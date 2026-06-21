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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A Federação Marroquina protege Hakimi com um plano rigoroso

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A. Hakimi
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Ashraf Hakimi, estrela da seleção marroquina, tornou-se o centro de uma polêmica na Copa do Mundo, após a decisão de um tribunal francês de levá-lo a julgamento sob a acusação de suposto estupro.

Após a decisão de encaminhamento, Hakimi divulgou uma declaração por meio de suas contas nas redes sociais.

Desde então, ele não fez mais nenhuma declaração, limitando-se a aparecer apenas dentro do campo.

O jornal “AS” informou que a Federação Marroquina e os companheiros de Hakimi decidiram “proteger o jogador”, considerando-o um exemplo a ser seguido no esporte, com base em suas duas conquistas da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain. 

Esperava-se que ele aparecesse ou, pelo menos, passasse pela zona mista após a partida contra a Escócia, já que os jogadores são obrigados a passar por lá, mas não são obrigados a falar ou responder às perguntas que às vezes são feitas durante sua passagem rápida. 

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    Hakimi cumpre as recomendações da Federação Marroquina

    No entanto, Ashraf Hakimi, seguindo as recomendações da Federação Marroquina, não apareceu e seguiu diretamente para o ônibus da equipe. 

    Na sua ausência, vários de seus companheiros foram questionados sobre seu estado emocional, mas não responderam de forma alguma, como se não tivessem ouvido a pergunta.

    O jornal “AS” destacou que as instruções eram claras: proteger Hakimi, um dos principais astros da seleção marroquina, ao máximo, já que os dirigentes da Federação acreditam estar diante de uma oportunidade histórica após o que aconteceu no Catar 2022.

    A Federação Marroquina tenta impedir que a polêmica em torno de Hakimi afete o desempenho esportivo e deixa que a justiça resolva a questão. 

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