Serhou Guirassy pretende deixar o BVB no próximo verão e está planejando sua saída de Dortmund. É o que informa o jornal Bild. Embora o artilheiro dos “Schwarzgelben” ainda tenha contrato até 2028, ele deseja, sem dúvida, uma mudança na carreira esportiva e está disposto a seguir em frente caso receba uma oferta adequada.
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A decisão sobre a transferência já teria sido tomada! Serhou Guirassy causa surpresa no BVB
Segundo o jornal *Bild*, há bastante interesse no craque atacante de 30 anos. O Fenerbahçe de Istambul, o AC Milan, clubes da Premier League e da Arábia Saudita estariam de olho no guineense.
Desvantagem para o BVB: o contrato de Guirassy teria uma cláusula de rescisão que poderia ser acionada já neste verão, a partir de julho, por apenas 35 milhões de euros. No entanto, sempre se disse que ela se aplicaria apenas aos clubes de ponta da Europa, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.
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Adeus ao BVB: Guirassy parece querer assinar seu último grande contrato
Há já algum tempo que paira uma grande incerteza sobre a permanência de Guirassy em Dortmund, apesar de seu contrato de longo prazo. Rumores circulavam constantemente de que seu irmão e assessor, Karamba Guirassy, queria garantir a ele o último grande contrato de sua carreira. Por isso também, uma transferência para a Arábia Saudita não era considerada improvável, pois lá Guirassy poderia, segundo consta, dobrar seu salário anual no BVB (estimado em nove milhões).
No entanto, isso teria agora apenas “segunda prioridade” para Guirassy, embora seu irmão já o tenha oferecido ativamente a clubes da Saudi Pro League no verão passado. Uma transferência para o deserto não está totalmente descartada, mas, entretanto, alguns clubes europeus que disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada já entraram em contato com a direção do guineense. Especialmente no Milan, Guirassy está na “lista de desejos”, mas não é o único candidato a atacante para uma transferência no verão.
Guirassy também é o artilheiro do Dortmund na temporada atual. Em 39 partidas oficiais, ele marcou 18 gols e deu seis assistências. Em sua temporada de estreia no BVB, ele marcou 34 gols e deu nove assistências em 45 partidas oficiais. No verão de 2024, ele se transferiu do VfB Stuttgart para o BVB por apenas 18 milhões de euros, graças a uma cláusula de rescisão.
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Sucessor de Guirassy no BVB: dois possíveis candidatos já foram citados
Com a iminente saída de Guirassy, surge um novo grande desafio para o time amarelo-preto e o novo diretor esportivo Ole Book, embora Fabio Silva, um centroavante, já tenha sido contratado no verão passado. No entanto, o português ainda não se destacou como um artilheiro confiável (1 gol, 5 assistências).
Segundo a Sky, um candidato à sucessão de Guirassy seria a estrela em ascensão alemã Nicolo Tresoldi. O jogador de origem italiana já está tendo a melhor temporada de sua ainda jovem carreira. Ele só havia se transferido do Hannover 96 para o Club Brugge no verão, assinou lá um contrato até 2029 e causou grande impacto. Em 48 partidas oficiais, ele soma atualmente 14 gols e cinco assistências, além de ter experimentado pela primeira vez a atmosfera da Liga dos Campeões e já ter demonstrado seu talento também nessa competição (3 gols em 10 jogos).
Segundo a Sky, o jogador da seleção alemã sub-21 estaria disponível por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros. Um valor que seria perfeitamente viável para o BVB, graças à saída de Guirassy.
Também seria óbvio a contratação de Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim. Segundo o Bild, o contrato dele (até 2029) também teria uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. Vantagem para o BVB: Asllani conseguiu seu grande avanço há dois anos no SV Elversberg – e quem o trouxe para lá na época e lhe deu uma chance é hoje diretor esportivo e responsável pela formação do elenco do BVB: Ole Book.
Problema: o “clube dos sonhos” de Asllani, o FC Barcelona, também estaria de olho no jogador nascido em Berlim, que recentemente sofreu uma derrota dramática com o Kosovo nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Turquia. “O Barcelona tem um interesse sério no momento. Houve contato com os catalães”, disse o assessor de Asllani, Ayman Dahmani, recentemente ao Erem News.
Em Hoffenheim, Asllani deu continuidade à sua excelente temporada em Elversberg e, após 28 partidas oficiais, soma nove gols e oito assistências.
Nicolo Tresoldi: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5