A Espanha não aprende? Pau Cubarsi é mais uma promessa sob risco de se queimar antes da hora

Zagueiro tem mostrado grande potencial desde que chegou à titularidade da equipe de Xavi - mas estaria melhor sem a convocação da seleção

Pau Cubarsi vem chamando a atenção no Barcelona. O técnico Xavi admitiu que o passe do defensor está entre os melhores que ele já viu. Ronald Araújo, por sua vez, o comparou a Gerard Piqué, enquanto o companheir prodígio Lamine Yamal o classificou como um dos melhores do mundo.

Até certo ponto, os três estavam corretos em suas avaliações. O zagueiro se desenvolveu no Barça nas últimas seis semanas, dando sinais de que poderá, no futuro, liderar a defesa Blaugrana.

Isso é sem dúvida motivo de empolgação. O time de Xavi vem tendo uma temporada miserável, cheia de lesões, resultados ruins e um colapso final, sem chances de conquistar o bicampeonato do Espanhol. O clube tem buscado pontos positivos para se apegar, e o surgimento de Cubarsi - junto com o de Yamal - certamente é um deles.

Mais artigos abaixo

Mas, como tantas crias da base se destacando nos últimos meses, essas boas vibrações ainda não são certeza. E, mais uma vez, a seleção da Espanha é a culpada.

O técnico Luis de la Fuente convocou Cubarsi para os amistosos contra Colômbia e Brasil, oferecendo ao jovem de 17 anos a oportunidade de representar seu país. Mas, para o Barça, que viu tantos de seus principais talentos sofrendo com lesões, devido às exigências do futebol internacional, em parte, Cubarsi talvez ficaria melhor em casa.

O jovem, claro, nunca iria recusar jogar pela seleção nacional, mas a Espanha deveria aprender com os recentes erros de gerenciamento físico de suas novas promessas...