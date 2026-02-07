Getty Images Sport
A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Catarina Macario, teria rejeitado um novo contrato com o Chelsea após ter sido preterida na Liga dos Campeões da UEFA, em meio a interesse de transferência internacional
O que aconteceu?
A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos teria rejeitado uma nova oferta do Chelsea, aproximando-a de uma possível saída. Macario ingressou no clube em 2023, após deixar o Lyon em uma transferência gratuita, com seu contrato original previsto para terminar neste verão.
A decisão de não assinar esta última oferta de contrato certamente colocará clubes de todo o mundo em alerta. Macario tem sido fortemente associada a uma transferência para a NWSL, onde ainda não jogou depois de optar por iniciar sua carreira na Europa. Os clubes europeus também certamente estarão interessados, já que Macario também provou seu valor nos níveis mais altos do esporte nessa parte do mundo.
No entanto, ela não terá a oportunidade de provar isso num futuro próximo. Macario foi recentemente deixada de fora da equipa do Chelsea para as eliminatórias da Liga dos Campeões, o que só veio reforçar as especulações de que ela está a caminho de uma saída.
A notícia de que Macario recusou a oferta do Chelsea foi divulgada pela primeira vez pelo The Guardian.
A passagem de Macario pelo Chelsea
Macario tem obtido muito sucesso desde que se transferiu para o Chelsea, conquistando quatro troféus, incluindo dois títulos da Superliga Feminina. Além disso, ela ajudou o Blues a levantar a FA Cup e a League Cup, ajudando o Chelsea a completar uma tríplice coroa na temporada 2024-25.
Durante essa temporada 2024-25, Macario emergiu como a terceira artilheira do Chelsea com 11 gols, ficando atrás apenas de Guro Reiten (12) e Aggie Beever-Jones (13) na tabela de artilheiros do clube. Mais importante ainda, na temporada 2025-26, Macario disputou 32 jogos, parecendo ter superado sua longa lista de lesões. Ela disputou apenas 16 jogos na temporada anterior, após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida durante sua passagem pelo Lyon.
Nesta temporada, Macario disputou 12 partidas pelo Blues. Ela ainda não marcou nenhum gol no campeonato, mas deu duas assistências em nove jogos. No entanto, ela marcou dois gols em apenas três partidas na Liga dos Campeões.
A perspectiva da USWNT
Depois de perder toda a temporada de 2023 e a maior parte de 2024 devido a essas lesões, Macario consolidou seu lugar na seleção americana em 2025, liderando a equipe em gols marcados, com oito em 10 jogos disputados. Jogando em uma função mais avançada devido à ausência da famosa unidade Triple Espresso da equipe, Macario emergiu como a figura de proa do ataque da USWNT, reivindicando seu lugar na jornada rumo à próxima Copa do Mundo.
O ressurgimento de Macario ocorreu sob o comando da treinadora da seleção nacional, Emma Hayes, a mesma treinadora que a trouxe para o Chelsea antes de assinar para liderar a USWNT rumo às Olimpíadas de 2024.
O que vem a seguir?
Atualmente em terceiro lugar na WSL, o Chelsea enfrentará o Tottenham no domingo, em sua próxima partida pelo campeonato. Além da Liga dos Campeões, o Blues também continua na FA Cup e na Copa da Liga, com o clube definido para disputar a final desta última em 15 de março contra o Manchester United.
