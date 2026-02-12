A disputa por Robert Lewandowski esquenta, com o Atlético de Madrid entre os quatro clubes que fizeram ofertas pelo astro do Barcelona.

A corrida para garantir os serviços de um dos artilheiros mais prolíficos da Europa está oficialmente em andamento. Com o contrato atual de Lewandowski no Barcelona prestes a expirar em 30 de junho, clubes de todo o mundo estão se posicionando para contratar o experiente atacante em uma transferência gratuita. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador de 37 anos recebeu cinco propostas sérias para continuar sua carreira fora da Catalunha.

Entre os pretendentes mais interessantes está o Atlético de Madrid, rival da La Liga. A equipe de Diego Simeone tem um histórico rico de reabilitação de ex-atacantes do Barcelona, tendo obtido sucesso anteriormente com David Villa, Luis Suárez e Memphis Depay. A perspectiva de permanecer na Espanha e competir no mais alto nível pode ser atraente para Lewandowski, caso ele seja forçado a deixar o Blaugrana.

No entanto, o Atlético não está sozinho. O gigante italiano AC Milan também manifestou seu interesse, buscando adicionar poder de fogo experiente às suas fileiras. Mais longe, o peso-pesado turco Fenerbahçe está acompanhando a situação de perto, enquanto a Saudi Pro League continua sendo uma opção lucrativa para o atacante encerrar sua carreira com um salário altíssimo.