Getty Images Sport
“A fadiga está na cabeça” – Erling Haaland se recusa a culpar o cansaço pelas dificuldades em frente ao gol, enquanto o artilheiro do Manchester City aponta áreas a serem melhoradas.
Haaland exige mais de si mesmo após heroísmo em Anfield
Haaland fez uma crítica severa ao seu próprio desempenho recente, insistindo que “não há desculpa” para sua falta de eficácia diante do gol desde o início do ano. Apesar de ter sido o herói da vitória do City sobre o Liverpool em Anfield, o astro norueguês rejeitou as sugestões de que a agenda lotada de jogos seria a culpada por seu jejum, que o impediu de marcar em jogadas abertas nas últimas oito partidas da Premier League.
O camisa nove do City foi o catalisador de uma reviravolta impressionante em Merseyside neste fim de semana. Com a equipe de Pep Guardiola perdendo no final da partida, Haaland virou garçom e deu assistência para Bernardo Silva empatar, antes de manter a calma e converter um pênalti nos acréscimos.
No entanto, a euforia do resultado não impediu Haaland de perceber sua queda de rendimento. Embora seu número de gols continue sendo excelente, sua contribuição geral durante janeiro e início de fevereiro tem sido alvo de críticas. Após o jogo, o jogador de 25 anos mostrou-se visivelmente autocrítico, reconhecendo que seu rendimento ficou abaixo do nível estratosférico que ele estabeleceu ao chegar à Inglaterra.
“Não marquei gols suficientes desde o início deste ano, pode-se dizer, e sei que preciso melhorar”, disse Haaland aos repórteres. “Sei que preciso ser mais preciso, melhor em tudo isso, e isso é algo em que tenho que trabalhar. Tenho que continuar, porque é isso que todos merecem e esperam.”
- Getty Images Sport
“A fadiga está na cabeça” – Não há desculpas para a queda nos padrões
A recente instabilidade do City coincidiu com um calendário exigente e a ausência do importante companheiro de ataque Omar Marmoush, que estava com a seleção do Egito na Copa Africana das Nações. A falta de opções de rotação colocou uma grande carga física sobre Haaland, levando muitos especialistas a sugerir que o atacante está sofrendo de esgotamento.
Haaland, no entanto, não dá muita importância a essas narrativas. Quando teve a chance de culpar o cansaço por seu desempenho abaixo do esperado, ele rejeitou a ideia com firmeza.
“Não quero falar sobre o motivo pelo qual não tenho jogado bem. Não acho que haja qualquer desculpa”, afirmou. “O cansaço está muito na cabeça. São muitos jogos. Olhe para a agenda, não é fácil, e para mim, o importante é manter a forma, não me lesionar. Isso é o mais importante. E tentar estar pronto para ajudar a equipe.”
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
O atacante do City continua liderando a corrida pela Chuteira de Ouro, apesar da “seca”
O fato de Haaland continuar sendo o artilheiro mais letal da Premier League, mesmo em meio a uma “crise” de confiança, diz muito sobre sua qualidade. Seu pênalti em Anfield levou-o a 21 gols no campeonato da temporada 2025-26, mantendo-o quatro pontos à frente do sensacional Igor Thiago, do Brentford, na disputa pela Chuteira de Ouro.
O pênalti contra o Liverpool foi um alívio bem-vindo, quebrando uma barreira psicológica, mas o fato é que os gols em jogadas abertas têm sido excepcionalmente difíceis de conseguir.
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester City e Haaland?
A vitória em Liverpool parece ser um potencial ponto de virada na temporada. Depois de parecerem ter ficado fora da disputa, os jogadores de Guardiola estão agora seis pontos atrás do Arsenal. Para Haaland, o foco agora é único: transformar esse desempenho “decisivo” em uma sequência sustentada de boa forma.
O City enfrenta uma sequência implacável de jogos em fevereiro, enfrentando o Fulham na quarta-feira antes do confronto da FA Cup contra o Salford no fim de semana. Os jogos contra Newcastle e Leeds seguem-se para encerrar o mês. Se Haaland conseguir realmente banir o “cansaço” da sua cabeça e redescobrir a sua perspicácia, a busca do City por títulos em várias frentes continua bem viva. O resto da liga está avisado: o gigante adormecido acordou e não está à procura de desculpas.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade