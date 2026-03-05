A estrela do Lionesses, Georgia Stanway, está mostrando por que será uma contratação de elite no verão, com a transferência para o Arsenal se aproximando

Mesmo antes de Stanway marcar dois gols na vitória convincente das Lionesses sobre a Ucrânia, ela já havia impressionado. Sempre saindo da área central para buscar espaços mais abertos e fazendo corridas pelos corredores para desafiar a sólida defesa adversária, ela também parecia uma ameaça constante ao gol, além de ser uma criadora de jogadas, forçando Kateryna Samson a fazer uma grande defesa no primeiro tempo.

Foi então, nos últimos minutos, que ela colheu os frutos de seu trabalho. Um pênalti convertido com tranquilidade ampliou a vantagem da Inglaterra para 3 a 1 — e ampliou o recorde de 100% de aproveitamento de Stanway na cobrança de pênaltis pela sua seleção, com esta sendo sua 14ª tentativa —, seguido por um chute forte que voou para o canto superior da meta de Samson alguns minutos depois. Em seguida, Stanway deu o tipo de assistência que vinha aparecendo durante todo o jogo, avançando pela direita, chegando à linha de fundo e cruzando uma bola perfeita para Jess Park empurrar para o gol.

Isso levou Stanway a 50 participações em gols - 31 gols e 20 assistências - em apenas 88 partidas pela seleção e à nona posição na lista de maiores artilheiros de todos os tempos das Lionesses, ultrapassando a grande Marieanne Spacey.