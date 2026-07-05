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A Copa do Mundo muda o cenário... A tranquilidade do Real Madrid aumenta as dúvidas sobre Vinícius

Mercado da bola
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Brasil
Noruega
EUA
Espanha
Portugal

A solução está nas mãos de Mourinho

Vinícius Júnior voltou ao topo. Ninguém ousa duvidar disso após o desempenho impressionante que o brasileiro vem apresentando desde o início da Copa do Mundo de 2026, o que o colocou entre os cinco melhores jogadores do mundo e o tornou um forte candidato a todos os prêmios individuais, incluindo a Bola de Ouro. Sua determinação e liderança têm se mostrado fundamentais em todas as partidas, o que tem deixado seu técnico, Carlo Ancelotti, muito satisfeito.

Por outro lado, o jornal AS afirmou que nada mudou em relação à sua situação no Real Madrid. Em Valdebebas, reina total tranquilidade quanto ao seu futuro.

  • "Essa situação exige que se encontre uma solução"

    E ela continuou: “Nada altera o rumo e a orientação definidos nessas situações críticas impostas pelos contratos. Nos últimos anos, a prioridade permaneceu a mesma: o interesse do clube e da equipe vem em primeiro lugar. Vinícius e sua equipe sabem disso, assim como a diretoria do Real Madrid sabe o que o atacante deseja”.

    E acrescentou: “A calma total não significa ignorar a amarga realidade da situação. Depois de assistir ao desempenho das estrelas do Real Madrid na Copa do Mundo, os dirigentes de Valdebebas se perguntam repetidamente o que aconteceu nas duas últimas temporadas para impedi-los de apresentar o mesmo desempenho. Não há como comparar o que eles apresentam com a camisa do Real Madrid com o que apresentam com a camisa das seleções”.

    E ela enfatizou: “Daí surge a convicção de que o time conta com três dos cinco melhores jogadores do mundo, e que, para que essa situação dê certo, é preciso encontrar uma solução — e essa solução está em José Mourinho”.

    Leia também: As exigências de Mourinho não têm fim... Definindo as características da “peça que falta” no Real Madrid

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  • Muita confiança... Vinícius não tem pressa

    Voltando a Vinícius, sua mensagem aos companheiros brasileiros é que ele não tem pressa. Ele está confiante de que chegará a um acordo com o clube, pois não está disposto a sair e se transferir para nenhum outro destino.

    E a reportagem do diretor do jornal, José Félix Díaz, continuou: “Vinícius acredita que seu futuro está em suas mãos e que tomará sua decisão depois de ouvir novamente a diretoria do Real Madrid, mas a partir de uma posição de força, como tem demonstrado durante sua passagem pelos Estados Unidos”.

    Leia também: Mourinho surpreende astro do Real com nova decisão sobre seu futuro

  • O futebol nem sempre entende os sentimentos

    Ele afirmou: “O futuro de Vinícius depende de um novo encontro com Florentino Pérez. O presidente sempre foi a figura central em tudo o que diz respeito ao atacante, e o astro da seleção brasileira reconhece sua admiração pelo presidente pelo apoio e ajuda que recebeu desde que chegou a Madri”.

    E concluiu: “Outra realidade que ficou clara desde o início da Copa do Mundo é que o clima em torno de cada movimento do jogador brasileiro é muito diferente do que se vê na La Liga. Aqui, ele às vezes usa a braçadeira de capitão, sentindo uma responsabilidade que espera assumir no Real Madrid na próxima temporada. Mas ele também sabe que o mundo do futebol nem sempre entende os sentimentos, e sim os fatos, e que seu contrato está chegando ao fim”.

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