A estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Catarina Macario, teria recebido uma oferta do Barcelona, enquanto o Manchester City e o Arsenal acompanham o futuro incerto da atacante do Chelsea com os Blues

Na semana passada, Tom Garry, do Guardian, noticiou que Macario havia recusado uma oferta de renovação de contrato com o Chelsea, clube onde joga desde que deixou o Lyon em 2023.

Parecia que esta temporada seria importante para a jogadora de 26 anos, que disse ao GOAL antes do início da campanha que esperava “ficar livre” da gestão meticulosa de seus minutos de jogo após um período de 21 meses fora das quadras. Parecia que ela estava pronta para mostrar seu talento de classe mundial regularmente. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Lesões incômodas têm incomodado Macario às vezes, e ela ainda não jogou em 2026 devido a um problema no calcanhar. Quando está em forma, ela ainda não marcou nenhum gol na temporada da Superliga Feminina, que está sendo bastante decepcionante para o Chelsea, que venceu os últimos seis títulos desta competição.

É difícil não sentir que a passagem de Macario pelo Blues está chegando ao fim, com ela talvez capaz de redescobrir sua melhor forma em outro sistema ou ambiente.