A estrela do Arsenal, Alessia Russo, está entusiasmada com a perspectiva “irreal” de enfrentar o Chelsea nas quartas de final da UWCL

O Arsenal garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina com uma vitória profissional por 3 a 1 sobre o time belga. O resultado coroou uma vitória dominante por 7 a 1 no placar agregado, garantindo que as atuais campeãs continuem na briga para defender seu título europeu. Russo foi a protagonista da noite, marcando duas vezes para garantir a vaga do Gunners na próxima fase.

O time do norte de Londres dominou a partida em Meadow Park, com Russo abrindo o placar antes de Mariona Caldentey empatar em cobrança de pênalti. Russo então marcou seu segundo gol da noite, acabando com qualquer esperança de recuperação belga e garantindo um confronto nas quartas de final contra o rival da capital.

“É muito emocionante e é um time que conhecemos muito bem”, disse Russo à Disney+ quando questionada sobre o próximo sorteio. “Quando você joga a Liga dos Campeões e se aproxima da final, enfrenta times realmente difíceis. Jogar contra o Chelsea, um time inglês, provavelmente algo a que não estamos tão acostumadas nas quartas de final, será incrível.”