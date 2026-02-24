AFP
A FIFA solicita informações sobre a segurança no México após os recentes distúrbios
FIFA solicita reuniões sobre segurança
O pedido visa fornecer à sede da FIFA em Zurique uma compreensão mais clara do alcance dos eventos e suas possíveis implicações.
A documentação compilada pelo escritório da FIFA no México já foi enviada para a Suíça, de acordo com a ESPN. O relatório descreve os incidentes ocorridos entre domingo, 22 de fevereiro, e as primeiras horas de segunda-feira, abrangendo alertas de segurança em aproximadamente 20 estados mexicanos, conforme reconhecido anteriormente pelas autoridades federais. O objetivo da FIFA é avaliar a evolução da situação e determinar se são necessárias medidas operacionais.
Cidades-sede em análise
Apesar da preocupação, pessoas próximas ao governo federal do México afirmam que, no momento, não há indícios de que a condição do país como sede da Copa do Mundo de 2026 esteja em risco. Os preparativos nas cidades-sede continuam conforme o planejado, enquanto os comitês organizadores locais aguardam qualquer comunicação formal da liderança da FIFA, sob o comando do presidente Gianni Infantino.
Os preparativos continuam dentro do prazo
Guadalajara e Monterrey devem desempenhar papéis importantes na próxima janela internacional da FIFA em março, quando sediarão partidas intercontinentais que determinarão os classificados finais para a Copa do Mundo.
Em Guadalajara, as seleções da Nova Caledônia, Jamaica e República do Congo devem disputar uma vaga na fase final do torneio. Já Monterrey receberá Suriname, Bolívia e Iraque, que buscam garantir sua classificação.
Horas críticas em Jalisco
As autoridades locais de Jalisco emitiram um alerta vermelho de segurança, levando à suspensão temporária das aulas e de certas atividades públicas como medida de precaução. Em Nuevo León, as autoridades reforçaram a presença de segurança em toda a área metropolitana.
Além dos jogos dos playoffs, Guadalajara está programada para sediar quatro jogos da Copa do Mundo em 2026, Monterrey também sediará quatro, e a Cidade do México está programada para sediar cinco, incluindo a partida de abertura do torneio.
