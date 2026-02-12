AFP
A disputa por Robert Lewandowski esquenta, com o Atlético de Madrid entre os quatro clubes que fizeram ofertas pelo astro do Barcelona.
Gigantes europeus e time da MLS em negociações
A corrida para garantir os serviços de um dos artilheiros mais prolíficos da Europa está oficialmente em andamento. Com o contrato atual de Lewandowski no Barcelona prestes a expirar em 30 de junho, clubes de todo o mundo estão se posicionando para contratar o experiente atacante em uma transferência gratuita. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador de 37 anos recebeu cinco propostas sérias para continuar sua carreira fora da Catalunha.
Entre os pretendentes mais interessantes está o Atlético de Madrid, rival da La Liga. A equipe de Diego Simeone tem um histórico rico de reabilitação de ex-atacantes do Barcelona, tendo obtido sucesso anteriormente com David Villa, Luis Suárez e Memphis Depay. A perspectiva de permanecer na Espanha e competir no mais alto nível pode ser atraente para Lewandowski, caso ele seja forçado a deixar o Blaugrana.
No entanto, o Atlético não está sozinho. O gigante italiano AC Milan também manifestou seu interesse, buscando adicionar poder de fogo experiente às suas fileiras. Mais longe, o peso-pesado turco Fenerbahçe está acompanhando a situação de perto, enquanto a Saudi Pro League continua sendo uma opção lucrativa para o atacante encerrar sua carreira com um salário altíssimo.
A eleição presidencial é a chave para o futuro
Apesar do grande interesse externo, Lewandowski não tem pressa em fazer as malas. O relatório sugere que o capitão da Polônia estabeleceu um cronograma claro para seu processo de tomada de decisão e não se comprometerá com nenhum acordo pré-contratual até abril.
A principal razão para esse adiamento é o cenário político em Barcelona. O clube tem eleições presidenciais marcadas para 15 de março. Lewandowski está ansioso para esperar o resultado dessa votação para entender a direção do clube e, principalmente, se a nova diretoria o vê como parte de seus planos para a campanha 2026-27.
Até que a nova liderança seja estabelecida e um projeto esportivo seja definido, a equipe de Lewandowski permanece em um padrão de espera. Ele quer ouvir diretamente do novo presidente sobre seu papel na equipe antes de considerar as crescentes ofertas do exterior.
Estabilidade familiar priorizada em detrimento do ganho financeiro
Ao completar 38 anos em agosto, as prioridades de Lewandowski mudaram. Embora as ofertas da Arábia Saudita sejam, sem dúvida, as mais lucrativas financeiramente, relatos indicam que o dinheiro não é mais a principal motivação para o ex-jogador do Bayern de Munique.
Sua principal prioridade continua sendo permanecer no Barcelona. Lewandowski e sua família se adaptaram excepcionalmente bem a Castelldefels, uma cidade costeira nos arredores de Barcelona, e relutam em mudar de vida, a menos que seja absolutamente necessário. O estilo de vida, o clima e a estabilidade para seus filhos são fatores significativos que pesam a favor da renovação.
Além disso, entende-se que Lewandowski estaria disposto a aceitar uma redução salarial para prolongar sua permanência no Camp Nou. Ele está ciente do delicado equilíbrio financeiro do clube e está preparado para ajustar seus termos para se adequar à estrutura salarial, desde que a nova diretoria lhe ofereça um contrato que respeite seu status e contribuição para a equipe.
O Chicago Fire surge como um sério candidato
Se a renovação com o Barcelona não se concretizar, a MLS parece ser a alternativa mais forte, com o Chicago Fire sendo identificado como uma possibilidade muito real. Alimentando esses rumores está a notícia de que a esposa de Lewandowski, Anna, visitou Chicago recentemente. Embora a viagem tenha sido oficialmente para fins comerciais relacionados à sua marca pessoal, ela também serviu como uma missão de reconhecimento para avaliar se a cidade seria um ambiente adequado para a família morar.
Por enquanto, a bola continua no campo do Barcelona. Lewandowski quer ficar, mas com o Atlético, o Milan e o Chicago Fire de olho nele, não lhe faltam opções de saída caso a nova presidência decida olhar para o futuro sem ele. Os próximos dois meses serão decisivos para determinar onde um dos maiores finalizadores da geração jogará suas últimas temporadas.
