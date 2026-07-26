O Al-Nassr saudita vive um dos períodos mais difíceis da sua história recente, por causa da crise financeira que lançou sombras sobre o futuro do clube e que pode arruinar por completo o seu projeto desportivo.

E com os rumores sobre dívidas colossais e a dificuldade em fechar novas contratações, o nome do português Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque, mas desta vez não pelos seus golos ou números, e sim por uma pergunta que parece mais ousada do que nunca: terá chegado a hora da sua saída?

Para além do valor histórico de Ronaldo e daquilo que apresenta dentro de campo, com as dívidas do Al-Nassr a atingirem os 800 milhões de riais, a sua permanência torna a situação catastrófica em todos os sentidos da palavra.