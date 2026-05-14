A EFL revela quando será julgado o caso de "espionagem" do Southampton e admite que o desfecho pode afetar a final do playoff contra o Hull City

A EFL estabeleceu oficialmente um prazo para a resolução das acusações de espionagem envolvendo o Southampton. Em comunicado divulgado hoje, a liga confirmou que a audiência independente — que investiga as alegações de que um membro da equipe do Saints filmou secretamente os treinos do Middlesbrough — ocorrerá, o mais tardar, na próxima terça-feira.

O momento é crítico. Com a final do playoff marcada para sábado, 23 de maio, a comissão está sob imensa pressão para proferir um veredicto que permita eventuais recursos. A EFL admitiu que não controla o cronograma do órgão independente, mas está trabalhando para uma conclusão rápida a fim de evitar um pesadelo logístico em Wembley.