A beleza encontra o impacto: como uma nova camisa de futebol impressionante está enfrentando a questão dos sem-teto de frente
Futebol para o bem
A instituição de caridade apoia adultos e jovens que estão passando por desafios complexos na vida, com o objetivo de criar resultados positivos para um futuro melhor. Eles realizam mais de 60 sessões gratuitas e inclusivas de futebol por semana em Londres e na Escócia, além de oferecerem serviços especializados em saúde mental, causando um impacto duradouro. As sessões do Street Soccer proporcionaram um senso de pertencimento a 94% dos jogadores, enquanto 80% agora têm esperança no futuro.
Street Soccer lança camisa de futebol vibrante
Com o objetivo de aumentar a conscientização e arrecadar fundos para a instituição de caridade, a Street Soccer se uniu à Timorous Beasties, empresa de têxteis de luxo sediada em Glasgow, e à marca cult de roupas esportivas O'Neills para lançar uma camisa de futebol exclusiva.
O design ondulado apresenta a icônica estampa “Berkeley Blooms” da Timorous Beasties, onde flores psicadélicas e trepadeiras emaranhadas se entrelaçam e giram em torno de uma clássica faixa vertical — uma referência sutil às camisas de futebol tradicionais. O acabamento é feito com o distintivo escudo floral da Street Soccer, gola e mangas em branco e azul marinho e uma etiqueta bordada da Timorous Beasties na bainha.
A palavra “Hope” (esperança) está na frente e no centro, atuando como patrocinadora da camisa. A esperança tem estado no centro da missão da Street Soccer ao longo de sua jornada de 17 anos e continua sendo um fio condutor constante em suas sessões gratuitas de futebol e apoio comunitário abrangente.
A estrela do Chelsea e da Escócia, Erin Cuthbert, está entre aqueles que modelaram a camisa, com a lenda do Liverpool, Andy Robertson, e o ícone da música, Susan Boyle, também apoiando a causa.
Esta camisa é para todos
Falando sobre este lançamento único, o fundador e CEO da Street Soccer, David Duke MBE, afirmou: “Queríamos criar uma camisa de futebol que fosse diferente e que as pessoas tivessem orgulho em usar.
O design 'Berkeley Blooms' não é o que se esperaria normalmente de uma camisa de futebol, mas é isso que a torna especial. As flores em flor representam crescimento, e isso reflete como apoiamos nossos jogadores a se desenvolverem e viverem suas vidas ao máximo. Em um momento em que o mundo e a vida cotidiana podem parecer pesados e opressores, a esperança é realmente importante. É um dos nossos valores fundamentais na Street Soccer, e esta camisa se torna um símbolo disso. Que chance temos se não temos esperança?
“Esta camisa é para todos, assim como o Street Soccer. Ela funciona como uma peça de destaque dentro e fora do campo e pode ser usada do seu jeito. Estamos muito felizes por colaborar com a Timorous Beasties e a O’Neills neste projeto, reunindo o futebol de base e o design de classe mundial, mostrando o que pode ser alcançado quando pessoas de diversas origens se unem com um objetivo comum.”
Continuando a luta contra a falta de moradia e muito mais
Todas as receitas serão destinadas ao Street Soccer e à continuação da luta contra a falta de moradia, problemas de saúde mental e isolamento na Inglaterra e na Escócia por meio do belo jogo. Cada camisa vendida proporciona mais de 20 horas de apoio a jogadores necessitados.
A camisa já está disponível para pré-venda AQUI por £ 74,99, com a primeira entrega prevista para o final de abril de 2026.
