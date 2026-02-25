Getty/GOAL
Traduzido por
A campanha do candidato à presidência do Barcelona insiste que Harry Kane está “interessado” em se transferir do Bayern de Munique
O futuro de Kane ainda não foi definido
Kane continua brilhando na Bundesliga com o Bayern e continua marcando gols pelo gigante bávaro. O jogador da seleção inglesa marcou 28 gols em apenas 23 partidas do campeonato até agora nesta temporada, enquanto tenta bater o famoso recorde de Lewandowski. Suas façanhas como artilheiro levaram a especulações de que o Barcelona gostaria de levá-lo ao Camp Nou no final da temporada. O contrato atual de Kane com o Bayern expira em 2027 e ainda não foi acordada uma extensão. O Bayern está “convencido” de que Kane ficará, mas até que um acordo seja alcançado, as especulações sobre seu futuro provavelmente continuarão.
Vilajoana disse que Kane seria perfeito para o Barça. Ele disse à ESPN: “Acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane. Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. É um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”
- AFP
Achamos que ele pode estar interessado.
O gerente de campanha de Vilajoana, Jordi Codina, alimentou ainda mais os rumores sobre uma possível transferência ao insistir que houve contato com Kane. Ele disse ao Mundo Deportivo: “Como explicamos outro dia, nós — não pessoalmente, mas por meio de pessoas agindo em nosso nome — tivemos conversas e assim por diante, e achamos que o jogador pode estar interessado. Na verdade, acredito que inúmeros jogadores estariam dispostos a conversar e vir para o Barça se o Barça os chamasse.
Harry Kane, como explicamos outro dia, é um jogador com excelente capacidade de articulação. Ele é um artilheiro. É um jogador com experiência comprovada. Estou absolutamente convencido de que Harry Kane se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Barça.
“A partir daqui, várias coisas precisam acontecer. Uma delas é chegarmos lá, vermos realmente como o clube está e como estão suas finanças, porque, infelizmente, acho que pode estar em pior situação do que nos dizem. E então temos que negociar com o clube dele e com ele, o que acho que é a parte mais fácil.”
O Barcelona “precisa definitivamente de um centroavante”
Codina também destacou a necessidade do Barcelona contratar um centroavante no verão. O experiente atacante Robert Lewandowski deve deixar o clube quando seu contrato expirar e Codina afirma que será necessário um substituto para o jogador de 37 anos.
“Acreditamos que a equipe definitivamente precisa de um centroavante, especialmente porque parece muito provável que Lewandowski não fique. Portanto, se Lewandowski não ficar, um centroavante será definitivamente necessário”, acrescentou.
“Dadas as características e a formação da equipe, pode haver diferentes opções. Precisamos absolutamente de um zagueiro central. No momento, temos alguns zagueiros centrais muito bons, mas talvez estejamos precisando de outro tipo de jogador para complementá-los. E minha opinião pessoal é que precisamos reforçar a posição de lateral.”
- Getty Images Sport
O clássico é o próximo desafio para Kane
Kane foi questionado recentemente sobre os rumores de uma transferência para o Barcelona e insistiu que não sabia de nada, dizendo: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”
O atacante está atualmente focado em outro grande jogo pelo Bayern, já que o gigante bávaro enfrenta o Dortmund em um confronto pelo topo da tabela da Bundesliga no sábado.
Publicidade