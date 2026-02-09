“A fadiga está na cabeça” – Erling Haaland se recusa a culpar o cansaço pelas dificuldades em frente ao gol, enquanto o artilheiro do Manchester City aponta áreas a serem melhoradas.

Haaland fez uma crítica severa ao seu próprio desempenho recente, insistindo que “não há desculpa” para sua falta de eficácia diante do gol desde o início do ano. Apesar de ter sido o herói da vitória do City sobre o Liverpool em Anfield, o astro norueguês rejeitou as sugestões de que a agenda lotada de jogos seria a culpada por seu jejum, que o impediu de marcar em jogadas abertas nas últimas oito partidas da Premier League.

O camisa nove do City foi o catalisador de uma reviravolta impressionante em Merseyside neste fim de semana. Com a equipe de Pep Guardiola perdendo no final da partida, Haaland virou garçom e deu assistência para Bernardo Silva empatar, antes de manter a calma e converter um pênalti nos acréscimos.

No entanto, a euforia do resultado não impediu Haaland de perceber sua queda de rendimento. Embora seu número de gols continue sendo excelente, sua contribuição geral durante janeiro e início de fevereiro tem sido alvo de críticas. Após o jogo, o jogador de 25 anos mostrou-se visivelmente autocrítico, reconhecendo que seu rendimento ficou abaixo do nível estratosférico que ele estabeleceu ao chegar à Inglaterra.

“Não marquei gols suficientes desde o início deste ano, pode-se dizer, e sei que preciso melhorar”, disse Haaland aos repórteres. “Sei que preciso ser mais preciso, melhor em tudo isso, e isso é algo em que tenho que trabalhar. Tenho que continuar, porque é isso que todos merecem e esperam.”