A estrela do Lionesses, Georgia Stanway, está mostrando por que será uma contratação de elite no verão, com a transferência para o Arsenal se aproximando

O contrato de Stanway com o Bayern de Munique termina neste verão e, desde que anunciou que não renovará com o clube alemão, ficou claro que ela se juntará ao Arsenal em uma transferência gratuita. Questionada no início desta semana sobre o quanto está perto de definir seu futuro, a meio-campista respondeu: “Muito perto. Tive muitas conversas com várias pessoas, inclusive com Sarina [Wiegman], e vocês vão descobrir mais cedo ou mais tarde.”
É um dos segredos mais mal guardados do futebol feminino, assim como a chegada aparentemente iminente de Ona Batlle, do Barcelona, ao norte de Londres, também em uma transferência gratuita. Mas o fato de nenhuma dessas negociações surpreender ninguém quando forem finalmente anunciadas não significa que não sejam ótimas contratações. Muito pelo contrário, na verdade, com o desempenho de Stanway, que marcou dois gols pela Inglaterra esta semana, apenas reforçando ainda mais por que essa mudança é ótima tanto para ela quanto para o Arsenal.