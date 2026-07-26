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A decisão mais difícil: chegou a hora de o Al-Nassr abrir mão de Cristiano Ronaldo?

Especiais e Opinião
Opinion
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O mundialista atravessa uma crise turbulenta

O Al-Nassr saudita vive um dos períodos mais difíceis da sua história recente, por causa da crise financeira que lançou sombras sobre o futuro do clube e que pode arruinar por completo o seu projeto desportivo.

E com os rumores sobre dívidas colossais e a dificuldade em fechar novas contratações, o nome do português Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque, mas desta vez não pelos seus golos ou números, e sim por uma pergunta que parece mais ousada do que nunca: terá chegado a hora da sua saída?

Para além do valor histórico de Ronaldo e daquilo que apresenta dentro de campo, com as dívidas do Al-Nassr a atingirem os 800 milhões de riais, a sua permanência torna a situação catastrófica em todos os sentidos da palavra.

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    Um projeto que esgotou o orçamento

    Não se pode negar que Ronaldo mudou a imagem do campeonato saudita a nível mundial e elevou o valor de mercado do Al-Nassr de forma sem precedentes, mas, em contrapartida, ele lidera um projeto que é o mais caro da história do clube.

    O enorme salário que o astro português recebe, juntamente com os benefícios associados ao seu contrato, representa um encargo financeiro colossal num momento em que o Al-Nassr enfrenta uma crise evidente, que o tornou incapaz de fechar novas contratações ou mesmo de resolver os dossiês de renovação de alguns dos seus jogadores.

    E com o surgimento de rumores sobre dívidas avultadas, tornou-se natural que alguns levantem a questão: poderá o Al-Nassr manter este projeto com o mesmo custo?

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  • O futebol não se constrói em torno de um único jogador

    As grandes experiências no futebol provaram que o sucesso a longo prazo não depende de uma única estrela, mas sim de um sistema integrado que reúne jogadores, um treinador e uma direção estável.

    E, caso o Al-Nassr decida encerrar o projeto Ronaldo, ganhará uma margem financeira considerável que permitirá à direção fechar mais do que uma contratação de impacto e regularizar parte dos compromissos financeiros, em vez de direcionar a maior fatia do orçamento para um único jogador.

    Leia também: avaliação catastrófica: o despertar das estrelas de Marrocos e do Egito fulmina Ronaldo no Mundial!

    Por isso, a questão não está no valor técnico de Ronaldo, mas sim no custo de todo o projeto em comparação com o retorno desportivo que a equipa alcançou até agora.

  • O que aconteceria se continuasse?

    Por outro lado, não se pode responsabilizar Ronaldo sozinho pela crise, pois continua a apresentar números notáveis, mantém o seu profissionalismo, segue a marcar golos e a fazer a diferença, além de que a sua popularidade comercial representa uma importante fonte de receita para o clube.

    Contudo, a permanência do jogador significa também a continuidade dos enormes compromissos financeiros, o que pode limitar a capacidade da direção de reconstruir a equipa, sobretudo se a crise financeira for mais profunda do que todos julgam.

    Por isso, a decisão não será apenas desportiva, mas também económica, o que torna o futuro de Ronaldo diretamente ligado à capacidade do Al-Nassr de superar a sua atual crise.

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    A decisão mais difícil

    Se o objetivo for apenas competir pelos títulos na temporada atual, a permanência de Ronaldo pode fazer sentido; mas se o objetivo for construir um projeto sustentável que devolva o Al-Nassr ao topo por longos anos, a direção pode ver-se obrigada a tomar a decisão mais difícil da sua história recente.

    A saída de Ronaldo não será o fim do Al-Nassr, tal como a sua permanência não é garantia do regresso dos títulos. O certo é que a atual crise abriu uma porta que ninguém imaginava que um dia se abriria: terá o fim do projeto Ronaldo passado a ser a solução para salvar o Al-Nassr?

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