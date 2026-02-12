Getty Images/GOAL
A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Catarina Macario, teria recebido uma oferta do Barcelona, enquanto o Manchester City e o Arsenal acompanham o futuro incerto da atacante do Chelsea com os Blues
Futuro de Macario no Chelsea em sérias dúvidas com o término do contrato
Na semana passada, Tom Garry, do Guardian, noticiou que Macario havia recusado uma oferta de renovação de contrato com o Chelsea, clube onde joga desde que deixou o Lyon em 2023.
Parecia que esta temporada seria importante para a jogadora de 26 anos, que disse ao GOAL antes do início da campanha que esperava “ficar livre” da gestão meticulosa de seus minutos de jogo após um período de 21 meses fora das quadras. Parecia que ela estava pronta para mostrar seu talento de classe mundial regularmente. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Lesões incômodas têm incomodado Macario às vezes, e ela ainda não jogou em 2026 devido a um problema no calcanhar. Quando está em forma, ela ainda não marcou nenhum gol na temporada da Superliga Feminina, que está sendo bastante decepcionante para o Chelsea, que venceu os últimos seis títulos desta competição.
É difícil não sentir que a passagem de Macario pelo Blues está chegando ao fim, com ela talvez capaz de redescobrir sua melhor forma em outro sistema ou ambiente.
- Getty Images
Barcelona, Manchester, Londres? Onde poderá ser o próximo destino de Macario?
Macario também não parece ter falta de ofertas para o seu próximo destino. De acordo com Kathryn Batte, do Telegraph, a versátil atacante tem uma oferta do Barcelona em cima da mesa, com o Manchester City, o Arsenal e o London City Lionesses entre os outros clubes europeus que demonstraram interesse na jogadora de 26 anos.
Não é de se admirar. Em sua última temporada no Lyon, antes da devastadora lesão no ligamento cruzado anterior, Macario provou ser uma das melhores jogadoras do mundo com o papel que desempenhou na incrível oitava conquista da Liga dos Campeões pelo clube francês. Desde então, ela teve que lutar para se recuperar de algumas lesões graves, mas ainda assim mostrou lampejos de seu talento com a camisa azul do Chelsea, contribuindo com nove gols apesar de ter sido titular em apenas oito partidas da WSL na última temporada, por exemplo.
O Barça está realmente interessado em Macario? Por que uma transferência para a Catalunha pode não fazer sentido
No entanto, a publicação espanhola Sport contesta as alegações de que o Barça apresentou uma oferta por Macario, citando o alto salário da jogadora, em meio às restrições financeiras dos catalães, como uma das razões pelas quais um acordo não faria muito sentido, com a necessidade de reforçar a defesa em vez do ataque.
Isso porque a lateral Ona Batlle parece prestes a se transferir para o Arsenal quando seu contrato expirar neste verão, com o futuro da zagueira Mapi Leon também em dúvida, já que seu contrato atual está chegando ao fim. As preocupações com a defesa só aumentaram na semana passada com a notícia de que Laia Aleixandri rompeu o ligamento cruzado anterior, uma lesão que a deixará fora de ação durante a maior parte de 2026.
Em vez disso, o Sport aponta Martina Fernandez, do Everton, e Camilla Kuver, do Wolfsburg, como possíveis alvos do Barça. Martinez é uma jogadora formada na La Masia que vem jogando bem em Merseyside desde que transformou seu empréstimo ao Toffees em contrato definitivo no verão. O Barça tem uma opção de recompra acessível pela zagueira, que ainda tem apenas 21 anos. Kuver, por sua vez, está sem contrato com o Wolfsburg neste verão e tem jogado em um nível muito alto pelo gigante alemão nesta temporada, após se recuperar de algumas lesões incríveis nos últimos anos.
- Getty Images Sport
NWSL outra possibilidade: um clube já realizou “conversas preliminares”
Também existe a possibilidade de Macario retornar aos Estados Unidos e assinar com um clube da NWSL. A atacante nunca jogou na primeira divisão do outro lado do Atlântico, tendo assinado com o Lyon logo após sair da faculdade, em vez de entrar no Draft da NWSL, mas muitos clubes nos EUA, sem dúvida, vão tentar mudar isso, com Macario sendo uma opção atraente para a temporada de 2026, que começa no mês que vem.
A jogadora de 26 anos não foi incluída na lista de convocadas do Chelsea para a próxima fase eliminatória da Liga dos Campeões, com os Blues provavelmente enfrentando o Arsenal nas quartas de final no final de março, depois que os Gunners venceram o OH Leuven por 4 a 0 na primeira partida da repescagem na noite de quarta-feira. Assim, Macario pode ser tentada a sair antes do término de seu contrato, já que ficar de fora das competições europeias não seria um bom presságio para as últimas partidas desta temporada com o Chelsea.
Em dezembro, o San Diego Chronicle noticiou que Macario estava em “conversas preliminares” com o Bay FC. Se essas conversas avançarem, uma volta à Califórnia, onde a atacante cresceu depois de se mudar do Brasil ainda criança e jogou futebol universitário pela Stanford, pode estar nos planos.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade