A FIFA solicita informações sobre a segurança no México após os recentes distúrbios

A FIFA está monitorando a situação de segurança no México após incidentes relatados em vários estados nas últimas horas, de acordo com a ESPN. A entidade que rege o futebol mundial solicitou relatórios internos detalhando os acontecimentos, particularmente em Guadalajara, Jalisco — uma das cidades-sede da Copa do Mundo e local onde serão disputadas partidas do torneio intercontinental.

    FIFA solicita reuniões sobre segurança

    O pedido visa fornecer à sede da FIFA em Zurique uma compreensão mais clara do alcance dos eventos e suas possíveis implicações.

    A documentação compilada pelo escritório da FIFA no México já foi enviada para a Suíça, de acordo com a ESPN. O relatório descreve os incidentes ocorridos entre domingo, 22 de fevereiro, e as primeiras horas de segunda-feira, abrangendo alertas de segurança em aproximadamente 20 estados mexicanos, conforme reconhecido anteriormente pelas autoridades federais. O objetivo da FIFA é avaliar a evolução da situação e determinar se são necessárias medidas operacionais.

    Cidades-sede em análise

    Apesar da preocupação, pessoas próximas ao governo federal do México afirmam que, no momento, não há indícios de que a condição do país como sede da Copa do Mundo de 2026 esteja em risco. Os preparativos nas cidades-sede continuam conforme o planejado, enquanto os comitês organizadores locais aguardam qualquer comunicação formal da liderança da FIFA, sob o comando do presidente Gianni Infantino.

    Os preparativos continuam dentro do prazo

    Guadalajara e Monterrey devem desempenhar papéis importantes na próxima janela internacional da FIFA em março, quando sediarão partidas intercontinentais que determinarão os classificados finais para a Copa do Mundo.

    Em Guadalajara, as seleções da Nova Caledônia, Jamaica e República do Congo devem disputar uma vaga na fase final do torneio. Já Monterrey receberá Suriname, Bolívia e Iraque, que buscam garantir sua classificação.

    Horas críticas em Jalisco

    As autoridades locais de Jalisco emitiram um alerta vermelho de segurança, levando à suspensão temporária das aulas e de certas atividades públicas como medida de precaução. Em Nuevo León, as autoridades reforçaram a presença de segurança em toda a área metropolitana.

    Além dos jogos dos playoffs, Guadalajara está programada para sediar quatro jogos da Copa do Mundo em 2026, Monterrey também sediará quatro, e a Cidade do México está programada para sediar cinco, incluindo a partida de abertura do torneio.

