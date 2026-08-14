O atacante egípcio Hamza Abdel Karim já não é apenas uma das principais apostas do Barcelona para o futuro.

O jornal Sport noticiou que a rápida evolução de Hamza nos últimos meses fez com que seu nome começasse a ganhar uma fama que ultrapassa os limites do clube catalão.

A Federação Internacional de Futebol destacou a ascensão e o brilho do jogador, tendo a entidade internacional incluído o atacante egípcio entre os 7 jovens talentos que brilharam na Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

A Fifa coloca a evolução de Hamza no mesmo patamar de outros 6 jovens talentos que também deixaram sua marca naquele torneio, sendo eles: Samuel Inácio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Matthew Baker (Melbourne City), Noah Fernández (PSV Eindhoven) e Zé Lucas (Cruzeiro).

Não há dúvida de que a história de Hamza explica por que a Fifa o coloca agora em destaque, já que sua atuação na Copa do Mundo Sub-17 no Catar foi uma das principais razões que levaram o Barcelona a tomar a decisão de contratar um atacante que já havia deixado boas impressões nas categorias de base do Al Ahly do Egito.

Pela seleção do Egito, Hamza marcou dois gols em 4 partidas naquele torneio, e sua evolução não parou após o fim do Mundial.

O Barcelona concluiu inicialmente sua contratação por empréstimo em fevereiro passado, e Hamza precisou de apenas 9 partidas com a equipe de juniores para provar suas qualidades, depois de marcar 6 gols e desempenhar um papel importante na fase final da temporada.

Mas seu verdadeiro salto veio quando Hossam Hassan decidiu convocá-lo para disputar a Copa do Mundo de 2026, e Hamza não foi ao torneio apenas para completar a lista do Egito, mas participou de 4 das 5 partidas disputadas pelo Egito, que conseguiu chegar às oitavas de final.

Essa experiência contribuiu para acelerar uma trajetória que já avançava em um ritmo muito rápido e, enquanto estava com a seleção de seu país, chegou também a confirmação de que o Barcelona decidiu acionar a opção de compra existente em seu contrato, que estava inicialmente fixada em 1,5 milhão de euros e pode chegar a 6,5 milhões de euros de acordo com as variáveis e os incentivos.