A Copa do Mundo muda o cenário... A tranquilidade do Real Madrid aumenta as dúvidas sobre Vinícius

E ela continuou: “Nada altera o rumo e a orientação definidos nessas situações críticas impostas pelos contratos. Nos últimos anos, a prioridade permaneceu a mesma: o interesse do clube e da equipe vem em primeiro lugar. Vinícius e sua equipe sabem disso, assim como a diretoria do Real Madrid sabe o que o atacante deseja”.

E acrescentou: “A calma total não significa ignorar a amarga realidade da situação. Depois de assistir ao desempenho das estrelas do Real Madrid na Copa do Mundo, os dirigentes de Valdebebas se perguntam repetidamente o que aconteceu nas duas últimas temporadas para impedi-los de apresentar o mesmo desempenho. Não há como comparar o que eles apresentam com a camisa do Real Madrid com o que apresentam com a camisa das seleções”.

E ela enfatizou: “Daí surge a convicção de que o time conta com três dos cinco melhores jogadores do mundo, e que, para que essa situação dê certo, é preciso encontrar uma solução — e essa solução está em José Mourinho”.

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