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A França dá a Yamal a chance de cumprir sua grande promessa

Especiais e Opinião
França x Espanha
França
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Copa do Mundo
L. Yamal
França
Espanha

“A França não é melhor do que a Espanha”... Essa foi a frase proferida por Lamine Yamal no início do mês, e na próxima terça-feira ele terá a chance de comprovar sua veracidade pela terceira vez em sua carreira. 

Yamal costuma ser o protagonista nos confrontos contra a França, como aconteceu na semifinal da Euro 2024, tanto dentro de campo quanto nas declarações antes da partida.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou uma reportagem sobre os confrontos de Yamal com os Bleus, já que a relação do jogador com a França remonta ao ano de 2023, durante o Campeonato Europeu Sub-17. 

Naquele torneio, o ponta do Barcelona, que se destacou em relação aos colegas de sua geração, marcou um gol aos 69 minutos — praticamente o mesmo gol que repetiu um ano depois no Campeonato Europeu, após partir pela lateral direita, avançar para o centro e chutar com força no ângulo oposto, sem chances para o goleiro.

No Campeonato Europeu Sub-17, a Espanha perdeu para a França por 1 a 3, enquanto venceu por 2 a 1 na semifinal do Euro 2024. Em ambas as ocasiões, a seleção que abriu o placar foi a que foi eliminada na semifinal.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Yamal brilha e responde a Rabiot em 2024

    Mas Yamal já havia demonstrado, desde muito cedo, as características de um grande astro, antes mesmo de se impor com força. Bastou apenas um ano para ele passar da seleção sub-17 para a seleção principal da Espanha, onde se tornou um jogador influente e titular.

    Em 9 de julho de 2024, Yamal já era o centro das atenções antes mesmo do início da partida entre França e Espanha nas semifinais da Eurocopa, e o francês Adrien Rabiot aqueceu os ânimos ao afirmar “Yamal lida bem com a pressão e tem grande qualidade, mas conduzir uma partida de semifinal é sempre difícil. Vai depender de nós pressioná-lo, impedir que se sinta à vontade e provar que, se quiser jogar a final, ele terá que dar muito mais do que deu até agora.”

    Essas declarações chegaram aos ouvidos de Lamine Yamal; seus amigos até fizeram questão de lembrá-lo delas antes da partida, para que ele as transformasse em mais um motivo de motivação.

    O ponta espanhol respondeu da melhor maneira possível: marcou o gol de empate, repetindo o gol que havia feito um ano antes pela seleção sub-17, e depois dirigiu uma mensagem diretamente para a câmera durante a comemoração, dizendo: “Fale agora.” A Espanha se classificou para a final após eliminar a França, antes de conquistar o título mais tarde.

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    Yamal... 3 gols em duas partidas contra a França

    Um ano depois, na Liga das Nações, o confronto entre Espanha e França se repetiu nas semifinais, também em uma única partida.

    A Espanha começou a partida com um desempenho avassalador, chegando a abrir 4 a 0, antes de passar por dificuldades nos minutos finais para encerrar o jogo com uma vitória emocionante por 5 a 4, na qual Lamine Yamal marcou dois gols.

    Com isso, Yamal elevou sua contagem para três gols em duas partidas contra a França, todos decisivos para levar a seleção de seu país à final — o mesmo cenário que se repetirá na terça-feira, em Dallas, mas desta vez na maior competição de seleções do mundo: a Copa do Mundo.

    Todos esperavam que esse confronto acontecesse, o que de fato se concretizou; tanto que Yamal já havia falado sobre isso anteriormente durante uma conversa amigável com seu amigo Nico Williams.

    Nico disse com confiança: “Já vencemos eles duas vezes, mano”, ao que Yamal respondeu com ainda mais confiança: “Então vamos vencê-los de novo”.

    Essas palavras refletem a enorme confiança de Yamal, uma confiança que também se baseia em seu desempenho nos confrontos anteriores e que ele terá de provar mais uma vez na Copa do Mundo, embora ainda esteja em busca de sua melhor marca de gols no torneio.

    Mas isso não o preocupa, pois, após ser eleito o melhor jogador da partida contra a Bélgica, ele disse: “Não me sinto frustrado. Ganhei o Campeonato Europeu depois de marcar apenas um gol. E se eu ganhar a Copa do Mundo sem marcar nenhum outro gol, depois de ter marcado um na segunda rodada da fase de grupos contra a Arábia Saudita, ninguém vai me culpar”.

    Ele também reiterou sua confiança antes do confronto contra a França, relembrando as duas vitórias anteriores e afirmando que não sente nenhum medo, mas sim uma grande vontade de disputar a partida que será o passaporte para a final e uma nova chance de cumprir sua grande promessa.

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