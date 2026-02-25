A estrela da Inglaterra e do Arsenal, Leah Williamson, alerta para uma possível greve devido a preocupações com o bem-estar dos jogadores

O calendário tem sido regularmente mencionado no passado como uma possível razão para tantas lesões, especialmente quando se discute a preocupante prevalência de lesões no LCA no futebol feminino. Quando Williamson sofreu uma lesão no LCA em abril de 2023, que a impediu de capitanejar sua seleção na Copa do Mundo daquele ano, ela expressou sua convicção de que os problemas com o calendário foram um fator contribuinte. A estrela do Arsenal foi, incrivelmente, uma das 37 jogadoras que perderam a Copa do Mundo Feminina de 2023 devido a uma lesão no LCA.

“Hoje em dia, chegamos a outubro e as meninas dizem: ‘Estou cansada’, porque você carrega muito peso da temporada anterior”, disse ela ao Telegraph, apontando para a falta de um período de entressafra adequado durante sua reabilitação. “No fim das contas, acho que da maneira como você está tratando o futebol feminino agora, não será possível aumentar os preços dos ingressos ou atrair mais público aos estádios, porque não haverá jogadoras para assistir. Estamos nos levando à exaustão com isso, então é preciso encontrar uma solução em breve, em termos de calendário, caso contrário, não será sustentável.

“Tudo é feito da maneira errada quando elaboramos o calendário. Já participei de algumas dessas reuniões e ouvi o processo, mas ainda não entendo como, quando algo é ruim, não é levado tão a sério. É preto no branco: não é a única causa de todas essas lesões, mas é 100% uma das principais razões.

Quando eles — a FIFA, a UEFA, todas as pessoas importantes — fazem o calendário, deve ser sempre: ‘Descanso em primeiro lugar’. [Eles deveriam dizer]: ‘Como atleta profissional, para poder ter um bom desempenho durante todo o ano, você precisa ter quatro semanas de folga no final da temporada e seis semanas de pré-temporada, para não prejudicar sua saúde’. Mas, no final da Copa do Mundo, algumas das meninas voltaram e tiveram cinco dias de folga. Cinco dias, depois de chegar à final.”

Ela não é a única a levantar essas questões, com a ex-companheira de equipe do Arsenal, Vivianne Miedema, e a técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, entre outras, sendo particularmente expressivas sobre o assunto anteriormente.