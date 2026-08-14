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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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A Fifa coloca Hamza Abdel Karim em um patamar histórico

La Liga
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H. Abdelkarim
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O atacante egípcio Hamza Abdel Karim já não é apenas uma das principais apostas do Barcelona para o futuro. 

O jornal Sport noticiou que a rápida evolução de Hamza nos últimos meses fez com que seu nome começasse a ganhar uma fama que ultrapassa os limites do clube catalão. 

A Federação Internacional de Futebol destacou a ascensão e o brilho do jogador, tendo a entidade internacional incluído o atacante egípcio entre os 7 jovens talentos que brilharam na Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

A Fifa coloca a evolução de Hamza no mesmo patamar de outros 6 jovens talentos que também deixaram sua marca naquele torneio, sendo eles: Samuel Inácio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Matthew Baker (Melbourne City), Noah Fernández (PSV Eindhoven) e Zé Lucas (Cruzeiro).

Não há dúvida de que a história de Hamza explica por que a Fifa o coloca agora em destaque, já que sua atuação na Copa do Mundo Sub-17 no Catar foi uma das principais razões que levaram o Barcelona a tomar a decisão de contratar um atacante que já havia deixado boas impressões nas categorias de base do Al Ahly do Egito.

Pela seleção do Egito, Hamza marcou dois gols em 4 partidas naquele torneio, e sua evolução não parou após o fim do Mundial. 

O Barcelona concluiu inicialmente sua contratação por empréstimo em fevereiro passado, e Hamza precisou de apenas 9 partidas com a equipe de juniores para provar suas qualidades, depois de marcar 6 gols e desempenhar um papel importante na fase final da temporada.

Mas seu verdadeiro salto veio quando Hossam Hassan decidiu convocá-lo para disputar a Copa do Mundo de 2026, e Hamza não foi ao torneio apenas para completar a lista do Egito, mas participou de 4 das 5 partidas disputadas pelo Egito, que conseguiu chegar às oitavas de final.

Essa experiência contribuiu para acelerar uma trajetória que já avançava em um ritmo muito rápido e, enquanto estava com a seleção de seu país, chegou também a confirmação de que o Barcelona decidiu acionar a opção de compra existente em seu contrato, que estava inicialmente fixada em 1,5 milhão de euros e pode chegar a 6,5 milhões de euros de acordo com as variáveis e os incentivos.

  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    تألق لافت أمام برمنجهام

    Após a Copa do Mundo, o atacante egípcio decidiu não esperar e voltou diretamente para o Barcelona para se juntar à pré-temporada do time principal e trabalhar sob o comando de Flick.

    E ele precisou de apenas uma oportunidade para voltar a chamar a atenção, pois, no amistoso contra o Birmingham City, Hamza Abdelkarim foi o grande destaque do Barcelona, ao marcar dois gols em 62 minutos.

    No início, ele converteu um pênalti que sofreu, e depois apareceu dentro da área para aproveitar uma sobra de bola e completar seu doblete.

    Além dos dois gols, sua atuação mostrou algumas qualidades que convenceram ainda mais o clube: a capacidade de ler as situações dentro da área, seu apurado senso para encontrar espaços e sua objetividade para finalizar os ataques.

    E Flick também não demorou a elogiá-lo, já que o treinador alemão exaltou sua humildade, sua personalidade e sua capacidade de aparecer nas situações que um atacante de origem deve dominar.

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  • imago-sport-1080801685.jpgNurPhoto

    Uma oportunidade se apresenta a ele com o time principal

    O brilho de Hamza chega também em um momento extremamente importante para o ataque do Barcelona, já que o clube perdeu os serviços de Robert Lewandowski e ainda trabalha para encontrar soluções para a posição de centroavante de referência.

    O clube segue colocando Julián Álvarez como uma de suas principais opções, mas a dificuldade nas negociações com o Atlético de Madrid deixa o planejamento ofensivo aberto a mais de uma possibilidade. A isso se soma a iminente saída de Ferran Torres.

    Nesse cenário, a trajetória ascendente de Hamza ganha ainda mais importância, pois seu destino natural continua sendo o time reserva, onde ele terá que continuar evoluindo.

    Mas seu desempenho durante o período de preparação lhe permitiu permanecer, por enquanto, dentro da dinâmica do time principal, para seguir trabalhando com o grupo de Flick e bater com força à porta do time principal.

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