais ruins na competição do que as Reds, cujo status de bicampeãs da WSL tornou seu caso o mais chocante e surpreendente dos cinco.

Não se esperava que o Liverpool enfrentasse tantas dificuldades. Sim, os Reds perderam sua jogadora estrela, Olivia Smith, na janela de transferências do verão, quando ela se juntou ao Arsenal por uma quantia recorde de £ 1 milhão, e a saída da vice-capitã Taylor Hinds para o mesmo clube foi outro golpe. Mas ter que esperar até 2026 pela primeira vitória da campanha 2025-26, enquanto ocupava a última posição da tabela da WSL por quase metade da campanha, não era o que ninguém previa.

Com a chegada das férias de inverno, vieram as primeiras demissões de treinadores. Jocelyn Precheur, do London City Lionesses, sexto colocado, foi uma das que chocou muitos, enquanto a saída de Rehanne Skinner do West Ham foi menos surpreendente, já que o Hammers estava bem abaixo, na zona de rebaixamento, junto com o Liverpool. Alguns esperavam que o Reds também agisse, que se despedisse de Gareth Taylor após apenas meia temporada em Merseyside. Mas o clube manteve o ex-técnico do Manchester City e, após uma janela de transferências frutífera em janeiro, a situação finalmente começou a mudar.

Fora da zona de rebaixamento pela primeira vez desde novembro, o Liverpool parece estar voltando ao caminho certo. Então, o que estava dando tão errado para os ex-campeões? E eles estão realmente virando a página agora, afastando-se do risco de rebaixamento? Ou ainda pode haver perigo à frente para um time que terminou em quarto lugar há apenas dois anos?

  • Aston Villa v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Falta de tempo

    Embora ninguém esperasse que o Liverpool tivesse que esperar até 25 de janeiro para conquistar sua primeira vitória na liga na temporada 2025-26, havia sinais de que os Reds poderiam começar devagar no verão. Isso porque Taylor, que havia sido demitido pelo Man City em março, só foi nomeado novo técnico em 8 de agosto.

    Taylor também pretendia implementar um estilo de jogo totalmente novo, “exclusivo” do clube, que o tornaria “o melhor time de pressão da Europa” no devido tempo, disse ele à Sky Sports no início da temporada. Esse tipo de coisa leva tempo, e ele não teve muito tempo, pois foi nomeado no final da pré-temporada — menos de um mês antes do início da campanha da WSL —, o que significa que as jogadoras ainda estavam se adaptando a muitas coisas quando as competições começaram.

    • Publicidade
  • Olivia Smith Liverpool Women 2024-25Getty Images

    Negócios de verão abaixo do esperado

    Esse potencial para um início lento foi agravado pelas negociações realizadas na janela de transferências do verão. Taylor assumiu um time com baixa confiança após um final decepcionante na temporada 2024-25, em que venceu apenas um dos últimos sete jogos sob o comando da treinadora interina Amber Whiteley — sequência que ocorreu depois que Matt Beard já havia sido demitido do cargo de técnico no final de fevereiro.

    Ver Niamh Fahey, a capitã do clube, se aposentar, enquanto Hinds, sua vice-capitã, e Smith, sua artilheira, partiram para o Arsenal, não ajudou muito nesse sentido, especialmente porque o Liverpool não fez o suficiente para compensar essas saídas.

    Quando foi revelado o valor recorde da transferência de Smith, muitos esperavam que o Liverpool usasse esse dinheiro para reforçar várias áreas do elenco e melhorar como um todo. No entanto, de acordo com a BBC Sport, esse pagamento seria recebido em parcelas, enquanto a maior parte do orçamento de verão foi destinada à indenização relacionada à contratação de Taylor, devido a uma cláusula em seu contrato anterior com o City.

    Quatro das oito contratações do Reds no verão chegaram antes de Taylor, o que nunca é ideal, especialmente quando o novo técnico tem um estilo tão específico. Na verdade, duas das jogadoras contratadas antes da temporada não estão mais no clube, já que o empréstimo de Emilia Szymczak do Barcelona foi encerrado em janeiro, enquanto a goleira Rafaela Borggrafe foi enviada ao Bayer Leverkusen para o restante da temporada. Beata Olsson, que marcou cinco gols em sete partidas como titular no campeonato, tem sido um sucesso, mas as demais contratações do verão ainda estão provando seu valor.

  • Lily Woodham Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Lesões em abundância

    As lesões só vieram agravar os problemas da equipe. Marie Hobinger, frequentemente considerada a talismã do Liverpool, e a atacante Sophie Roman Haug sofreram lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) que efetivamente encerraram suas temporadas; Samantha Kerr, que assinou contrato com o Bayern de Munique no verão, não joga desde novembro devido a um problema nas costas; Anna Josendal ainda não estreou, depois de se juntar ao clube em janeiro; enquanto Taylor confirmou na semana passada que Sofie Lundgaard se junta à lista de ausentes por um período significativo, uma vez que vai ser submetida a uma cirurgia.

    Isso se soma a todos os outros casos de indisponibilidade que já ocorreram. Grace Fisk, Risa Shimizu, Lucy Parry e Lily Woodham também perderam pelo menos um mês ou mais nesta temporada. Quando o Chelsea visitou Merseyside em dezembro para um confronto das quartas de final da Copa da Liga, a única competição em que os Reds acumularam vitórias, embora contra adversários de nível inferior, o Liverpool só conseguiu escalar duas jogadoras seniores para o banco. Elas perderam por 9 a 1.

  • Matt Beard LiverpoolGetty Images

    A tragédia atinge - duas vezes

    Depois, há o elefante na sala. Em 20 de setembro, pouco mais de seis meses depois de deixar o cargo de técnico do Liverpool, Beard faleceu tragicamente aos 47 anos. Sua morte abalou o futebol feminino como um todo e afetou especialmente aqueles que trabalharam tão de perto com ele ao longo dos anos, muitos dos quais ainda estão no Reds hoje.

    O confronto do Liverpool com o Aston Villa, marcado para ser disputado apenas um dia depois, foi adiado, pois os membros do clube precisavam lidar com a terrível notícia. É impossível medir o impacto que o luto teve sobre essa equipe, que só se agravou um mês depois, quando o encarregado do material da equipe feminina, Jonathan Humble, faleceu após uma breve doença, mas isso não pode ser ignorado ao discutir por que o Reds tem enfrentado tantas dificuldades nesta temporada.

  • Denise O'Sullivan Martha Thomas Liverpool Women 2025-26Getty Images

    O impulso tão necessário em janeiro

    Recentemente, porém, a maré está mudando, com uma janela de janeiro muito melhorada desempenhando um papel importante. O Liverpool fez seis contratações no inverno e muitas delas já causaram um impacto imediato.

    Jennifer Falk não sofreu gols em seus três primeiros jogos, sofrendo apenas duas vezes em suas primeiras cinco partidas defendendo o gol dos Reds; Alice Bergstrom já marcou três gols pelo clube, ajudando a aliviar os principais problemas no ataque; enquanto Martha Thomas e Aurelie Csillag também já marcaram gols na vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa no domingo, que tirou o Liverpool da última posição da tabela da WSL pela primeira vez desde novembro.

    Essa foi a segunda vitória do Liverpool em três jogos da liga e parte de uma sequência em que o Reds perdeu apenas um dos últimos cinco jogos na competição. Já estava claro há algum tempo que o elenco estava, em geral, entendendo o que Taylor queria, com desempenhos muito melhores muito antes de os resultados começarem a aparecer. Agora, impulsionado pelas contratações de janeiro, o time está se encaixando um pouco melhor.

  • Grace Fisk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    A maré está mudando

    Apoiando a crença de que isso já estava para acontecer, em vez de ser uma sequência que irá desaparecer, estão os números subjacentes. Nos últimos cinco jogos da liga, a estatística de gols esperados (xG) do Liverpool ficou acima de um quatro vezes, uma marca que a equipe só conseguiu atingir três vezes nos primeiros 10 jogos da temporada da WSL, e os nove gols que marcaram nesse período também são mais do que os seis que marcaram nos primeiros 10 jogos da liga. As coisas certamente deram certo no ataque, auxiliadas pelas novas contratações.

    As melhorias também vieram na defesa. Os adversários do Liverpool registraram um xG acima de um nove vezes nos 11 jogos antes da pausa de inverno e acima de dois em três ocasiões. Desde a virada do ano — desde que Falk assumiu o lugar entre as traves, desde que Denise O'Sullivan acrescentou sua habilidade defensiva ao meio-campo e desde que Fisk voltou à zaga após lesão —, os Reds mantiveram o xG abaixo de dois em todas as quatro partidas da liga e abaixo de um em três ocasiões. Isso também permitiu que elas parassem de perder tantos pontos em posições de vantagem, depois de terem deixado escapar 11 pontos antes do Ano Novo.

    Mesmo que, por um tempo, a sensação fosse de que o Liverpool não era tão ruim quanto sua sequência sem vitórias sugeria, sempre há um ponto em que um clube precisa agir se os resultados não vierem. Felizmente para Taylor, parece que sua equipe mudou de rumo e agora está se afastando desse ponto potencial.

    Ainda há muito trabalho a ser feito, com os Reds apenas uma posição e um ponto acima do Leicester City, que ocupa a última vaga na repescagem do rebaixamento e tem um jogo a menos, mas as bicampeãs da WSL parecem muito mais propensas a manter sua posição na primeira divisão agora, ao mesmo tempo em que dão mais passos em direção ao estilo atraente e único que Taylor quer trazer para o Liverpool.

