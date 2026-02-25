A ex-goleira da seleção feminina inglesa Mary Earps pede desculpas pelo “prejuízo” causado por sua autobiografia e revela encontro com Sarina Wiegman após sua “primeira experiência com a cultura do cancelamento”

Earps concedeu uma série de entrevistas na época do lançamento do livro, mas agora ela falou sobre a situação pela primeira vez em vários meses e admitiu que, depois de ter tido tempo para digerir tudo e refletir, ela pode “entender” a reação à sua autobiografia.

Em entrevista à ITV News, a goleira do Paris Saint-Germain disse: “Tem sido um período muito louco. Novembro e dezembro foram especialmente difíceis. Eu descrevo isso como minha primeira experiência com a cultura do cancelamento, e não recomendaria isso a ninguém. Brincadeiras à parte, novembro e dezembro foram difíceis, mas, no fim das contas, tudo isso é consequência do meu livro, que leva meu nome e minha foto, e eu assumo total responsabilidade por isso.

Não foi necessariamente o fato de eu ter compartilhado minhas experiências, mas mais a maneira como algumas delas foram expressas. A maneira como me expressei em alguns momentos, as decisões tomadas em relação ao livro também. Não apenas o livro em si. Então, sim, há várias coisas. A situação saiu do controle muito rapidamente. Acho que tudo o que você pode fazer a partir desse ponto é aprender e crescer. Levo muito a sério minha responsabilidade como modelo a ser seguido.

“Não dá para ficar só na frente e no centro e curtir as alegrias da primavera quando as coisas estão indo muito bem. Claro que a vida traz lições difíceis às vezes, acho que é importante ser autêntico e responsável nesses momentos também. Acho que é assim que os verdadeiros modelos devem ser.”