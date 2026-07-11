A filosofia de Deschamps... A Espanha sob a ameaça de uma enxurrada dos Galos

A seleção da França confirmou seu status como uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026, após eliminar a Suécia, o Paraguai e o Marrocos, continuando sua trajetória rumo ao sonho de conquistar a terceira estrela, após os títulos de 1998 e 2018.

A seleção dos Gauleses, comandada pelo técnico Didier Deschamps, enfrentará a Espanha em uma partida de grande importância na próxima terça-feira, nas semifinais do torneio.

O jornal “Sport” analisou, em uma reportagem, os pontos fortes e fracos do time do técnico Deschamps antes do confronto contra a Espanha.

A lista divulgada por Deschamps antes do torneio gerou muita discussão, já que as opções à disposição do técnico eram muitas, e era natural que qualquer lista anunciada causasse alguma polêmica devido aos nomes excluídos.

Entre os ausentes de destaque estava Eduardo Camavinga, que não conseguiu convencer seu técnico após uma temporada discreta no Real Madrid. No entanto, a exclusão de Camavinga não foi o único ponto de discussão, já que também chamou a atenção o número de meio-campistas convocados por Deschamps, que se limitou a incluir apenas cinco jogadores.

À primeira vista, o número pareceu baixo para uma posição que exige um esforço físico enorme e na qual são frequentes os cartões e as suspensões devido à grande quantidade de disputas, mas essa escolha revelou claramente a ideia que Deschamps pretende implementar e mostrou tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos da seleção francesa.