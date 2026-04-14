A dramática queda da Espanha - antes da notável recuperação das esperanças da La Roja na Copa do Mundo

29 de abril de 2023 é uma data que os espanhóis não esquecerão, pois foi nesse dia que Xavi, um dos símbolos da era de ouro da Espanha e, na época, técnico do Barcelona, deu a Yamal a oportunidade de estrear como profissional.

O estilo de jogo do adolescente lembrava o de Lionel Messi, já que Yamal enfrentava os zagueiros sem medo e parecia carregar a bola como se ela estivesse colada ao seu pé esquerdo. Um talento geracional desse calibre é raramente visto, e tanto o Barcelona quanto a Espanha se sentiram afortunados por tê-lo em tempos difíceis.

Pouco mais de um ano após sua estreia profissional, Yamal foi um jogador fundamental para a Espanha, que recuperou sua antiga glória na Euro 2024, onde derrotou a Inglaterra na final. Uma nova joia moldada na La Masia liderava uma nova e empolgante safra de jogadores, incluindo Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi e Marc Cucurella.

É correto colocar a pressão de um país inteiro nos pés mágicos de um jovem que ainda não completou 20 anos? Provavelmente não, mas Yamal, com suas incríveis atuações em campo, mostrou que consegue lidar com isso — e muito mais.

Embora seja cedo para fazer a comparação, um jogador tão jovem carregando uma nação inteira nos ombros é algo que não víamos desde que Pelé, aos 17 anos, ajudou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 1958.

Yamal, sem dúvida, tem o talento necessário para conquistar a Copa do Mundo e já demonstrou que também consegue se destacar em grandes palcos. Mas, para se tornar campeão mundial, é preciso algo mais.

Yamal possui as qualidades de liderança de que a Espanha precisa? Se não, algum de seus companheiros de equipe pode assumir esse papel por ele? Embora essa nova geração tenha muita qualidade e seja uma das melhores seleções do planeta, ela não é comparável à de 2010.