A FIFA solicita informações sobre a segurança no México após os recentes distúrbios

O pedido visa fornecer à sede da FIFA em Zurique uma compreensão mais clara do alcance dos eventos e suas possíveis implicações.

A documentação compilada pelo escritório da FIFA no México já foi enviada para a Suíça, de acordo com a ESPN. O relatório descreve os incidentes ocorridos entre domingo, 22 de fevereiro, e as primeiras horas de segunda-feira, abrangendo alertas de segurança em aproximadamente 20 estados mexicanos, conforme reconhecido anteriormente pelas autoridades federais. O objetivo da FIFA é avaliar a evolução da situação e determinar se são necessárias medidas operacionais.