Ameé Ruszkai

Traduzido por

A estrela do Lionesses, Georgia Stanway, está mostrando por que será uma contratação de elite no verão, com a transferência para o Arsenal se aproximando

Os torcedores do Arsenal que assistiram à vitória da Inglaterra por 6 a 1 sobre a Ucrânia na terça-feira devem ter gostado muito do jogo. Leah Williamson esteve excelente na posse de bola, enquanto continua a recuperar a sua forma física, Lotte Wubben-Moy teve um ótimo desempenho ao seu lado no centro da defesa e Alessia Russo esteve muito precisa na frente do gol, marcando duas vezes. Mas o desempenho de Georgia Stanway, prestes a se juntar a esse trio no norte de Londres, foi a cereja no topo do bolo.

O contrato de Stanway com o Bayern de Munique termina neste verão e, desde que anunciou que não renovará com o clube alemão, ficou claro que ela se juntará ao Arsenal em uma transferência gratuita. Questionada no início desta semana sobre o quanto está perto de definir seu futuro, a meio-campista respondeu: “Muito perto. Tive muitas conversas com várias pessoas, inclusive com Sarina [Wiegman], e vocês vão descobrir mais cedo ou mais tarde.”

É um dos segredos mais mal guardados do futebol feminino, assim como a chegada aparentemente iminente de Ona Batlle, do Barcelona, ao norte de Londres, também em uma transferência gratuita. Mas o fato de nenhuma dessas negociações surpreender ninguém quando forem finalmente anunciadas não significa que não sejam ótimas contratações. Muito pelo contrário, na verdade, com o desempenho de Stanway, que marcou dois gols pela Inglaterra esta semana, apenas reforçando ainda mais por que essa mudança é ótima tanto para ela quanto para o Arsenal.

    Começando 2026 com estilo

    Mesmo antes de Stanway marcar dois gols na vitória convincente das Lionesses sobre a Ucrânia, ela já havia impressionado. Sempre saindo da área central para buscar espaços mais abertos e fazendo corridas pelos corredores para desafiar a sólida defesa adversária, ela também parecia uma ameaça constante ao gol, além de ser uma criadora de jogadas, forçando Kateryna Samson a fazer uma grande defesa no primeiro tempo.

    Foi então, nos últimos minutos, que ela colheu os frutos de seu trabalho. Um pênalti convertido com tranquilidade ampliou a vantagem da Inglaterra para 3 a 1 — e ampliou o recorde de 100% de aproveitamento de Stanway na cobrança de pênaltis pela sua seleção, com esta sendo sua 14ª tentativa —, seguido por um chute forte que voou para o canto superior da meta de Samson alguns minutos depois. Em seguida, Stanway deu o tipo de assistência que vinha aparecendo durante todo o jogo, avançando pela direita, chegando à linha de fundo e cruzando uma bola perfeita para Jess Park empurrar para o gol.

    Isso levou Stanway a 50 participações em gols - 31 gols e 20 assistências - em apenas 88 partidas pela seleção e à nona posição na lista de maiores artilheiros de todos os tempos das Lionesses, ultrapassando a grande Marieanne Spacey.

    Algo diferente

    Olhando para o elenco atual do Arsenal, eles realmente não têm uma meio-campista tão prolífica no terço final do campo quanto Stanway. Frida Maanum é sempre uma ameaça ao gol e já marcou sete gols nesta temporada, mas ela joga muito mais à frente, em vez de ficar na base de duas mulheres que Stanway joga pela Inglaterra e que o Arsenal também utiliza.

    Mariona Caldentey, que ficou em segundo lugar na disputa pelo Ballon d'Or Feminin do ano passado, sempre marca e cria jogadas, mas certamente não o faz com tanta frequência como nas temporadas anteriores, agora que está sendo utilizada em uma função mais recuada. Essa simplesmente não é mais sua principal responsabilidade nesta equipe, o que também pode ser dito de Kim Little, Victoria Pelova e Kyra Cooney-Cross, outras opções do Arsenal para essas funções mais recuadas.

    Stanway, porém, parece acumular essas contribuições para gols quase naturalmente. Seu histórico na Inglaterra fala por si, enquanto sua contagem de sete gols e oito assistências até agora nesta temporada pelo Bayern representa um retorno melhor de assistências e contribuições diretas para gols do que qualquer meio-campista do Arsenal, enquanto apenas a mais avançada Maanum pode igualar seu número de gols.

    Versatilidade em abundância

    E tudo isso enquanto Stanway tem desempenhado um papel mais defensivo no Bayern do que anteriormente. A jogadora de 27 anos sempre foi capaz de se adaptar a diferentes posições no meio-campo; ela já substituiu Keira Walsh na função de volante pela Inglaterra, enquanto parecia que se tornaria uma camisa 10 em seus primeiros anos, antes de se estabelecer de forma bastante consistente na função de meio-campista box-to-box. Esta temporada, então, tem sido um lembrete de sua versatilidade.

    Ninguém no elenco do Bayern venceu mais duelos na Frauen-Bundesliga nesta temporada do que Stanway, que está 12 à frente de qualquer outra jogadora. Ela também completou mais passes na divisão do que qualquer outra jogadora e ocupa o terceiro lugar em passes decisivos entre as jogadoras do Bayern, então não se trata apenas de ela ser segura na posse de bola.

    Isso além de seus gols e assistências, que são os melhores desde que ela marcou 11 gols pelo Manchester City na temporada 2018-19. Ela também está a caminho de superar suas contribuições combinadas de gols daquela campanha.

    Variedade útil

    Essa versatilidade é sempre valiosa, mas pode ser especialmente boa para o Arsenal, principalmente quando se trata de planos futuros. Afinal, Little não vai ficar para sempre, por mais que os Gunners gostariam que ela ficasse. A capitã comemorará seu 36º aniversário neste verão, e embora muitos esperem que a escocesa prolongue sua permanência no clube à medida que seu contrato se aproxima do fim, é totalmente lógico que o Arsenal pense na vida após Little. Stanway, com sua capacidade de desempenhar várias funções no meio-campo, pode ajudar.

    Outra meio-campista também pode sair neste verão, já que Pelova está sem contrato e tem lutado por tempo de jogo nesta temporada. A contratação de Stanway cobre muitas qualidades e características diferentes, garantindo que, independentemente de quem deixar o clube neste verão, o Arsenal não fique preso a determinados perfis de meio-campistas, dada a capacidade de adaptação da jogadora da seleção inglesa.

    Troca da guarda

    Será um verão importante para o Arsenal. O clube tem vários jogadores sem contrato, incluindo Little, Pelova, Emily Fox, Williamson, Stina Blackstenius, Steph Catley, Laia Codina, Caitlin Foord, Katie McCabe, Beth Mead e Manuela Zinsberger. Embora se espere que alguns desses nomes assinem novos contratos e sejam priorizados pelo clube nas negociações, como Little, Fox e Williamson, muitos também sairão, com McCabe aparentemente confirmando isso esta semana.

    Parece uma mudança de guarda no norte de Londres, com uma grande renovação do que é atualmente o elenco mais antigo da Superliga Feminina a caminho. Para alguns, isso será empolgante, mas sempre há pelo menos um pouco de ansiedade entre os torcedores quando esses cenários ocorrem, pois tomar as decisões certas é absolutamente vital.

    Sinais promissores

    Mas os primeiros sinais sugerem que o Arsenal está prestes a tomar boas decisões. Uma contratação de Batlle, uma lateral de classe mundial que provou que merece ser tão bem conceituada há vários anos, com o Levante, o Manchester United e agora o Barcelona, seria um excelente negócio, especialmente em uma transferência gratuita. Os sinais sugerem que o acordo será concluído em breve.

    E o mesmo pode ser dito sobre Stanway. Uma das melhores jogadoras do mundo em sua posição, assim como Batlle, ela pode elevar ainda mais o Arsenal, que parece destinado a continuar esperando mais sete anos por outro título da liga. Isso é algo que ela prova toda vez que entra em campo, seja qual for a função, pelo Bayern e pela Inglaterra.

