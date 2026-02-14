A escapadela de Cole Palmer no Dia dos Namorados! O astro do Chelsea viaja para Dubai enquanto seus companheiros de equipe fazem uma viagem a Hull

O meio-campista do Chelsea, Palmer, optou por uma mudança de cenário no Dia dos Namorados, viajando para Dubai com sua parceira Olivia Holder enquanto seus companheiros de equipe garantiam uma vitória por 4 a 0 na FA Cup sobre o Hull na noite de sexta-feira.

O jogador da seleção inglesa não viajou com o time e, em vez disso, foi para o Oriente Médio para uma breve pausa de inverno. Holder documentou a viagem no Instagram, compartilhando fotos do hotel que rapidamente circularam online. Uma imagem mostrava Palmer aparecendo no reflexo do espelho atrás de Holder, enquanto ela posava segurando um buquê de rosas. Outra mostrava uma seleção de presentes, incluindo uma bolsa Chanel, sugerindo um luxuoso primeiro Dia dos Namorados juntos depois que o casal começou a namorar no final do ano passado.

O casal também teria passado uma noite no GAL, em Dubai, um restaurante sofisticado especializado em culinária turco-mediterrânea.