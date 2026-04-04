A decisão sobre a transferência já teria sido tomada! Serhou Guirassy causa surpresa no BVB

Com a iminente saída de Guirassy, surge um novo grande desafio para o time amarelo-preto e o novo diretor esportivo Ole Book, embora Fabio Silva, um centroavante, já tenha sido contratado no verão passado. No entanto, o português ainda não se destacou como um artilheiro confiável (1 gol, 5 assistências).

Segundo a Sky, um candidato à sucessão de Guirassy seria a estrela em ascensão alemã Nicolo Tresoldi. O jogador de origem italiana já está tendo a melhor temporada de sua ainda jovem carreira. Ele só havia se transferido do Hannover 96 para o Club Brugge no verão, assinou lá um contrato até 2029 e causou grande impacto. Em 48 partidas oficiais, ele soma atualmente 14 gols e cinco assistências, além de ter experimentado pela primeira vez a atmosfera da Liga dos Campeões e já ter demonstrado seu talento também nessa competição (3 gols em 10 jogos).

Segundo a Sky, o jogador da seleção alemã sub-21 estaria disponível por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros. Um valor que seria perfeitamente viável para o BVB, graças à saída de Guirassy.

Também seria óbvio a contratação de Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim. Segundo o Bild, o contrato dele (até 2029) também teria uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. Vantagem para o BVB: Asllani conseguiu seu grande avanço há dois anos no SV Elversberg – e quem o trouxe para lá na época e lhe deu uma chance é hoje diretor esportivo e responsável pela formação do elenco do BVB: Ole Book.

Problema: o “clube dos sonhos” de Asllani, o FC Barcelona, também estaria de olho no jogador nascido em Berlim, que recentemente sofreu uma derrota dramática com o Kosovo nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Turquia. “O Barcelona tem um interesse sério no momento. Houve contato com os catalães”, disse o assessor de Asllani, Ayman Dahmani, recentemente ao Erem News.

Em Hoffenheim, Asllani deu continuidade à sua excelente temporada em Elversberg e, após 28 partidas oficiais, soma nove gols e oito assistências.