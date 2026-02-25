A campanha do candidato à presidência do Barcelona insiste que Harry Kane está “interessado” em se transferir do Bayern de Munique

Kane continua brilhando na Bundesliga com o Bayern e continua marcando gols pelo gigante bávaro. O jogador da seleção inglesa marcou 28 gols em apenas 23 partidas do campeonato até agora nesta temporada, enquanto tenta bater o famoso recorde de Lewandowski. Suas façanhas como artilheiro levaram a especulações de que o Barcelona gostaria de levá-lo ao Camp Nou no final da temporada. O contrato atual de Kane com o Bayern expira em 2027 e ainda não foi acordada uma extensão. O Bayern está “convencido” de que Kane ficará, mas até que um acordo seja alcançado, as especulações sobre seu futuro provavelmente continuarão.

Vilajoana disse que Kane seria perfeito para o Barça. Ele disse à ESPN: “Acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane. Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. É um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”