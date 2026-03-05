A causa do olho roxo de Casemiro foi revelada, e o astro do Manchester United surpreendeu os torcedores ao jogar com uma lesão facial contra o Newcastle

Apesar da lesão, Casemiro provou seu valor como guerreiro na equipe de Michael Carrick. O brasileiro empatou no final do primeiro tempo, cabeceando mais uma cobrança de falta de Bruno Fernandes para marcar seu sexto gol na atual temporada da Premier League.

O gol destacou ainda mais a relação produtiva entre o meio-campista e o capitão Fernandes. Quatro dos gols de Casemiro nesta temporada tiveram origem em cobranças de falta de Fernandes. No entanto, seu heroísmo não foi suficiente para evitar uma frustrante derrota por 2 a 1 contra o Newcastle, que jogou com dez jogadores.