A Federação Marroquina protege Hakimi com um plano rigoroso

Ashraf Hakimi, estrela da seleção marroquina, tornou-se o centro de uma polêmica na Copa do Mundo, após a decisão de um tribunal francês de levá-lo a julgamento sob a acusação de suposto estupro.

Após a decisão de encaminhamento, Hakimi divulgou uma declaração por meio de suas contas nas redes sociais.

Desde então, ele não fez mais nenhuma declaração, limitando-se a aparecer apenas dentro do campo.

O jornal “AS” informou que a Federação Marroquina e os companheiros de Hakimi decidiram “proteger o jogador”, considerando-o um exemplo a ser seguido no esporte, com base em suas duas conquistas da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.

Esperava-se que ele aparecesse ou, pelo menos, passasse pela zona mista após a partida contra a Escócia, já que os jogadores são obrigados a passar por lá, mas não são obrigados a falar ou responder às perguntas que às vezes são feitas durante sua passagem rápida.