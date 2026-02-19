AFP
A estrela do Arsenal, Alessia Russo, está entusiasmada com a perspectiva “irreal” de enfrentar o Chelsea nas quartas de final da UWCL
Russo leva os Gunners às quartas de final
O Arsenal garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina com uma vitória profissional por 3 a 1 sobre o time belga. O resultado coroou uma vitória dominante por 7 a 1 no placar agregado, garantindo que as atuais campeãs continuem na briga para defender seu título europeu. Russo foi a protagonista da noite, marcando duas vezes para garantir a vaga do Gunners na próxima fase.
O time do norte de Londres dominou a partida em Meadow Park, com Russo abrindo o placar antes de Mariona Caldentey empatar em cobrança de pênalti. Russo então marcou seu segundo gol da noite, acabando com qualquer esperança de recuperação belga e garantindo um confronto nas quartas de final contra o rival da capital.
“É muito emocionante e é um time que conhecemos muito bem”, disse Russo à Disney+ quando questionada sobre o próximo sorteio. “Quando você joga a Liga dos Campeões e se aproxima da final, enfrenta times realmente difíceis. Jogar contra o Chelsea, um time inglês, provavelmente algo a que não estamos tão acostumadas nas quartas de final, será incrível.”
Um confronto entre pesos pesados totalmente inglês
O sorteio das quartas de final produziu um confronto emocionante, com o Arsenal se preparando para enfrentar o Chelsea, seu rival na Superliga Feminina. Embora as competições europeias geralmente ofereçam uma pausa na familiaridade doméstica, este sorteio garante um clássico londrino de alto risco no cenário continental. Para Russo e suas companheiras de equipe, o confronto representa um marco para o crescimento do futebol inglês.
O Chelsea de Sonia Bompastor será um teste difícil para as Gunners, com ambas as equipes desesperadas para garantir uma vaga nas semifinais. A história entre esses dois clubes adiciona uma camada extra de narrativa ao confronto, já que elas trocam suas habituais batalhas na liga por uma luta para se tornarem as rainhas da Europa.
“Duas equipes de ponta se enfrentando por uma vaga na semifinal. É surreal”, acrescentou Russo.
Confiança crescente no elenco do Arsenal
“Estamos jogando bem, praticando um bom futebol, e isso gera confiança em todos”, explicou Russo ao refletir sobre a trajetória atual da equipe. A atacante observou que o clima tanto no Meadow Park quanto no campo de treinamento de London Colney mudou, à medida que o time encontrou seu ritmo no momento perfeito.
“Estamos vencendo também, conquistando resultados de diferentes maneiras e todos estão contribuindo de diferentes formas, então acho que o sentimento em torno de toda a equipe em geral é realmente positivo”, continuou ela.
O técnico da equipe belga, Arno Van den Abbeel, foi rápido em reconhecer a diferença de qualidade após o apito final. “No primeiro tempo, escolhemos nossos momentos, tivemos algumas boas oportunidades. No segundo tempo, elas foram com tudo e tivemos algumas boas chances, mas infelizmente você vê a qualidade do Arsenal”, admitiu.
“O menor erro que você comete ou o momento em que você tem que fazer mudanças na sua estrutura e eles realmente jogaram muito bem. Eles merecem passar, obviamente, e estamos muito orgulhosos da jornada que percorremos até agora.”
O foco volta para as tarefas domésticas antes das noites europeias
O Arsenal agora voltará sua atenção para a competição nacional, onde enfrentará o Bristol City na quarta rodada da FA Cup no domingo. A comissão técnica estará atenta à preparação física de jogadoras importantes como Russo e Caldentey para garantir que o time esteja com força total para as semanas decisivas que se aproximam. Enquanto isso, a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina do Arsenal contra o Chelsea está marcada para o final de março, com a segunda partida na semana seguinte.
