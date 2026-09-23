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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

A escolha de Tresoldi: "Itália ou Alemanha? 50 e 50". O que pensam Mancini e Klopp

N. Tresoldi
Itália
Alemanha

O ítalo-alemão nascido em 2004 ainda precisa fazer sua escolha em relação à seleção principal

"Itália ou Alemanha? Estou refletindo e estou 50 a 50, as duas nações significam muito para mim". Essa é a reflexão de Nicolò Tresoldi, reproduzida pelo Gazzetta.it. Nascido em 2004, em Cagliari, italiano naturalizado alemão, o meio-campista do Bruges adiou em um ano sua escolha sobre a seleção principal: sua vontade, primeiro, é completar o ciclo com a seleção sub-21 da Alemanha até a fase final do Europeu da categoria.


Nos últimos dias, Klopp, técnico da Alemanha, havia explicado: "O fato de ele não estar lá não significa que tenha decidido não representar a Alemanha", esclareceu. "Ou que não queira representar a Itália. Não queremos colocar nenhuma pressão nos garotos. É uma questão delicada para os jovens de hoje e respeitaremos qualquer decisão dele, sem forçar os tempos. Queremos mostrar a ele as perspectivas do nosso projeto. Se ele quiser tirar um tempo para decidir, é certo que faça isso".

  • Tresoldi, em vez de Klopp, falou assim: "Comigo, ele fala mais como um pai do que como treinador da seleção, é muito compreensivo. Tivemos ótimas conversas. Expliquei a minha situação a ele. É uma pessoa fantástica. Ele só queria me ajudar a decidir, entendeu a minha posição e me deixou tranquilo. Klopp disse que, para mim, a porta estará sempre aberta".


    E, por fim, a opinião de Tresoldi sobre Roberto Mancini, técnico da Itália: "Com ele, houve conversas parecidas. É normal que também haja interesse da Itália. Mas a Mancini eu disse a mesma coisa que disse a Klopp. Mancini teria ficado feliz se eu tivesse jogado pela Itália. Foi uma ótima conversa".

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