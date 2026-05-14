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A EFL revela quando será julgado o caso de "espionagem" do Southampton e admite que o desfecho pode afetar a final do playoff contra o Hull City
Uma corrida contra o relógio de Wembley
A EFL estabeleceu oficialmente um prazo para a resolução das acusações de espionagem envolvendo o Southampton. Em comunicado divulgado hoje, a liga confirmou que a audiência independente — que investiga as alegações de que um membro da equipe do Saints filmou secretamente os treinos do Middlesbrough — ocorrerá, o mais tardar, na próxima terça-feira.
O momento é crítico. Com a final do playoff marcada para sábado, 23 de maio, a comissão está sob imensa pressão para proferir um veredicto que permita eventuais recursos. A EFL admitiu que não controla o cronograma do órgão independente, mas está trabalhando para uma conclusão rápida a fim de evitar um pesadelo logístico em Wembley.
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Possível impacto na final do playoff
Em uma decisão que causou comoção na segunda divisão, a EFL admitiu que o resultado desta audiência pode ter um impacto direto na final dos play-offs contra o Hull City. Caso a comissão considere o Saints culpado de uma infração grave, as penalidades podem variar, indo desde multas substanciais até uma possível dedução de pontos que poderia, tecnicamente, alterar a classificação do campeonato ou a validade do confronto.
O comunicado da EFL destacou a complexidade da situação, reconhecendo que, embora a partida esteja atualmente programada para acontecer, os aspectos legais do processo disciplinar não podem ser ignorados. Os torcedores de ambos os clubes aguardam agora ansiosamente para ver se o maior jogo do calendário da EFL será ofuscado por uma decisão da diretoria ou se será possível chegar a uma resolução que permita que o futebol continue sendo o foco principal.
Planos de contingência e avisos sobre ingressos
Apesar da batalha judicial em curso, a EFL está dando continuidade à venda de ingressos para a final. Espera-se que tanto o Hull City quanto o Southampton divulguem os detalhes da venda, mas a liga emitiu uma advertência severa aos torcedores. Os torcedores foram “incentivados a prestar atenção especial aos termos e condições” e são aconselhados a levar em conta a instabilidade da situação antes de reservar viagens ou hospedagem não reembolsáveis.
O comunicado confirmou que a EFL tem “vários planos de contingência” em vigor. O mais significativo deles continua sendo a possibilidade de o Middlesbrough substituir o Southampton na final caso seja aplicada uma sanção esportiva — como desclassificação ou dedução de pontos.
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Incerteza para os Saints
Para os torcedores do Southampton, a alegria pela vitória por 2 a 1 no placar agregado das semifinais foi ofuscada pela saga do “Spygate”. A liga reconheceu que a situação causou “preocupação e perturbação”, mas sustentou que deixar o processo legal seguir seu curso é a “medida mais adequada”, dada a gravidade da violação da Regra 127.
A liga concluiu sua última atualização afirmando que “todas as partes estão cooperando plenamente com a investigação”, mas deixou em aberto vários cenários, dependendo do que o painel independente decidir. Por enquanto, Southampton e Hull City devem continuar seus preparativos para Wembley, mesmo que a ameaça de uma decisão de última hora continue sendo uma possibilidade remota que poderia mudar o curso da história do futebol inglês.