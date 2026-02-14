Getty Images Sport
A escapadela de Cole Palmer no Dia dos Namorados! O astro do Chelsea viaja para Dubai enquanto seus companheiros de equipe fazem uma viagem a Hull
A escapadela romântica de Palmer
O meio-campista do Chelsea, Palmer, optou por uma mudança de cenário no Dia dos Namorados, viajando para Dubai com sua parceira Olivia Holder enquanto seus companheiros de equipe garantiam uma vitória por 4 a 0 na FA Cup sobre o Hull na noite de sexta-feira.
O jogador da seleção inglesa não viajou com o time e, em vez disso, foi para o Oriente Médio para uma breve pausa de inverno. Holder documentou a viagem no Instagram, compartilhando fotos do hotel que rapidamente circularam online. Uma imagem mostrava Palmer aparecendo no reflexo do espelho atrás de Holder, enquanto ela posava segurando um buquê de rosas. Outra mostrava uma seleção de presentes, incluindo uma bolsa Chanel, sugerindo um luxuoso primeiro Dia dos Namorados juntos depois que o casal começou a namorar no final do ano passado.
O casal também teria passado uma noite no GAL, em Dubai, um restaurante sofisticado especializado em culinária turco-mediterrânea.
Viagem causa agitação nas redes sociais
Holder continuou a postar durante toda a viagem, incluindo uma foto na praia em que ela aparece relaxando em uma espreguiçadeira com Palmer em pé a uma curta distância ao fundo. O local que o casal visitou é conhecido por seus jantares luxuosos, com carne wagyu japonesa custando cerca de £ 800.
Palmer tem mantido um perfil público relativamente discreto desde que alcançou o estrelato no Chelsea, então as postagens ofereceram um raro vislumbre de sua vida pessoal. A reação dos torcedores online foi uma mistura de diversão e curiosidade, reconhecendo em grande parte que o meio-campista havia recebido uma folga, em vez de ter faltado a um jogo.Instagram
Palmer sobre gestão minuciosa
A equipe técnica do Chelsea tem gerenciado a carga de trabalho de Palmer nas últimas semanas. Ele não participou da partida contra o Hull, e a decisão não foi disciplinar, mas sim preventiva, tomada pelo técnico Liam Rosenior.
O jogador de 22 anos teve uma temporada irregular devido a pequenas lesões, e o clube está empenhado em mantê-lo em plena forma para os últimos meses da campanha, já que o Blues luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Uma breve pausa nos treinos foi considerada benéfica internamente. Ele deve retornar a Cobham na próxima semana e se juntar aos preparativos para a partida do Chelsea contra o Burnley, pela Premier League, em Stamford Bridge.
O que vem a seguir?
Palmer marcou de pênalti contra o Leeds na última partida, mas também perdeu uma oportunidade no final do jogo, chutando por cima da trave em um lance de falta, quando o Chelsea foi empatado pela equipe de Daniel Farke.
Apesar desse revés, o Blues continua bem posicionado na tabela. Atualmente, ocupa a quinta posição, dois pontos à frente do Liverpool na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. O Chelsea espera que Palmer, revigorado, possa desempenhar um papel fundamental na reta final.
