A França dá a Yamal a chance de cumprir sua grande promessa

“A França não é melhor do que a Espanha”... Essa foi a frase proferida por Lamine Yamal no início do mês, e na próxima terça-feira ele terá a chance de comprovar sua veracidade pela terceira vez em sua carreira.

Yamal costuma ser o protagonista nos confrontos contra a França, como aconteceu na semifinal da Euro 2024, tanto dentro de campo quanto nas declarações antes da partida.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou uma reportagem sobre os confrontos de Yamal com os Bleus, já que a relação do jogador com a França remonta ao ano de 2023, durante o Campeonato Europeu Sub-17.

Naquele torneio, o ponta do Barcelona, que se destacou em relação aos colegas de sua geração, marcou um gol aos 69 minutos — praticamente o mesmo gol que repetiu um ano depois no Campeonato Europeu, após partir pela lateral direita, avançar para o centro e chutar com força no ângulo oposto, sem chances para o goleiro.

No Campeonato Europeu Sub-17, a Espanha perdeu para a França por 1 a 3, enquanto venceu por 2 a 1 na semifinal do Euro 2024. Em ambas as ocasiões, a seleção que abriu o placar foi a que foi eliminada na semifinal.