“A decisão já está tomada” – O agente de Endrick confirma os planos do astro do Real Madrid para o futuro após o empréstimo ao Lyon

Freitas respondeu a esses rumores e deixou claro que Endrick voltará para Madri. Ele disse ao Win Win: “Endrick foi emprestado ao Lyon por seis meses. A decisão já foi tomada e Endrick voltará ao Real Madrid no final da temporada. Não há ambiguidade nem segredo sobre isso. O acordo é apenas um empréstimo, sem opção de compra, então Endrick vai voltar. O que vai acontecer na próxima temporada? Não posso prever isso, mas posso dizer que, no final desta temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid.”

O agente do brasileiro também falou sobre sua passagem pelo Real Madrid, explicando por que acha que Endrick teve dificuldade em conseguir tempo de jogo no Santiago Bernabeu. Ele acrescentou: “Endrick não teve nenhum problema de adaptação. Ele marcou em sua primeira partida pela Liga dos Campeões, em sua primeira partida pelo campeonato e em sua primeira partida pela copa. Endrick jogou apenas alguns minutos no Real Madrid porque, quando chegou ao clube, se você olhar para os jogadores de ataque que estão lá, verá que oito dos dez melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid. Vinícius Júnior, vencedor do prêmio The Best da FIFA. Mbappé, um jogador incrível e excepcional. Jude Bellingham, um grande jogador capaz de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Rodrygo, um jogador que decide muitas partidas importantes da Liga dos Campeões.

“É completamente normal que um jovem jogador de 18 anos chegue a um clube como este e tenha minutos limitados. Também é importante mencionar que Endrick não começou a temporada com o resto dos jogadores. Ele não viajou para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes e estava lesionado. Em um clube como o Real Madrid, quando você fica fora da equipe por três ou quatro meses, é muito normal ter dificuldade para voltar a jogar.”