A FIFA responde às preocupações sobre o mapa de ingressos da Copa do Mundo, mas as dúvidas permanecem

Ao contrário da maioria dos eventos esportivos nos Estados Unidos, onde você escolhe seu lugar exato, a FIFA vende ingressos para a Copa do Mundo por categoria. Cada estádio é dividido em faixas de preço — sendo a Categoria 1 a mais cara — e os torcedores compram um lugar em uma seção do estádio, não um assento específico.

Isso significa que a localização pode variar. Dois torcedores que compram ingressos da Categoria 1 podem acabar em áreas muito diferentes, desde lugares privilegiados na linha lateral até os cantos ou atrás do gol. A FIFA afirma que esses mapas servem apenas como orientação geral, e não como layouts exatos — mas é essa discrepância entre expectativa e realidade que está na origem de grande parte da frustração atual.

“Muitas pessoas se sentem enganadas, confusas ou talvez apenas decepcionadas com a forma como os assentos foram atribuídos”, disse Jordan Likover, um dos vários torcedores que conversaram com o The Athletic.

O veículo também informou que os limites das categorias mudaram várias vezes ao longo do processo de venda.

“No mínimo, não há nenhuma consistência”, disse outro torcedor, Andrew Swart. “Quando se fala do valor desses ingressos, parece que há uma grande diferença entre onde você pode ou não se sentar.”