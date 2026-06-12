A FIGC responde a Infantino: “Declaração infeliz, o futebol ensina respeito”

Em entrevista à CazéTV, Infantino provocou a Itália da seguinte forma: “Vamos ver como será esta Copa do Mundo com 48 seleções. É claro que se trata de um evento gigantesco. Já discutimos a possibilidade de 64 seleções, para envolver ainda mais o mundo inteiro. A proposta foi apresentada no Conselho da FIFA, mas, enquanto isso, vamos aproveitar esta primeira edição da Copa com 48 seleções. Talvez a Itália se classificasse com 64 seleções… poderíamos chegar a 208 para ver se ela se classifica”.