A estrela da Inglaterra e do Arsenal, Leah Williamson, alerta para uma possível greve devido a preocupações com o bem-estar dos jogadores
Lesões em abundância: Lionesses afetadas por ausências desde o Euro 2025
Williamson está de volta à seleção inglesa esta semana pela primeira vez desde que levou seu país à glória no Campeonato Europeu de 2025, em julho. A zagueira ficou afastada dos gramados devido a uma lesão no joelho que exigiu cirurgia, sofrida durante o torneio, e, como resultado, disputou apenas três partidas pelo Arsenal em toda a temporada.
Ela não é a única estrela das Lionesses a ficar fora de ação por um longo período desde a Eurocopa. Alex Greenwood, Hannah Hampton, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Michelle Agyemang, Niamh Charles e Ella Toone ficaram fora por pelo menos seis semanas desde que ajudaram a Inglaterra a manter o título europeu, com Lucy Bronze, Keira Walsh, Aggie Beever-Jones e Beth Mead entre as outras que ficaram fora de ação por um tempo considerável nesta temporada.
Por que tantos ferimentos? A programação continua sendo um ponto de discórdia.
O calendário tem sido regularmente mencionado no passado como uma possível razão para tantas lesões, especialmente quando se discute a preocupante prevalência de lesões no LCA no futebol feminino. Quando Williamson sofreu uma lesão no LCA em abril de 2023, que a impediu de capitanejar sua seleção na Copa do Mundo daquele ano, ela expressou sua convicção de que os problemas com o calendário foram um fator contribuinte. A estrela do Arsenal foi, incrivelmente, uma das 37 jogadoras que perderam a Copa do Mundo Feminina de 2023 devido a uma lesão no LCA.
“Hoje em dia, chegamos a outubro e as meninas dizem: ‘Estou cansada’, porque você carrega muito peso da temporada anterior”, disse ela ao Telegraph, apontando para a falta de um período de entressafra adequado durante sua reabilitação. “No fim das contas, acho que da maneira como você está tratando o futebol feminino agora, não será possível aumentar os preços dos ingressos ou atrair mais público aos estádios, porque não haverá jogadoras para assistir. Estamos nos levando à exaustão com isso, então é preciso encontrar uma solução em breve, em termos de calendário, caso contrário, não será sustentável.
“Tudo é feito da maneira errada quando elaboramos o calendário. Já participei de algumas dessas reuniões e ouvi o processo, mas ainda não entendo como, quando algo é ruim, não é levado tão a sério. É preto no branco: não é a única causa de todas essas lesões, mas é 100% uma das principais razões.
Quando eles — a FIFA, a UEFA, todas as pessoas importantes — fazem o calendário, deve ser sempre: ‘Descanso em primeiro lugar’. [Eles deveriam dizer]: ‘Como atleta profissional, para poder ter um bom desempenho durante todo o ano, você precisa ter quatro semanas de folga no final da temporada e seis semanas de pré-temporada, para não prejudicar sua saúde’. Mas, no final da Copa do Mundo, algumas das meninas voltaram e tiveram cinco dias de folga. Cinco dias, depois de chegar à final.”
Ela não é a única a levantar essas questões, com a ex-companheira de equipe do Arsenal, Vivianne Miedema, e a técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, entre outras, sendo particularmente expressivas sobre o assunto anteriormente.
Os jogadores poderão entrar em greve devido a preocupações? Williamson não descarta essa possibilidade.
Sem surpresa, dada a longa lista de lesões dos jogadores ingleses, Williamson foi questionada em uma coletiva de imprensa na terça-feira sobre quais ela acredita serem as causas. “Nunca saberemos ao certo, mas não acho que as pessoas contestem a programação por diversão”, respondeu ela. “Há razões por trás disso. Se você ouvir o grupo de jogadoras, é claro que queremos jogar o tempo todo, mas quanto mais sucesso você tem — e esta equipe tem sido muito bem-sucedida —, menos descanso você tem e maior é o risco de lesões. É um acúmulo. Tenho certeza de que as jogadoras adorariam simplesmente aparecer e jogar futebol, mas usamos nossa voz e tentamos nos envolver em conversas com a hierarquia para que eles pelo menos tenham nossa perspectiva. Se eles ouvem ou não, está fora do nosso controle.”
Questionado se os jogadores considerariam medidas mais drásticas, como uma greve, Williamson disse: “Não tive nenhuma conversa sobre isso até agora, mas se um grupo de pessoas sente que não está sendo ouvido, a história sugere que essa é a única maneira de serem ouvidas. Eu nunca descartaria essa possibilidade. Não acho que estejamos nesse ponto agora. Acho que ainda estamos em uma situação em que podemos colaborar, ouvir e educar.”
Lesões deixam a Inglaterra sem jogadores importantes para as eliminatórias da Copa do Mundo
A Inglaterra enfrentará a Ucrânia e a Islândia na próxima semana nas duas primeiras partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Devido às lesões recentes, a treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, precisará estar atenta ao tempo de jogo de algumas jogadoras, incluindo Williamson, enquanto elas continuam a se recuperar para voltar à plena forma física. Também há algumas ausências importantes, incluindo Toone, Mead, Charles e Agyemang.
No entanto, as atuais campeãs europeias devem ter condições mais do que suficientes para começar bem a campanha de qualificação, o que será necessário para liderarem um grupo que também conta com a Espanha e garantirem a única vaga automática disponível para o torneio no Brasil.
