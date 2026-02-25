Getty Images Sport
A ex-goleira da seleção feminina inglesa Mary Earps pede desculpas pelo “prejuízo” causado por sua autobiografia e revela encontro com Sarina Wiegman após sua “primeira experiência com a cultura do cancelamento”
De herói a vilão: como a autobiografia de Earps causou enorme controvérsia
A autobiografia de Earps gerou uma enorme reação negativa quando foi lançada em novembro. Nela, ela disse que Hampton foi “recompensada” por seu “mau comportamento” por Wiegman e descreveu a maneira como a treinadora da Inglaterra lidou com a competição entre goleiras como “uma merda”. Earps foi a goleira titular das Lionesses na conquista da Euro 2022 e na campanha até a final da Copa do Mundo Feminina de 2023, mas acabou perdendo a disputa com Hampton pela vaga para a Euro 2025, antes de finalmente se aposentar da seleção em um anúncio surpreendente pouco antes do início do torneio. Uma reportagem do Telegraph afirmou que isso ocorreu porque Earps não aceitou ser a goleira reserva.
Os Earps agora podem “compreender” a reação aos comentários de Hampton e Wiegman.
Earps concedeu uma série de entrevistas na época do lançamento do livro, mas agora ela falou sobre a situação pela primeira vez em vários meses e admitiu que, depois de ter tido tempo para digerir tudo e refletir, ela pode “entender” a reação à sua autobiografia.
Em entrevista à ITV News, a goleira do Paris Saint-Germain disse: “Tem sido um período muito louco. Novembro e dezembro foram especialmente difíceis. Eu descrevo isso como minha primeira experiência com a cultura do cancelamento, e não recomendaria isso a ninguém. Brincadeiras à parte, novembro e dezembro foram difíceis, mas, no fim das contas, tudo isso é consequência do meu livro, que leva meu nome e minha foto, e eu assumo total responsabilidade por isso.
Não foi necessariamente o fato de eu ter compartilhado minhas experiências, mas mais a maneira como algumas delas foram expressas. A maneira como me expressei em alguns momentos, as decisões tomadas em relação ao livro também. Não apenas o livro em si. Então, sim, há várias coisas. A situação saiu do controle muito rapidamente. Acho que tudo o que você pode fazer a partir desse ponto é aprender e crescer. Levo muito a sério minha responsabilidade como modelo a ser seguido.
“Não dá para ficar só na frente e no centro e curtir as alegrias da primavera quando as coisas estão indo muito bem. Claro que a vida traz lições difíceis às vezes, acho que é importante ser autêntico e responsável nesses momentos também. Acho que é assim que os verdadeiros modelos devem ser.”
Revelado: reunião de Earps com Wiegman e desculpas aos envolvidos
Muitos ficaram especialmente surpresos com os comentários de Earps sobre Wiegman, que convocou a goleira para a seleção inglesa após sua nomeação como treinadora das Lionesses em setembro de 2021. A ex-goleira do Manchester United estava afastada da seleção nacional naquele momento, com sua última convocação ocorrida quase dois anos antes.
Earps revelou esta semana que se encontrou com Wiegman, embora tenha optado por manter os detalhes da conversa em sigilo. “Entrei em contato com as pessoas envolvidas, assumi a responsabilidade e pedi desculpas pela dor e pelo impacto que o livro teria causado nelas e nas pessoas ao seu redor”, disse ela. “Acho que a conversa mais importante para mim foi com Sarina. Tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente e conversar. Foi uma conversa muito positiva. Estou muito grata por termos podido fazer isso pessoalmente.”
Earps volta à Inglaterra para homenagem de aposentadoria — e talvez para o próximo capítulo da carreira?
Earps testemunhou em primeira mão a reação negativa em torno do livro em novembro, quando foi vaiada ao retornar a Manchester para o confronto entre PSG e United pela Liga dos Campeões. No entanto, muitos apoiaram a goleira naquela situação intrigante, que se tornou inevitável assim que os comentários do livro foram divulgados.
Será interessante ver como Earps será recebida em situações semelhantes no futuro, e pode haver algumas delas se aproximando. A Federação Inglesa de Futebol está conversando com a ex-goleira titular da Inglaterra sobre uma data para comemorar sua aposentadoria, depois que ela não pôde aceitar um convite para fazê-lo em Wembley antes de um amistoso contra a China em novembro. Ela disse ao Telegraph que isso “espera-se” que aconteça em 2026.
E depois há a situação contratual de Earps. O contrato atual da jogadora de 32 anos com o PSG expira neste verão e não seria uma grande surpresa vê-la regressar à Superliga Feminina de Inglaterra. “Teremos de esperar para ver, não é?”, disse ela ao Guardian sobre esse assunto. “Ainda não tenho a certeza. Sei que estou a gostar muito de Paris.”
