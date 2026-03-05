Com o objetivo de aumentar a conscientização e arrecadar fundos para a instituição de caridade, a Street Soccer se uniu à Timorous Beasties, empresa de têxteis de luxo sediada em Glasgow, e à marca cult de roupas esportivas O'Neills para lançar uma camisa de futebol exclusiva.

O design ondulado apresenta a icônica estampa “Berkeley Blooms” da Timorous Beasties, onde flores psicadélicas e trepadeiras emaranhadas se entrelaçam e giram em torno de uma clássica faixa vertical — uma referência sutil às camisas de futebol tradicionais. O acabamento é feito com o distintivo escudo floral da Street Soccer, gola e mangas em branco e azul marinho e uma etiqueta bordada da Timorous Beasties na bainha.

A palavra “Hope” (esperança) está na frente e no centro, atuando como patrocinadora da camisa. A esperança tem estado no centro da missão da Street Soccer ao longo de sua jornada de 17 anos e continua sendo um fio condutor constante em suas sessões gratuitas de futebol e apoio comunitário abrangente.

A estrela do Chelsea e da Escócia, Erin Cuthbert, está entre aqueles que modelaram a camisa, com a lenda do Liverpool, Andy Robertson, e o ícone da música, Susan Boyle, também apoiando a causa.