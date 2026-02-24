Getty Images Sport
A “desculpa” de Gianluca Prestianni pelo abuso a Vinicius Junior provavelmente será rejeitada, com o ala do Benfica alegando que o astro do Real Madrid usou o insulto “anão”
Prestianni suspenso provisoriamente em meio a polêmica por racismo
Prestianni foi suspenso provisoriamente pela UEFA após ser acusado de insultar racialmente Vinicius durante o confronto entre o Benfica e o Real Madrid na semana passada. O argentino foi visto falando com a camisa cobrindo a boca antes de Vinicius falar com o árbitro François Letexier, que iniciou o protocolo antirracismo.
Prestianni negou as acusações, alegando que seu adversário brasileiro entendeu mal o que ele disse durante o confronto.
O incidente ocorreu logo após Vinicius marcar o único gol da partida no Estádio da Luz, com José Mourinho alegando posteriormente que o ponta era o culpado por comemorar na frente da torcida da casa e que o Benfica não poderia ser um clube racista porque a lenda do clube, Eusébio, era negro.
Os comentários de Mourinho e a decisão do Benfica de apoiar Prestianni foram amplamente criticados no mundo do futebol na última semana, enquanto os astros do Real Madrid se manifestaram em apoio a Vinicius e denunciaram o racismo.
Winger afirma que Vinicius o chamou de anão
De acordo com o The Times, Prestianni alegará que Vinicius zombou dele por causa de sua altura e que ele usou “maricon” — um insulto homofóbico — em resposta, em vez de “mono” — que significa macaco —, como foi declarado por Vinicius e seu companheiro de equipe do Los Blancos, Kylian Mbappe, que também disse ter ouvido o insulto.
O uso de linguagem racista ou homofóbica constitui violação do artigo 14.º das regras disciplinares da UEFA e acarreta longas suspensões para qualquer jogador ou dirigente considerado culpado. Comentários relativos a características físicas, como altura ou tamanho, não são abrangidos.
O Benfica mantém Prestianni, enquanto Courtois considera as ações “deploráveis”
O Benfica continuou a apoiar Prestianni, com o presidente Rui Costa a criticar a decisão de banir o jogador de 20 anos da segunda mão.
Ele disse: “Eu não estava em campo para saber o que foi dito ou não; em uma situação como essa, muitas coisas podem ser ditas. Acreditamos na palavra do nosso jogador, que está sendo rotulado de racista, mas ele é tudo menos racista.
Sempre defendemos o jogador, sempre o mantivemos informado de tudo o que estávamos fazendo, e só estou falando agora porque houve uma decisão, mesmo que não definitiva e mesmo que injusta, na nossa perspectiva. Não era justificado que o presidente se pronunciasse antes do processo estar concluído. No final, não houve sentença, há apenas uma suspensão, mas não fazia sentido falar sobre um assunto que ainda estava em andamento.”
A defesa de Prestianni de que ele usou linguagem homofóbica em vez de racista foi denunciada pelo goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que declarou: “É igualmente grave porque são insultos homofóbicos... Também vi as imagens da arquibancada do Benfica durante a partida e acho deplorável ver isso em um estádio.
“Você pode gostar mais ou menos de um jogador, mas fazer esses gestos é vergonhoso... Não vi se eles disseram algo sobre punir os torcedores que fizeram esses gestos de macaco.
Mas, com tudo o que aconteceu, há muitas coisas que não foram bem feitas. Acho que o racismo, a homofobia — todas essas coisas — simplesmente não podemos aceitar, e o insulto é igualmente grave.”
Segunda mão emocionante marcada para quarta-feira
Com tudo o que aconteceu durante a primeira mão e na semana seguinte, o confronto de quarta-feira será certamente disputado num ambiente tenso e volátil no Bernabéu. A vantagem do Real Madrid é mínima, 1-0, mas os jogadores de Álvaro Arbeloa estarão ainda mais determinados a terminar o trabalho e chegar aos oitavos de final, tendo em conta o que Vinicius alegadamente sofreu no primeiro jogo.
Prestianni, no entanto, enfrenta uma longa suspensão de cerca de dez jogos se for considerado culpado e não jogará na partida de quarta-feira devido à sua suspensão provisória.
