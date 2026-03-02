Getty Images
A estrela inglesa Missy Bo Kearns e seu namorado, que também é jogador de futebol profissional, anunciam gravidez, enquanto Leah Williamson, Alessia Russo e outras jogadoras da seleção feminina compartilham sua alegria com a notícia
Revelado: a meio-campista inglesa Missy Bo Kearns anuncia gravidez
Kearns divulgou a notícia no domingo à noite, postando um vídeo no Instagram em que ela e seu namorado, o meio-campista do Luton Town Liam Walsh, pintam as palavras “mamãe e papai, 26 de setembro” em uma parede de sua casa, além de revelar fotos do bebê tiradas em uma ultrassonografia recente. Os comentários logo foram inundados com mensagens de estrelas da Inglaterra, colegas de equipe antigas e atuais e muitas outras pessoas enviando seus votos de felicidades ao casal, com Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead, Ella Toone, Lauren James, Alessia Russo e Chloe Kelly entre aquelas que compartilharam sua empolgação.
A treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, entusiasmada com as “ótimas notícias” para Kearns
Questionada sobre a notícia na segunda-feira, durante a coletiva de imprensa antes da partidadas Lionesses contra a Ucrânia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a técnica Sarina Wiegman acrescentou suas próprias palavras de parabéns para Kearns. “É claro que estou feliz por ela. É uma ótima notícia”, disse ela. “É claro que dissemos que ela não estaria disponível para este acampamento, então agora está claro [o motivo]. Estou muito feliz por ela, por eles. Acho que ela está indo bem. É claro que não a vi recentemente, mas conversei com ela. Espero que tudo corra bem. É mais um período incrível que se aproxima para ela.”
Georgia Stanway, que se juntou a Wiegman na coletiva de imprensa, compartilhou a empolgação de ter uma pequena Lioness no acampamento no futuro. “É algo que nunca experimentamos antes, então será novo, mas será muito legal. Uma pequena distração.”
Uma mãe e uma leoa: novos horizontes para esta geração de jogadores ingleses
Será uma novidade para esta geração de jogadoras da Inglaterra. No passado, houve jogadoras que tiveram filhos enquanto representavam as Lionesses, e isso se tornou algo muito normal para países como os Estados Unidos, cuja seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2023 incluiu três mães: Alex Morgan, Julie Ertz e Crystal Dunn. Mas Katie Chapman, ex-meia do Chelsea e do Arsenal, agora aposentada, que representou a Inglaterra pela última vez em 2026, foi o exemplo mais recente de uma Lioness que voltou a jogar pela seleção após dar à luz, com Kearns agora potencialmente pronta para fazer o mesmo muitos anos depois.
Uma pequena Leoa na Copa do Mundo? Kearns ainda está bem na disputa para 2027
Kearns tem todas as chances de seguir os passos de Chapman e jogar uma Copa do Mundo como mãe, já que seu parto está previsto para nove meses antes do início do torneio de 2027 no Brasil. Titular das seleções de base da Inglaterra, a estrela do Aston Villa tem crescido constantemente no cenário profissional nos últimos tempos, fazendo sua estreia pela seleção feminina em junho do ano passado — nada menos que em um confronto contra a Espanha, campeã mundial.
Ela não foi selecionada para a equipe que disputou o Campeonato Europeu, que aconteceu algumas semanas depois, mas foi nomeada reserva para o torneio e, após o término deste, Kearns somou mais duas partidas à sua única participação pela Inglaterra antes do final de 2025, em amistosos contra a Austrália e Gana.
As Lionesses não têm muita profundidade no meio-campo. Keira Walsh e Georgia Stanway têm as duas vagas mais recuadas no meio-campo garantidas, com Ella Toone como titular na posição 10, que também pode ser ocupada por jogadoras como Lauren James e Jess Park. Mas não há muitas opções para substituir Walsh e Stanway, com Kearns e sua companheira de equipe no Villa, Lucia Kendall, entre as que surgiram como possíveis reforços recentemente.
Por enquanto, o foco de Kearns será este novo e emocionante capítulo em sua vida. Ela perderá a próxima campanha de qualificação para a Copa do Mundo, que começa contra a Ucrânia na terça-feira, e o resto da temporada 2025-26 do Villa, enquanto se prepara para receber seu primeiro filho. E quando ela pensar em voltar aos gramados, haverá muitos outros capítulos emocionantes que ela poderá escrever, mesmo com um bebê a tiracolo.
