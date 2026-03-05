AFP
Traduzido por
A causa do olho roxo de Casemiro foi revelada, e o astro do Manchester United surpreendeu os torcedores ao jogar com uma lesão facial contra o Newcastle
Colisão no palácio é a causa do “olho roxo”
A causa do olho roxo foi agora atribuída à última partida do veterano. De acordo com o The Sun, o jogador de 34 anos sofreu uma forte pancada durante uma colisão no final da partida em que o United venceu o Crystal Palace por 2 a 1 no último domingo. Imagens do apito final daquele encontro já mostravam os primeiros sinais de inchaço sob o olho, que se transformou em um olho roxo completo quando a equipe viajou para Tyneside.
- Getty Images Sport
Meio-campista mostra resistência apesar dos ferimentos faciais
Apesar da lesão, Casemiro provou seu valor como guerreiro na equipe de Michael Carrick. O brasileiro empatou no final do primeiro tempo, cabeceando mais uma cobrança de falta de Bruno Fernandes para marcar seu sexto gol na atual temporada da Premier League.
O gol destacou ainda mais a relação produtiva entre o meio-campista e o capitão Fernandes. Quatro dos gols de Casemiro nesta temporada tiveram origem em cobranças de falta de Fernandes. No entanto, seu heroísmo não foi suficiente para evitar uma frustrante derrota por 2 a 1 contra o Newcastle, que jogou com dez jogadores.
Um final amargo para a série invicta de Carrick
A noite do United acabou mal, apesar de jogar contra um time enfraquecido do Magpies após o cartão vermelho de Jacob Ramsey. Embora o cabeceamento de Casemiro tenha anulado o gol inicial de Anthony Gordon, um impressionante gol de William Osula no final da partida acabou com a sequência de sete jogos sem derrota de Carrick como técnico.
- Getty Images Sport
A partida do veterano brasileiro se aproxima
O clube decidiu não acionar a extensão de um ano no contrato de Casemiro, o que significa que ele será dispensado quando seu contrato expirar em junho. Contratado por £ 70 milhões do Real Madrid em 2022, o brasileiro ajudou o United a conquistar a FA Cup e a Carabao Cup, acumulando 153 partidas em todas as competições.
Agora, crescem as especulações sobre seu próximo destino, com a Itália surgindo como um possível destino, já que o jogador de 34 anos deseja permanecer na Europa.
Publicidade