A Finalissima entre Argentina e Espanha está em dúvida após a suspensão da Qatar Stars League até novo aviso

Com apenas 26 dias restantes até o início previsto, a atmosfera em todo o Golfo Pérsico está repleta de incertezas. Relatórios atuais indicam que o espaço aéreo regional está restrito, complicando a logística de viagem para as delegações espanhola e argentina. Embora a Associação de Futebol do Catar gerencie os assuntos internos, a Finalissima é tecnicamente supervisionada pelo Comitê Supremo do país. Esses altos funcionários terão a responsabilidade final de determinar se o evento pode prosseguir ou se o cancelamento é inevitável.

Espera-se que o Comitê Supremo priorize a segurança das equipes espanhola e argentina acima de todas as outras considerações. A decisão definitiva sobre o destino da partida dependerá muito da evolução das tensões regionais nos próximos dias. Os planos de preparação da Espanha estão particularmente prejudicados, pois eles também deveriam usar a janela para um amistoso contra o Egito. Por enquanto, a estrutura logística da pausa internacional permanece à mercê da situação de segurança instável no Oriente Médio.