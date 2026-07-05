A Copa do Mundo muda o cenário... A tranquilidade do Real Madrid aumenta as dúvidas sobre Vinícius

Vinícius Júnior voltou ao topo. Ninguém ousa duvidar disso após o desempenho impressionante que o brasileiro vem apresentando desde o início da Copa do Mundo de 2026, o que o colocou entre os cinco melhores jogadores do mundo e o tornou um forte candidato a todos os prêmios individuais, incluindo a Bola de Ouro. Sua determinação e liderança têm se mostrado fundamentais em todas as partidas, o que tem deixado seu técnico, Carlo Ancelotti, muito satisfeito.
Por outro lado, o jornal AS afirmou que nada mudou em relação à sua situação no Real Madrid. Em Valdebebas, reina total tranquilidade quanto ao seu futuro.