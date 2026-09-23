"Itália ou Alemanha? Estou refletindo e estou 50 a 50, as duas nações significam muito para mim". Essa é a reflexão de Nicolò Tresoldi, reproduzida pelo Gazzetta.it. Nascido em 2004, em Cagliari, italiano naturalizado alemão, o meio-campista do Bruges adiou em um ano sua escolha sobre a seleção principal: sua vontade, primeiro, é completar o ciclo com a seleção sub-21 da Alemanha até a fase final do Europeu da categoria.





Nos últimos dias, Klopp, técnico da Alemanha, havia explicado: "O fato de ele não estar lá não significa que tenha decidido não representar a Alemanha", esclareceu. "Ou que não queira representar a Itália. Não queremos colocar nenhuma pressão nos garotos. É uma questão delicada para os jovens de hoje e respeitaremos qualquer decisão dele, sem forçar os tempos. Queremos mostrar a ele as perspectivas do nosso projeto. Se ele quiser tirar um tempo para decidir, é certo que faça isso".