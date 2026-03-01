Getty
Traduzido por
A Finalissima entre Argentina e Espanha está em dúvida após a suspensão da Qatar Stars League até novo aviso
Federação de Futebol do Catar anuncia suspensão
Esta decisão afeta diretamente a programação dos jogos internacionais no país do Golfo, deixando os torcedores e dirigentes na dúvida se os grandes times se enfrentarão conforme planejado. Em um comunicado oficial, a entidade reguladora local confirmou a suspensão total dos jogos. A Federação de Futebol do Catar divulgou uma declaração sobre o “adiamento de todos os torneios, competições e jogos até novo aviso”. Essa suspensão geral abrange as partidas da liga nacional e, atualmente, se estende a todos os eventos internacionais de grande visibilidade agendados no território, já que a segurança dos atletas e espectadores se tornou a principal preocupação das autoridades do país anfitrião.
- Getty Images Sport
Autoridades do país anfitrião tomarão a decisão final
Com apenas 26 dias restantes até o início previsto, a atmosfera em todo o Golfo Pérsico está repleta de incertezas. Relatórios atuais indicam que o espaço aéreo regional está restrito, complicando a logística de viagem para as delegações espanhola e argentina. Embora a Associação de Futebol do Catar gerencie os assuntos internos, a Finalissima é tecnicamente supervisionada pelo Comitê Supremo do país. Esses altos funcionários terão a responsabilidade final de determinar se o evento pode prosseguir ou se o cancelamento é inevitável.
Espera-se que o Comitê Supremo priorize a segurança das equipes espanhola e argentina acima de todas as outras considerações. A decisão definitiva sobre o destino da partida dependerá muito da evolução das tensões regionais nos próximos dias. Os planos de preparação da Espanha estão particularmente prejudicados, pois eles também deveriam usar a janela para um amistoso contra o Egito. Por enquanto, a estrutura logística da pausa internacional permanece à mercê da situação de segurança instável no Oriente Médio.
Federações em alerta máximo quanto à segurança
A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Associação Argentina de Futebol (AFA) estão em alerta máximo desde que a situação começou a se deteriorar. Ambas as organizações estão atualmente revisando os detalhes de seus contratos de participação e consultando seguradoras. Essas apólices de seguro são padrão para acordos internacionais de alto risco e foram criadas para proteger as federações contra perdas financeiras significativas associadas a cancelamentos repentinos de jogos ou adiamentos forçados devido a riscos de segurança imprevistos.
Apesar da crescente preocupação nos campos espanhol e argentino, tem havido uma notável falta de comunicação formal por parte dos órgãos governamentais continentais. Entende-se que nem a UEFA nem a CONMEBOL receberam ainda qualquer notificação oficial dos organizadores do Catar relativamente a um cancelamento formal. O silêncio dos gigantes administrativos sugere que ainda podem estar em curso negociações nos bastidores para explorar locais alternativos ou datas revistas, embora a janela para tais alterações esteja a fechar-se rapidamente à medida que o dia do jogo se aproxima.
- Getty Images Sport
Análises jurídicas e de seguros em andamentoÀ medida que o tempo passa, as equipes jurídicas de ambas as federações começaram a sombria tarefa de revisar seus acordos comerciais. As duas organizações já começaram a revisar os termos do contrato da Finalissima e a examinar o escopo das apólices de seguro normalmente associadas a esse tipo de acordo em caso de cancelamento. Essas apólices são padrão para amistosos de alto nível, mas raramente são invocadas por motivos de conflito regional.A próxima semana será decisiva para o Comitê Supremo, que avaliará o prestígio de sediar a Finalissima em relação aos riscos crescentes de trazer duas das equipes mais famosas do mundo para uma zona de conflito ativo.
Publicidade