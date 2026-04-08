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A FIFA responde às preocupações sobre o mapa de ingressos da Copa do Mundo, mas as dúvidas permanecem
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As frustrações dos torcedores explicadas
Ao contrário da maioria dos eventos esportivos nos Estados Unidos, onde você escolhe seu lugar exato, a FIFA vende ingressos para a Copa do Mundo por categoria. Cada estádio é dividido em faixas de preço — sendo a Categoria 1 a mais cara — e os torcedores compram um lugar em uma seção do estádio, não um assento específico.
Isso significa que a localização pode variar. Dois torcedores que compram ingressos da Categoria 1 podem acabar em áreas muito diferentes, desde lugares privilegiados na linha lateral até os cantos ou atrás do gol. A FIFA afirma que esses mapas servem apenas como orientação geral, e não como layouts exatos — mas é essa discrepância entre expectativa e realidade que está na origem de grande parte da frustração atual.
“Muitas pessoas se sentem enganadas, confusas ou talvez apenas decepcionadas com a forma como os assentos foram atribuídos”, disse Jordan Likover, um dos vários torcedores que conversaram com o The Athletic.
O veículo também informou que os limites das categorias mudaram várias vezes ao longo do processo de venda.
“No mínimo, não há nenhuma consistência”, disse outro torcedor, Andrew Swart. “Quando se fala do valor desses ingressos, parece que há uma grande diferença entre onde você pode ou não se sentar.”
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A posição da FIFA
A FIFA insiste que seus mapas de ingressos tinham apenas o objetivo de indicar possíveis locais de assentos, e não constituíam uma garantia.
“Durante as várias fases de venda que antecederam a atual Fase de Vendas de Última Hora, a FIFA publicou mapas indicativos das categorias para ajudar os torcedores a entender onde seus assentos poderiam estar localizados dentro do estádio. Esses mapas foram elaborados para servir de orientação, e não para mostrar o layout exato dos assentos, e refletem a extensão geral de cada categoria de ingresso dentro do estádio”, disse um porta-voz da FIFA ao GOAL por e-mail.
A entidade reguladora também informou que os limites das categorias foram alterados para acomodar novas seções de torcedores da PMA.
"Após o sorteio final e a abertura da fase de vendas para torcedores PMA, esses mapas indicativos foram atualizados para destacar as áreas destinadas aos torcedores PMA. Ao adicionar esses detalhes aos mapas, a FIFA teve como objetivo ajudar os torcedores PMA a identificar seções onde torcedores do mesmo time poderiam razoavelmente esperar sentar-se juntos, sujeito à disponibilidade e à alocação final. Essas áreas dedicadas aos torcedores estão localizadas em seções de assentos que, para o público em geral, correspondem aos assentos da Categoria 1 e da Categoria 2”, acrescentou o porta-voz.
Com a disposição dos assentos agora finalizada, a FIFA afirma que os torcedores na fase de vendas atual podem selecionar assentos específicos no momento da compra. A organização também disse que procurou fornecer maior clareza aos compradores de ingressos que adquiriram seus bilhetes no início do processo.
“Paralelamente, e para garantir clareza aos torcedores que já compraram ingressos durante as fases de venda anteriores e agora receberam a alocação de um local de assento, a FIFA disponibilizou mapas das categorias de ingressos sem a indicação das seções potenciais máximas para torcedores. Esses mapas refletem a realidade final do zoneamento por categoria, sem sobrepor premissas de planejamento anteriores relacionadas ao agrupamento de torcedores que não eram mais aplicáveis uma vez que o estoque foi liberado de forma mais ampla”, disse o porta-voz.
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O setor de hospitalidade está afetando outras categorias?
No entanto, alguns torcedores e compradores de ingressos apontaram mudanças que, segundo eles, foram feitas para acomodar as áreas VIP. De acordo com a On Location, os pacotes VIP oficiais da Copa do Mundo podem variar de cerca de US$ 2.000 a mais de US$ 70.000. Alguns também questionaram se os assentos premium na linha lateral estavam realmente disponíveis através dos ingressos padrão da Categoria 1.
“Sinto que a FIFA nos enganou intencionalmente ao nos fornecer aquele mapa de assentos, fazendo-nos acreditar que tínhamos a possibilidade de sentar-nos ao lado do campo, quando, na verdade, isso nunca foi possível”, disse um torcedor chamado Nick ao The Athletic.
A FIFA não abordou diretamente o papel dos assentos de hospitalidade em sua declaração ao GOAL.
Mais uma polêmica envolvendo multas
Isso mantém as preocupações em relação aos preços e à disponibilidade dos ingressos ao longo do torneio. Os ingressos para a final chegaram a custar US$ 10.990, e houve vários problemas com o sistema de sorteio. Apesar das críticas públicas, a FIFA afirma que a receita gerada por esta Copa do Mundo será destinada principalmente ao reinvestimento em diversos programas de futebol em todo o mundo.