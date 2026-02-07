A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Catarina Macario, teria rejeitado um novo contrato com o Chelsea após ter sido preterida na Liga dos Campeões da UEFA, em meio a interesse de transferência internacional

A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos teria rejeitado uma nova oferta do Chelsea, aproximando-a de uma possível saída. Macario ingressou no clube em 2023, após deixar o Lyon em uma transferência gratuita, com seu contrato original previsto para terminar neste verão.

A decisão de não assinar esta última oferta de contrato certamente colocará clubes de todo o mundo em alerta. Macario tem sido fortemente associada a uma transferência para a NWSL, onde ainda não jogou depois de optar por iniciar sua carreira na Europa. Os clubes europeus também certamente estarão interessados, já que Macario também provou seu valor nos níveis mais altos do esporte nessa parte do mundo.

No entanto, ela não terá a oportunidade de provar isso num futuro próximo. Macario foi recentemente deixada de fora da equipa do Chelsea para as eliminatórias da Liga dos Campeões, o que só veio reforçar as especulações de que ela está a caminho de uma saída.

A notícia de que Macario recusou a oferta do Chelsea foi divulgada pela primeira vez pelo The Guardian.