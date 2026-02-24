A “desculpa” de Gianluca Prestianni pelo abuso a Vinicius Junior provavelmente será rejeitada, com o ala do Benfica alegando que o astro do Real Madrid usou o insulto “anão”

O Benfica continuou a apoiar Prestianni, com o presidente Rui Costa a criticar a decisão de banir o jogador de 20 anos da segunda mão.

Ele disse: “Eu não estava em campo para saber o que foi dito ou não; em uma situação como essa, muitas coisas podem ser ditas. Acreditamos na palavra do nosso jogador, que está sendo rotulado de racista, mas ele é tudo menos racista.

Sempre defendemos o jogador, sempre o mantivemos informado de tudo o que estávamos fazendo, e só estou falando agora porque houve uma decisão, mesmo que não definitiva e mesmo que injusta, na nossa perspectiva. Não era justificado que o presidente se pronunciasse antes do processo estar concluído. No final, não houve sentença, há apenas uma suspensão, mas não fazia sentido falar sobre um assunto que ainda estava em andamento.”

A defesa de Prestianni de que ele usou linguagem homofóbica em vez de racista foi denunciada pelo goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que declarou: “É igualmente grave porque são insultos homofóbicos... Também vi as imagens da arquibancada do Benfica durante a partida e acho deplorável ver isso em um estádio.

“Você pode gostar mais ou menos de um jogador, mas fazer esses gestos é vergonhoso... Não vi se eles disseram algo sobre punir os torcedores que fizeram esses gestos de macaco.

Mas, com tudo o que aconteceu, há muitas coisas que não foram bem feitas. Acho que o racismo, a homofobia — todas essas coisas — simplesmente não podemos aceitar, e o insulto é igualmente grave.”