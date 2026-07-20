A completa desvalorização do jogo! A FIFA transformou a final da Copa do Mundo em uma farsa sem alma

Kramer, o colega de Rooney na ZDF, agiu de forma mais diplomática. “Acho que o futebol precisa se acostumar com isso, mesmo que seja com o coração pesado”, disse ele. “O espetáculo está tudo bem, mas os preços dos ingressos, não.”

Dá vontade de sacudir Kramer e responder: Não, um espetáculo desses não está certo — e não precisamos nos acostumar com esses excessos da transformação do esporte em um evento exagerado! Isso não é uma tendência inofensiva da época, mas sim o próximo estágio de escalada de uma evolução que vem corroendo o futebol em sua essência há anos.

Mas, claro, Kramer não está errado, não devemos nos iludir: isso vai continuar em nível global. A espiral do gigantismo continuará a se intensificar nas próximas ocasiões. Cada grande evento parece precisar superar o anterior.