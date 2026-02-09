Getty
“A decisão já está tomada” – O agente de Endrick confirma os planos do astro do Real Madrid para o futuro após o empréstimo ao Lyon
Endrick prosperando na França
Endrick tem aproveitado a vida na França após ser emprestado na janela de transferências de janeiro. O jogador de 19 anos tomou essa decisão após ter dificuldades para conseguir tempo de jogo e ter disputado apenas uma partida como titular pela La Liga pelo Los Blancos nesta temporada. Ele rapidamente causou impacto na França, dando uma assistência em sua estreia contra o Brest e, em seguida, marcando três gols. Seu desempenho levou a especulações de que o técnico Paulo Fonseca deseja manter Endrick após o final da temporada.
O agente de Endrick esclarece a situação
Freitas respondeu a esses rumores e deixou claro que Endrick voltará para Madri. Ele disse ao Win Win: “Endrick foi emprestado ao Lyon por seis meses. A decisão já foi tomada e Endrick voltará ao Real Madrid no final da temporada. Não há ambiguidade nem segredo sobre isso. O acordo é apenas um empréstimo, sem opção de compra, então Endrick vai voltar. O que vai acontecer na próxima temporada? Não posso prever isso, mas posso dizer que, no final desta temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid.”
O agente do brasileiro também falou sobre sua passagem pelo Real Madrid, explicando por que acha que Endrick teve dificuldade em conseguir tempo de jogo no Santiago Bernabeu. Ele acrescentou: “Endrick não teve nenhum problema de adaptação. Ele marcou em sua primeira partida pela Liga dos Campeões, em sua primeira partida pelo campeonato e em sua primeira partida pela copa. Endrick jogou apenas alguns minutos no Real Madrid porque, quando chegou ao clube, se você olhar para os jogadores de ataque que estão lá, verá que oito dos dez melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid. Vinícius Júnior, vencedor do prêmio The Best da FIFA. Mbappé, um jogador incrível e excepcional. Jude Bellingham, um grande jogador capaz de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Rodrygo, um jogador que decide muitas partidas importantes da Liga dos Campeões.
“É completamente normal que um jovem jogador de 18 anos chegue a um clube como este e tenha minutos limitados. Também é importante mencionar que Endrick não começou a temporada com o resto dos jogadores. Ele não viajou para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes e estava lesionado. Em um clube como o Real Madrid, quando você fica fora da equipe por três ou quatro meses, é muito normal ter dificuldade para voltar a jogar.”
Cartão vermelho para Endrick
Endrick voltou à realidade após um início fulgurante, ao receber um cartão vermelho na última partida, na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes. O adolescente chutou Dehmaine Tabibou, recebendo inicialmente um segundo cartão amarelo, antes que o VAR o transformasse em um cartão vermelho direto. Fonseca foi rápido em defendê-lo após a partida, dizendo aos repórteres: “Para mim, foi muito severo, muito severo. Houve uma falta antes que foi muito clara. O jogador do Nantes não tinha a intenção de jogar a bola, ele queria bloquear Endrick. A segunda coisa que quero dizer é que este é o terceiro jogo em que os adversários começaram a partida com muita agressividade em relação a Endrick. Achei que essas coisas fossem coisa do passado, mas a intenção era clara. Eles realmente queriam intimidar Endrick. Os árbitros devem proteger o talento de um jogador como Endrick.”
O que vem a seguir?
Endrick será punido pelo cartão vermelho, com uma decisão prevista para quarta-feira. Ele perderá pelo menos um jogo, contra o Nice no domingo, e espera que sua suspensão não seja estendida para dois jogos.
