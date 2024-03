Pau Cubarsi, o próximo Gerard Piqué para brilhar na zaga do Barcelona

A joia de 17 anos surgiu como uma salvação para o Barça, sendo um dos poucos pontos positivos em um ano bem abaixo dos padrões do clube

Dificilmente um jogador de futebol jovem consegue se destacar a ponto de subir e se adaptar facilmente a grandes equipes. No Barcelona, por exemplo, a maioria sobe e vai se acostumando com o nível profissional aos poucos, aguardando oportunidades antes de explodir na equipe antes de fazer 20 anos.

O Barça não teve um zagueiro de elite vindo de La Masia por muitos anos. Mas isso pode ter mudado com a chegada de Pau Cubarsi, zagueiro que se aproveitou das lesões do time da Catalunha e se viu surgindo como um enorme potencial logo aos 17 anos no profissional, se tornando titular e mantendo um alto nível na maioria das partidas.

O garoto é um daqueles zagueiros inteligentes do cenário atual e é destinado para se manter no mais alto nível do futebol por bastante tempo. Mas, quem é Cubarsi, de onde ele vem e por que ele pode já estar na fila para ser convocado para a seleção da Espanha logo após completar sua idade atual? A GOAL analisa mais um diamante fabricado em La Masia…